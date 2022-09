Weinfest und 850-Jahr-Feier in Stuhr: „Ein rundum gelungenes Wochenende“

Zum Abstauben der Besucher, hier des Ehepaars Monika und Günter Müller aus Alt-Stuhr, sind Elfi und Yvette nach Stuhr gekommen. © Andreas Hapke

Weinfest und 850-Jahr-Feier des Ortsteils Stuhr stoßen auf eine große Resonanz. Während sich das Weinfest auf seine Stammkunden verlassen konnte, fanden viele Familien den Weg zur 850-Jahr-Feier. Diese beinhaltete ein großes Kinderprogramm.

Stuhr – Am Wein- und Cocktailstand von Tanja Kuhlmann geht am Samstagnachmittag eine Erdbeerbowle über den Tresen. Bestellt hat sie die Bremerin Ingeborg Dörfel, nach eigener Auskunft Stammgast bei den Weinfesten in Alt-Stuhr. Sie schätze die Gelassenheit, die von der Veranstaltung ausgehe, sagt sie.

Stammgäste haben auch dafür gesorgt, dass das 17. Weinfest am Freitagabend trotz des pünktlich zur Eröffnung einsetzenden Wolkenbruchs (wir berichteten) nicht ins Wasser fiel. „Wir waren zufrieden“, sagt Mitorganisator Volker Twachtmann am Tag danach. „Es war voll, und die Aussteller haben auch nicht geklagt.“

Im Gegenteil: Regelrecht begeistert ist Tanja Kuhlmann im Wagen ihrer Firma minibar-deluxe aus Oldenburg. „Auf die Stuhrer ist Verlass“, sagt sie. „Das ist ein ganz, ganz freundliches Publikum. Das kennen wir so gar nicht, wenn Cocktails getrunken werden.“ Kuhlmanns Kollegin Barbara Engel erlebt „aufgeschlossene Besucher, die fröhlich und guter Dinge sind“.

Beim Wassersportclub Fink geht die Erste Gemeinderätin Bettina Scharrelmann über Kopf. © Andreas Hapke

Am Samstag steigert sich die Laune bei allen Beteiligten noch, denn das Wetter über Stuhr zeigt sich von seiner versöhnlichen Seite. Davon profitieren die Vereine, die für die 850-Jahr-Feier des Ortsteils Stuhr auf dem Außengelände Mitmachaktionen aufgebaut haben. Beim Wassersportclub Fink aus Bremen etwa stehen die Besucher Kopf, darunter auch die Erste Gemeinderätin Bettina Scharrelmann. Sie lässt sich auf der Kanu-Kenterrollenmaschine um 360 Grad drehen.

„Es geht darum, ein Gefühl für diese Position zu bekommen. Und es ist eine gute Gelegenheit zum Hineinschnuppern für Leute, die sich noch nicht ins Wasser trauen“, berichtet Klaus Froehner, als Wanderwart für den sportlichen Bereich im Verein zuständig. Als Ersatz für eine Übung im Gewässer tauge die Vorrichtung nicht. „Man muss schon den Widerstand des Wassers spüren.“

Beim Schützenverein Stuhr dürfen die Gäste das Lichtpunktgewehr ausprobieren. Anhand von Stellwänden mit Zeitungsausschnitten informiert Vorsitzender Andreas Dettmer über die abwechslungsreiche Geschichte des rund 170 Mitglieder starken Vereins, auch über den Gebäudebrand von 1989.

Im Saal des Rathauses stellen sich Vereine und Institutionen vor. Sie erfreuen sich eines großen Zulaufs. © Andreas Hapke

Ein Zielwerfen mit Angeln auf eine zehn Meter entfernte Scheibe hat der Sportfischerverein Bremen-Stuhr vorbereitet. Auch dort gibt es eine Fülle von Informationen. Der stellvertretende Vorsitzende Uwe Wiezorek etwa referiert über die im Februar/März laichende Hechtdame. Von ihren 500 000 bis 800 000 Eiern blieben wegen natürlicher Feinde aber nur fünf bis zehn Prozent über.

Die Handballer der HSG Stuhr sind durch den Trainer der weiblichen D-Jugend, Marcel Rösser, und die elfjährige Marlene vertreten. Was ihr am Handballsport gefalle? „Ich war erst beim Tanzen, doch dazu hatte ich keine Lust mehr. Es ist ein schönes Gefühl, zusammen mit anderen in einer Mannschaft zu spielen“, erzählt Marlene. Laut Rössler ist sie eine von 40 Mädchen im D- und C-Jugendbereich der HSG. Eine A- und B-Jugend fehlten noch. Der Verein lädt zu Torwürfen mit Geschwindigkeitsmessung ein. Der womöglich härteste Wurf des Tages wird allerdings nicht gemessen, weil der Ball den Apparat hinterm Netz wegschießt.

Noch mehr Vereine und Institutionen präsentieren sich im Ratssaal. Der Nabu und das Mehrgenerationenhaus, das zwei Stunden nach Eröffnung schon mehrere Ehrenamtliche hinzugewonnen hat, zählen ebenso dazu wie die Jugendfeuerwehr Brinkum/Stuhr, der Landfrauenverein Stickgras-Stuhr, der Männergesangsverein Harmonie und der Förderverein Treffpunkt „Sie(h)da“.

Zum Formen von Gipsabdrücken haben sich Merle und Mama Corinna bei der Heiligenroder Stipendiatin Mira Siering eingefunden. © Andreas Hapke

An dessen Stand arbeitet die Gleichstellungsbeauftragte Nicole Feldmann-Paske daran, eine Wette einzulösen: 850 Frauen wollen sie und ihre Mitstreiterinnen am Wochenende ansprechen, unter anderem um auf die Kampagne „Orange your City“ am internationalen Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“ aufmerksam zu machen. Ganz Stuhr ist dann eingeladen, an einem Lichterspaziergang mit orangefarbenen Laternen in Brinkum teilzunehmen. Für den Nachwuchs hält der Förderverein einige Laternen als Geschenke bereit, interessierte Frauen bekommen einen von 850 runden Ansteckern mit bunten Motiven, die für Vielfalt stehen. Am Samstagnachmittag ist das Glas mit den Badges noch recht voll…

Ein kleines Geschenk gibt es auch am Stand des Hospizvereins, den dessen Vorsitzende Ursula Krafeld betreut: eine gelbe Tüte mit einem zusammengerollten Blatt Papier. „Da steht eine schöne Geschichte drauf“, sagt Krafeld. „Der Tod ist ein Thema, vor dem die Leute Angst haben. Mit dem Geschenk wollen wir ihnen die Angst nehmen und mit ihnen ins Gespräch kommen.“

Ebenfalls im Rathaus laufen die Führung „Stuhr im Wandel der Zeit“ mit Horst True und Elisabeth Heinisch sowie die Ausstellungen „Vergangenheit des Ortsteils Stuhr“ und „Kunst der Gegenwart“. Letztere beinhaltet auch die Porträts prominenter Politiker und Künstler von Rita Wolff. Eines der Bilder ist mit einem schwarzen Tuch verdeckt. Wer es anhebt, musst sich vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angrinsen lassen. Noch vor Monaten, als Wolff im MGH ausstellte, versteckte sie unter dem Tuch den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump.

Am Stand der minibar-deluxe überreicht Chefin Tanja Kuhlmann eine Erdbeerbowle an Ingeborg Dörfel. Kollegin Barbara Engel schaut zu. © Andreas Hapke

Bei der Kunstschule Stuhr fertigt der Nachwuchs gemeinsam eine Mosaikskulptur, während die Heiligenroder Stipendiatin Mira Siering die Besucher zum Formen von Gipsabdrücken einlädt. Die kleine Merle und Mama Corinna machen sich daran, diverse Muscheln in eine Tonplatte zu drücken. Anschließend gießen sie Gips über die Platte, lassen ihn trocknen und holen sich später ihr maritimes Relief ab. Bei dieser Gelegenheit macht Mira Siering auf die Abschlussausstellung ihres Stipendiums aufmerksam, die am kommenden Samstag beginnt. „Du sagst, es ist anders“ lautet der Titel der Werkschau.

Zwischen die Besucher mischt sich das Maskenduo „Elfi & Yvette“, das mit einem Stoffhund umherzieht und sich als „Spezialistinnen für alle Fälle“ vorstellt. Der einzige Auftrag scheint jedoch darin zu bestehen, die Besucher der Jubiläumsfeier abzustauben. Auch beim Ehepaar Monika und Günter Müller aus Alt-Stuhr kommen die Staubwedel zum Einsatz.

Für weitere Unterhaltung an diesem pickepackevollem Wochenende sorgen umfassende Bühnenprogramme. Die 850-Jahr-Feier bietet Mitmachkonzerte für Kinder, Auftritte der Bands Acoustic Family, Ann Doka, Lenna und Klangart sowie Vorstellungen mehrerer lokaler Chöre. Beim Weinfest gibt es Modenschauen der Boutique Lieblingstheil sowie Musik von DJ Kee und dem Brinkumer Shanty-Chor. Und als ob all dies noch nicht genug ist, kommt am Sonntag noch der Tag der offenen Tür der Ortsfeuerwehr Stuhr hinzu (Bericht folgt).

Eine Winterlinde haben Nabu (hier mit Bernhard Helmerichs) und Kreissparkasse der Gemeinde geschenkt. © Andreas Hapke

„Das war ein rundum gelungenes Wochenende“, bilanziert Frauke Wulf, Chefin des Organisationsteams der 850-Jahr-Feier. „Samstag und Sonntag waren viele Familien unterwegs. Beim Auftritt der Chöre hat das Publikum noch einmal gewechselt. Die Vereine im Ratssaal waren glücklich. Da war viel Durchlauf.“