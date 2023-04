Stuhrer Rat beschäftigt sich mit Abschlussbericht zum Radverkehrsgutachten

Von: Andreas Hapke

Mit dem Radverkehrsgutachten beschäftigt sich am heutigen Mittwoch der Rat der Gemeinde Stuhr. © Martin Schutt/dpa

Der Stuhrer Rat beschäftigt sich am Mittwoch, 26. April, mit dem Abschlussbericht zum Radverkehrsgutachten. Die Ratsfraktion der CDU nimmt vorab Stellung.

Stuhr – Auf der Grundlage einer Online-Umfrage, an der sich 245000 Menschen beteiligt hatten, hat der ADFC Bremen zur fahrradfreundlichsten Großstadt gewählt. Welchen Rang die Gemeinde Stuhr wohl belegen würde unter Kommunen vergleichbarer Größenordnung? Wahrscheinlich keinen der vorderen Plätze. Dies jedenfalls legt das Radverkehrsgutachten der Planungsgemeinschaft Verkehr (PGV) Dargel Hildebrandt nahe.

Die abschließende Expertise deckt zahlreiche Defizite auf, was nach Bekanntwerden des Zwischenberichts zu den Ortsteilen Varrel, Moordeich, Stuhr und Brinkum im September 2022 nicht weiter verwunderlich ist. Mit dem Ergebnisbericht, der ganz Stuhr berücksichtigt, beschäftigt sich am Mittwoch der Gemeinderat. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr.

Probleme betreffen das übergeordnete Straßennetz

Die Probleme betreffen das übergeordnete Straßennetz ebenso wie die alternativen Verbindungen. An den Hauptverkehrsstraßen seien „regelkonforme Radverkehrsanlagen mit einer Breite von 2,50 Meter zuzüglich Sicherheitstrennstreifen“ bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht vorhanden. „Äußerst konfliktträchtige“ Situationen hat das Büro dort ausgemacht, wo der Bürgersteig für den Zweirichtungsverkehr freigegeben ist.

Bei den alternativen, kommunalen Verbindungen besteht laut Gutachten Bedarf an einer „möglichst durchgängigen und verzögerungsarmen Radverkehrsführung“. Bislang fehlten innovative und nachhaltige Führungselemente wie Fahrradstraßen beziehungsweise Fahrradzonen, die zu einer Nutzung des Rads im Alltag beitragen könnten. Solche Elemente böten sich insbesondere im Einzugsbereich von Schulen, Kitas, Nahversorgern sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen an. In der fahrradläufigen Erreichbarkeit dieser Infrastruktur lägen die größten Radverkehrspotenziale, stellt PGV fest. Das Büro hat die wesentlichen Probleme und Defizite am Beispiel ausgewählter Streckenabschnitte in allen Ortsteilen zusammengestellt.

Radler sollen auf die Straße

Zur Verbesserung der innerörtlichen Radverkehrsführung schlagen die Gutachter vor, die Erlaubnis aufzuheben, auf Gehwegen in beiden Richtungen zu fahren. Stattdessen sollen die Radler auf die Straße – flankiert von Fahrradstreifen dort, wo es die Straßenbreiten zulassen. Piktogramme, Tempo 30, Fahrradstraßen und -zonen sowie Querungssicherungen kommen als weitere Elemente infrage.

Auf der Bahnhofstraße etwa möchte die Verwaltung den Radverkehr in beiden Richtungen auf die Fahrbahn holen, Piktogramme auf der Fahrbahn markieren und durchgängig Tempo 30 einrichten. Alles „ab sofort und bis Ende 2024“, wie dem Maßnahmenkatalog zu entnehmen ist.

Dieser Umsetzungszeitraum gilt nicht für umfangreichere Projekte wie die Einrichtung von Fahrradzonen in Varrel und Moordeich sowie das Ausweisen mehrerer Fahrradstraßen in Brinkum, Stuhr und Moordeich. Das soll „ab sofort bis Ende 2025“ geschehen.

Wo gebaut werden muss, dauert es länger

Auch an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen ließen sich Verbesserungen ohne Baumaßnahmen zumindest teilweise schnell verwirklichen. Beispielhaft nennt der Katalog die Führung des Radverkehrs auf der Blockener Straße inklusive Piktogrammen und Tempo 30 bis Ende dieses Jahres.

Wo gebaut werden muss, dauert es länger. Ohne zeitlichen Horizont für die Umsetzung listet der Katalog deshalb Maßnahmen wie die Radwege in Fahrenhorst und Dunkelampeln für Fußgänger, etwa in Moordeich (Hermannsburg), auf. Erschwerend kommt hinzu, dass die Zuständigkeit in den seltensten Fällen bei der Gemeinde Stuhr liegt. Verantwortlich sind der Landkreis oder die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Der Rat möge den Abschlussbericht nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern die Verwaltung auch mit der Umsetzung der Maßnahmen beauftragen, heißt es im Beschlussvorschlag.

Die CDU positioniert sich bereits vorab

Die CDU hat sich bereits im Vorfeld der Sitzung positioniert. Demnach setzt sich die Fraktion dafür ein, separate Radverkehrsrouten (etwa Radwege, die Red.) zu schaffen. Dies sei „das mittel- und langfristige Ziel, um die Breite der Bevölkerung für das Fahrrad zu begeistern“. Aus Gründen des begrenzten Platzes plädiert die CDU dafür, sich auf „einige innerörtliche Hotspots mit hohen Unfallzahlen zu konzentrieren“. Sie nennt die Varreler Landstraße und den innerörtlichen Teil der Blockener Straße als Beispiele.

„Eine generelle Verlagerung des Radverkehrs auf die Straße bei gleichzeitiger Reduzierung der Geschwindigkeit lehnen wir ab“, heißt es weiter. Bei der Einrichtung von Fahrradstraßen und -zonen „in einigen Wohngebieten“ geht die CDU mit. Einzelne Maßnahmen des Konzepts sieht die Fraktion am besten „ortsteilbezogen nach und nach im Fachausschuss“ aufgehoben. „Dabei sollte mit den Hotspots begonnen werden. Nur so können wir eine breite Beteiligung der Bevölkerung und damit Akzeptanz erreichen.“