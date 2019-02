Bürgermeister Niels Thomsen fällt mehrere Wochen aus

Stuhr - Von Katharina Schmidt. Stuhrs Bürgermeister Niels Thomsen ist erkrankt und wird auf unbestimmte Zeit ausfallen. Das teilte Dienstag sein allgemeiner Vertreter Ulrich Richter auf Anfrage der Kreiszeitung mit. „Er ist plötzlich erkrankt“, sagte er. Zur Diagnose wolle er keine Aussage treffen. „Er wird sicher mehrere Wochen seine Amtsgeschäfte nicht wahrnehmen können.“

Die Geschäfte im Rathaus sollen uneingeschränkt weiterlaufen. Die repräsentativen Aufgaben des Bürgermeisters, dazu gehören zum Beispiel Ehrungen oder Ansprachen bei Veranstaltungen, übernehmen seine drei Stellvertreterinnen: Sigrid Rother, Gudrun Klomburg und Kristine Helmerichs. Für alles andere ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters zuständig - also Ulrich Richter.

Die Erkrankung trifft Niels Thomsen in seinem letzten Jahr als Bürgermeister. Vor etwa einem halben Jahr hatte er angekündigt, in diesem Jahr nicht erneut für das Amt des Verwaltungschefs zu kandidieren. Seine Wahlperiode endet am 13. Februar 2020. Sein Nachfolger wird am 26. Mai gewählt.