Stuhrer Wolf für Rita Wolff: „Die Auszeichnung ehrt mich ungemein“

Von: Andreas Hapke

Teilen

Mit Urkunde und Anstecknadel: Rita Wolff lebt den Umwelt- und Naturschutz auch in ihrem Garten, der üppig bewachsen ist. © Andreas Hapke

Für ihr Engagement in Sachen Naturschutz hat die Moordeicherin Rita Wolff jetzt die höchste Auszeichnung der Gemeinde bekommen: den Stuhrer Wolf. Als Mitglied des örtlichen Nabu kümmert sich die 66-Jährige um Nistkästen, Wildbienenhäuser und Blühstreifen. Außerdem bekämpft sie das Jacobskreuzkraut.

Moordeich – Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Für ihr gesellschaftliches Engagement hat die Gemeinde die Moordeicherin Rita Wolff mit dem Stuhrer Wolf ausgezeichnet. Da kommt ja zusammen, was zusammengehört – ein Kalauer, den sie seitdem häufiger vernommen haben dürfte, oder? – Nein, dies sei bislang nicht der Fall gewesen, versichert die Preisträgerin und lacht.

Nicht mit der Auszeichnung gerechnet

„Die Auszeichnung ehrt mich ungemein“, sagt Rita Wolff. „Es ist etwas Besonderes, die höchste Auszeichnung, die man in Stuhr erhalten kann. Es zeigt, dass gesehen wird, was man über die Jahre geleistet hat.“ Vorgeschlagen hatte Lore Friedrichs sie, ihre Vorgängerin als Leiterin der AG Nisthilfen im Nabu Stuhr. „Von ihr habe ich alles gelernt, sie hat mich respektvoll an die Hand genommen.“

Gerechnet hat Rita Wolff mit der Auszeichnung nach eigener Auskunft nicht mehr. Zwei Jahre zuvor war sie vorgeschlagen worden, aber leer ausgegangen. Erst als sie Lore Friedrichs diesmal bei der Ehrung sah, schwante ihr etwas. „Wenn Lore dort auftritt, dann muss das einen Grund haben“, dachte sich die 66-Jährige.

Rita Wolff ist seit 1992 Mitglied im Naturschutzbund Deutschland und seit 2009 in der Ortsgruppe Stuhr aktiv. Ihre Nachbarin Wanda Rüter habe sie damals für die Nistkastenpflege angeworben. „Ich wohne nur zwei Straßen weiter und hole Sie ab“, habe Rüter damals angeboten.

400 Nistkästen bearbeitet und gebaut

Seitdem nehmen die Nistkästen einen großen Teil in Rita Wolffs Leben ein. Mehr 400 dieser Unterschlüpfe für Vögel, Fledermäuse und Hornissen betreuen die Nabu-Mitglieder in Fahrenhorst und Heiligenrode, in den Biotopen Moordeich, Henkenmoor und Weißes Moor sowie am Gut Varrel. Die im Herbst anstehende Reinigung der Kästen habe sich diesmal bis ins Frühjahr gezogen, berichtet Rita Wolff. „Wir haben nicht mehr so viele Leute, die dafür auf eine Leiter klettern“, begründet sie. „Zudem ist diese Arbeit nicht jedermanns Sache. Sie ist dreckig, und man findet auch mal tote Vögel.“

400 Nistkästen – so viele hat die Gruppe bis 2017 auch bearbeitet und gebaut. Die Pinsel- und Bedachungsarbeiten habe sie im Nabu-Keller auf Gut Varrel zu 95 Prozent alleine geleistet. Gemeinsam mit Hans Wielenberg und ihrem Ehemann Klaus Torns habe sie die Kästen weiterentwickelt und Neues ausprobiert. Die Nisthilfen seien aber im wahrsten Sinne des Wortes nur Hilfen „für das, was der Mensch den Vögeln weggenommen hat“. Gerade in Heiligenrode seien viele Bäume abgeholzt worden.

Population der Kröten bricht ein

2010 hatte Rita Wolff die AG-Leitung übernommen, 2017 an den Zimmerer Gerd Hoppe übergeben. Doch wie das so ist, wenn das Ehrenamt einen entdeckt und man selbst auch das Ehrenamt: Es kommen schnell weitere Aufgaben dazu. Seit 2010 bekämpft Rita Wolff das Jacobskreuzkraut – alleine in Moordeich sowie gemeinsam mit weiteren Helfern auf der Nabu-Streuobstwiese in Wulfhoop und der Nabu-Fläche in der Brinkumer Marsch.

Zudem kümmert sich Rita Wolff gemeinsam mit Heiner Segelken und Monika Stöhr um den Krötenzaun in Stuhr. „Keine 20 Tiere“ habe der Nabu in diesem Jahr dort gesammelt, früher seien es mehr als 100 gewesen. Im Henkenmoor sei schon mal der halbe Teich mit Laich voll gewesen. „Diesmal ist dort gar nichts zu sehen. Die Population ist eingebrochen.“

Ebenfalls im Team sind Blühstreifen in Wulfshoop, im Henkenmoor und in Melchiorshausen entstanden. Seit 2010 betreut sie die Wildbienenhäuser beim Gartencenter Ostmann in Varrel und bei Pöppel-Stauden in Seckenhausen. Allein seit 2018 seien sieben neue Häuser entstanden. Rita Wolff spricht von einer „tollen Zimmermannsleistung“ von Gerd und Michael Hoppe.

„Ehrenamt muss einem selbst Freude bereiten“

Die Teilnahme am Staudenmarkt mit Lore Friedrichs bis 2019 und an „Stuhr räumt auf“ im Biotop Moordeich seit 2017 runden das Engagement ab. Als Lohn dafür empfindet sie den Respekt und die Wertschätzung für die geleistete Arbeit, aber auch den sichtbaren Erfolg. „Doch es muss einem selbst Freude bereiten. Man muss es gerne machen.“

Die Entwicklung im Naturschutz sehe sie nicht mehr so positiv, sagt Rita Wolff. „Wir wissen nicht, was passiert und wo es hingehen soll. Wenn man im Naturschutz arbeitet, muss klar sein, welche Projekte es gibt. Zurzeit verwalten wir aber nur die Grundstücke.“ Welche Flächen können noch besser gemacht werden? Antworten auf diese Frage wünscht sich Rita Wolff nicht nur vom Nabu, sondern auch von der Kommune. „Die muss mit gutem Beispiel vorangehen, sichtbar sein. Ich habe Angst, dass wir zu wenig machen.“

Klar sei auch: Jeder müsse beim Umwelt- und Tierschutz bei sich selbst anfangen. „Doch macht man die Leute darauf aufmerksam, den Kot ihres Hundes aufzunehmen oder Enten nicht zu füttern, denn mit Brot tut man den Tieren nichts Gutes, dann heißt es oft: Kümmern Sie sich um was anderes.“ Sie werde aber nicht aufhören, den Finger in die Wunde zu legen. Sie nimmt die Gartenbesitzer in die Pflicht, denn die meisten Flächen seien „sauber bis hin zu totgepflegt. Es macht mich traurig zu sehen und zu hören, wie viele Menschen den Bezug zur Natur verloren haben.“

Von Andreas Hapke