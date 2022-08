Stuhrer Nachtwanderer sind wieder unterwegs – und suchen Verstärkung

Von: Fabian Pieper

Die Nachtwanderer (v.l.) Nayef Zeineddine, Martin Sattelberg und Ralf Mohrmann mit Teamleiterin Jugendpflege Jennifer Hormann wollen wieder abends losziehen und mit Jugendlichen in der Gemeinde Stuhr ins Gespräch kommen. © Fabian Pieper

Von ihnen wird man gerne nachts im Dunkeln angesprochen: Die Stuhrer Nachtwanderer sind wieder unterwegs. Nach weit mehr als zwei Jahren coronabedingter Pause hatte sich im April eine in Teilen neue, siebenköpfige Gruppe formiert und bereits erste Kontakte zu Jugendlichen – ihrer Kernzielgruppe – geknüpft. Und die Nachtwanderer werben um weiteren Zuwachs.

Stuhr – Unterstützung erhalten sie dabei von höchster Stelle: Bürgermeister Stephan Korte stellt klar: „Das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Es ist schwer, Leute zu interessieren und zu mobilisieren, wenn etwas so lange geruht hat.“ Jennifer Hormann, Teamleiterin für Jugendpflege in der Gemeinde, springt ihm zur Seite und erklärt den Sinn hinter den Nachtwanderern: Deren Aufgabe sei es, nachts durch die Straßen zu ziehen und dabei Ansprechpartner und Kontaktpersonen für Jugendliche zu sein.

Eine Aufgabe, der sich neben Nachtwanderer-Urgestein Nayef Zeineddine auch die neuen Ehrenamtlichen Martin Sattelberg und Ralf Mohrmann angenommen haben. Sattelberg hat bereits positive Erfahrungen in seinem neuen Ehrenamt gesammelt: „Die Jugendlichen bemerken Veränderungen, sind aber sehr aufgeschlossen und nehmen das Angebot an.“ Man komme „sehr schnell ins Gespräch“. Dann allerdings wird sein Ton ein wenig wehmütiger: „Schade, dass da keine Regelmäßigkeit passieren kann.“

Interessante Begegnungen

Denn durch die personelle Unterzahl kann nicht jeder Rundgang wie geplant stattfinden: „Wir sind immer zu dritt unterwegs. Wenn da einer ausfällt, fällt alles aus“, sagt Martin Sattelberg. Jennifer Hormann nickt und ergänzt: „Es wäre schön, wenn da mehr Verlässlichkeit dahintersteckt.“

Dabei können die drei Nachtwanderer von vielen interessanten Begegnungen berichten, aus denen sie jedes Mal selber etwas mitnehmen. Ralf Mohrmann hebt hervor, dass viele Jugendliche mit ihnen offen über Probleme sprechen, etwa über Zukunftsängste oder die berufliche Orientierung. „Solche Gespräche können auch mal zwei Stunden dauern.“, sagt er.

„Jugendarbeit hält jung“

Für den seit mehr als sieben Jahren als Nachtwanderer aktiven Nayef Zeineddine sind es ebenfalls die Begegnungen, die ihn beflügeln: „Viele freuen sich, wenn sie uns sehen“, sagt er. Dann lacht er und schiebt nach. „Dann sagen die: ,Der alte Araber ist wieder da!‘“ Ihm mache die Tätigkeit auch nach all den Jahren noch immer Spaß, dass er gerne loszieht – und es gerne noch regelmäßiger tun würde: „Am liebsten jede Woche.“

Die Begeisterung, mit der das Trio von seinen Aufgaben erzählt, ist spürbar. „Wenn man sich für die Lebenswelt der Jugendlichen interessiert, lernt man ganz andere Sichtweisen kennen“, sagt Mohrmann. Und einen weiteren Vorteil sieht er in der Begegnung mit der Zielgruppe: „Jugendarbeit hält jung.“ Dennoch würde sich das Team über jüngere Verstärkung freuen: „Es müssten mal Jüngere dazustoßen, die die Sprache der Jugend sprechen“, findet Martin Sattelberg, „dann würde da noch mal ein ganz anderer Drive reinkommen.“

Geselligkeit gehört dazu

Sattelberg weiß, was man als potenzieller Nachtwanderer mitbringen sollte: „Spaß, Lust und die Offenheit, seine eigene Einstellung auch mal zu hinterfragen.“ Jennifer Hormann ergänzt: „Und einen guten Humor!“ Ralf Mohrmann hebt das Team hervor und lobt die Kameradschaft der Nachtwanderer untereinander: „Das gesellige Zusammensein gehört auch dazu.“

Das alles zusammengenommen zieht Sattelberg ein durchweg positives Fazit: „Man ist viel in Bewegung und an der frischen Luft, und hat das Gefühl, dass man gebraucht wird. Wir sind keine Aufpasser oder die Polizei, sondern gleichberechtigte Partner.“ Kurz und knapp bringt er es auf den Punkt: „Eine dufte Sache!“

Mitmachen

Wer Interesse an der Arbeit der Nachtwanderer hat, soll sich im Rathaus bei Jennifer Hormann unter 0421/5695231 oder per Mail an j.hormann@stuhr.de melden.