Stuhrer SPD sieht sich im Aufwind

Stuhr - Die Stuhrer Sozialdemokraten sehen sich wie die Genossen im Bundesgebiet im Aufwind. In jüngerer Zeit verzeichnet die SPD in der Nordkreisgemeinde zwei Neueintritte, berichtete der Vorsitzende Arno Büchel jetzt auf der Mitgliederversammlung der Partei im Gasthaus Kreuz-Meyer in Seckenhausen vor zahlreichen Mitgliedern.

Als besonders positiv beschrieb Büchel die Gründung einer Juso-AG in diesem Jahr. Diese Entwicklung sei äußerst erfreulich und solle neue Mitglieder zur Mitwirkung am politischen Geschehen in der Gemeinde motivieren.

Nach einer Zusammenfassung des alljährlichen Neujahrsempfangs (wir berichteten ebenfalls) gab Büchel einen kurzen Ausblick auf dieses Jahr. Neben den Bundestagswahlen im September stehen vor allem der Fahrradflohmarkt im April auf Gut Varrel und zwei geplante Ferienspaßaktionen im Mittelpunkt. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder wurde Willi Waßmann für seine 50-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Anschließend standen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Arno Büchel wurde in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt, betonte allerdings, in zwei Jahren nicht erneut zu kandidieren, um einem jüngeren Kandidaten den Vortritt zu lassen. Zu seinen Stellvertretern wurden Gudrun Klomburg und Rolf Meyer gewählt. Die Versammlung wählte Volker Barthel erneut zum Kassierer, Egon Schnoor zum Pressesprecher. Als Schriftführer wurde Dennis True bestätigt.

Ergänzt wird der neue Vorstand durch die Beisitzer Christian Böschen, Susanne Cohrs, Djego Finkenstedt, Lars-Gunnar Gärner, Gerd Harthus, Ingo Merkel, Torge Meyer, Andreas Rinn, Tim Schneider und Nicole Schröder.

Vor den Delegiertenwahlen für den Unterbezirksparteitag, die Vertreterversammlung und die Wahlkreiskonferenz stand ein Bericht aus dem Landtag auf dem Plan. Die Abgeordnete Luzia Moldenhauer sprach über die Arbeit im Parlament und die Errungenschaften der rot-grünen Landesregierung. Sie ging dabei auch auf die Abschaffung der Studiengebühren, die Novellierung des Schulgesetzes und die Stärkung der Polizei ein.

