Stuhrer Seniorenbeirat kündigt bewährte Projekte und neue Ideen an

Nach dem Ausscheiden seiner Vorsitzenden Dagmar Bischof zum Ende des vergangenen Jahres hat der Seniorenbeirat der Gemeinde Stuhr einen Neustart ausgerufen. Als verbliebene Vorstandsmitglieder sehen sich Anita Reblin und Günter Habichthorst in der Pflicht, die bewährten Angebote aufrechtzuhalten und nach und nach neue Ideen umzusetzen.

Stuhr – Der Beirat geht die Herausforderung mit nur vier Personen an. Neben Reblin und Habichthorst ist die zwischenzeitlich ausgeschiedene Doris Riebesell wieder an Bord. Ein weiteres Mitglied arbeite sich gerade ein, sagt Reblin.

Vorerst bietet das Gremium seine Beratung für die Generation 60 plus nur noch ein Mal pro Monat an, und zwar an jedem ersten Dienstag von 10 bis 12 Uhr. Laut Reblin hat das noch nicht einmal personelle Gründe. Vielmehr sei die Beratung zuletzt wenig in Anspruch genommen worden. „Vielleicht sind die Leute wegen Corona nicht ins Rathaus gekommen“, vermutet sie. Sollte der Bedarf steigen, sei eine Anpassung jederzeit möglich.

Weitere feste Treffen sind die Beiratssitzungen im Februar, Mai, August und September. In der Februar-Sitzung steht die Wahl Reblins und Habichthorsts zur Vorsitzenden beziehungsweise zum Stellvertreter auf der Tagesordnung. Noch führen die beiden das Gremium kommissarisch.

Ein neues Büro gibt es schon

Ein neues Büro gibt es schon: Reblin & Co. sind von Zimmer 232 in Zimmer 205 umgezogen und docken damit an das Büro des Bürgermeisters an. Symbolhafter könnte der Aufbruch gar nicht sein. „Wir freuen uns, dass wir weiterhin einen Raum im Rathaus nutzen können“, sagt Reblin. Was jetzt noch fehlt, sind weitere Mitglieder, „die mitmachen und neue Impulse setzen“. Zum Kennenlernen böten sich die öffentlichen Beiratssitzungen an.

Verstärkung könnte das Gremium nicht nur für seine Beratungen, sondern auch für die angedachten Veranstaltungen gebrauchen. Nur allzu gerne würden die Mitglieder wieder ein Rollatorentraining anbieten, das bei den Seniorinnen und Senioren beim letzten Mal gut angekommen sei. Deshalb denke der Beirat sogar über zwei dieser Veranstaltungen nach, sagt Reblin. Darüber hinaus soll das Sicherheitstraining mit E-Bikes und Pedelecs wieder stattfinden, und auch um die Kennzeichnung der Bänke will sich der Vorstand weiter kümmern.

Als neues Angebot möchte Reblin eine Info-Veranstaltung etablieren

Als neues Angebot möchte Reblin eine Info-Veranstaltung zum Thema „Vorbereitung auf den Ruhestand“ etablieren. „Was kommt da eigentlich auf mich zu? Darüber machen sich viele im Vorfeld keine Gedanken“, sagt die Vorsitzende in spe. So ganz uneigennützig sei das Projekt nicht: „Vielleicht befindet sich unter den Besuchern jemand, der sich uns anschließen möchte.“

Vorträge der Polizei sowie zu den Themen Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung haben Reblin und Habichthorst auf dem Zettel. Außerdem wollen sie die Zusammenarbeit mit Pro Dem und der Verkehrswacht beibehalten sowie ein Netzwerk zu anderen Seniorenbeiräten im Landkreis knüpfen. Letzteres mit dem Ziel, sich auszutauschen, Ideen zu sammeln und gemeinsame Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Als selbstverständlich betrachtet es der Vorstand, regelmäßig die Ausschüsse für Bauen und Ortsteilentwicklung (Habichthorst) sowie für Verkehr, Ordnung und Sicherheit (Reblin) zu besuchen. Ist die Straßenbahn zeitlich so getaktet, dass ältere Bewohner sie erreichen? Sind die Radwege sicher? Auf solche Aspekte will das Duo den Fokus richten.

Angebote fördern, die sich an den Bedürfnissen der Generation 60 plus orientieren

„Wir wollen Angebote fördern, die sich an den Bedürfnissen der Generation 60 plus orientieren und ihre Lebensqualität verbessern“, fasst Reblin ihren Anspruch und den Habichthorsts zusammen. Dafür möchte sie ihre Berufs- und Lebenserfahrung in die Waagschale werfen.

Reblin ist 70 Jahre alt, wohnt in Seckenhausen und hat 30 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet, davon 13 als Gleichstellungsbeauftragte der Agentur für Arbeit in Bremen. In dieser Funktion habe sie schon Kolleginnen und Kollegen Trainings zur Vorbereitung auf den Ruhestand angeboten. Sie habe offene Ohren für die Probleme der Menschen und versuche, gemeinsam Lösungen zu finden. Als sie auf den Seniorenbeirat aufmerksam wurde, habe sei gedacht: „Wenn wieder Wahl ist, bin ich dabei.“ 2020 war es so weit.

Er nennt sich selbst einen Pragmatiker

Seitdem ist auch Mitstreiter Habichthorst dabei, der zudem als Schriftwart fungiert. Er ist 68 Jahre alt, lebt in Moordeich und hat die letzten 35 Jahre seines Berufslebens als Bankkaufmann im Außendienst verbracht. Er nennt sich selbst einen Pragmatiker und verfüge über einen großen Erfahrungsschatz in den Bereichen Steuern, Recht und Finanzen. „Ich hoffe, den Ratsuchenden da Hilfestellung zu geben.“ Auf der Suche nach einer Beschäftigung im Ruhestand sei er auf die Wahl des Seniorenbeirats gestoßen. „Ich wollte nicht ständig den Sessel vorm Fernseher mit dem Sitz auf dem Rasenmäher tauschen.“

Für die nächsten turnusmäßigen Wahlen im Jahr 2024 wünschen sich Reblin und Habichthorst von der Gemeinde, dass sie dafür ordentlich die Werbetrommel rühren möge. „Die Wahl muss angekündigt und durchgeführt werden wie die zum Bürgermeister“, fordert Habichthorst. „Mit Anschreiben und Wahlbenachrichtigung. Wenn ich mir die Finanzen der Gemeinde Stuhr ansehe, müsste das drin sein.“

In der Ersten Gemeinderätin Bettina Scharrelmann hat der Beirat eine Fürsprecherin: „Es ist gut und wichtig, die Bürger anzuschreiben.“ Auf die letzte Wahl hatte die Gemeinde lediglich in den amtlichen Bekanntmachungen der Tagespresse aufmerksam gemacht.

Information

Wer die Arbeit des Seniorenbeirats unterstützen möchte, kann sich an Anita Reblin (0421/892109) und Günter Habichthorst (0421/562232) wenden. Das Gremium ist auch per E-Mail an seniorenbeirat@stuhr.de zu erreichen.