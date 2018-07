Stuhrer Schützen stellen neuen Rekord auf

Stuhr - Schützen des SV Stuhr haben bei den Landesmeisterschaften einen Rekord geknackt und mehrere Medaillen gewonnen.

In dem neu strukturierten Kleinkaliber-100-Meter-Wettbewerb, in dem jetzt Damen und Herren zusammen in einer Klasse schießen, hat sich die Mannschaft mit Nadine Riedemann, Marvin Giegling und Jessica Lampe die Goldmedaille gesichert. Sie stellte mit 878 von 900 möglichen Ringen einen neuen Landesrekord auf.

Gold verfehlte Jessica Lampe in der Einzelwertung laut einer Mitteilung des Vereins nur knapp. Sie war zwar ringgleich (295) mit dem Erstplatzierten, musste sich aber nach einer schlechteren letzten Serie mit Platz zwei begnügen. Besser erging es da ihrem Mannschaftskollegen Marvin Giegling, der zwar einen Ring weniger geschossen hatte, sich mit einer 100er-Serie zum Schluss aber den hart umkämpften dritten Platz verdiente.

Die siegreiche Mannschaft hat nun die Hoffnung, dass sie mit diesem Ergebnis auch die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft in München erreicht hat.

Auch im Liegendkampf in der Altersklasse Damen lll/lV waren Mitglieder des SV Stuhr erfolgreich. Dort belegte die Mannschaft um Heike Haferkamp, Martina Haferkamp und Gunda Meyerhof den zweiten Platz und nahm die Silbermedaille mit nach Hause. Karin Giegling sicherte sich zudem mit ihrem Ergebnis den dritten Platz in ihrer Klasse, was sie selbst zwar etwas überraschte, aber glücklich strahlen ließ.