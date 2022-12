Stuhrer Mehr-Generationen-Haus stellt sechs ehrenamtliche Helfer vor

Von: Rainer Jysch

Teilen

Sechs ehrenamtliche Helfer stellt die Freiwilligen Agentur Stuhr „Mach mit!“ auf einem Pressetermin im Brinkumer Mehrgenerationenhaus vor, stellvertretend für die vielen Ehrenamtlichen, die sich in der Gemeinde helfend einsetzen. (v.l.) Dr. Martin Möhring, Natascha Piasta, Martin Sattelberg, Ziba Mirzai, Mousa Rasule und Erich Sigloch. © Rainer Jysch

Das MGH Brinkum stellt zum internationalen Tag des Ehrenamtes sechs freiwillige Helfer vor.

Brinkum – „Ehrenamt kann nicht oft genug gewertschätzt werden“, heißt es vonseiten der Freiwilligenagentur Stuhr (FAS), eine Tochterorganisation der Bürgerstiftung Stuhr. Im Brinkumer Mehr-Generationen-Haus (MGH) stellten Gudrun Baumann und Horst Pittelkow von der FAS „Mach mit!“ sechs ehrenamtlich Tätige vor. Die stehen stellvertretend für alle Ehrenamtliche innerhalb der Gemeinde und die sich dort einsetzen, wo Hilfe benötigt wird.

„Viele, die zu uns kommen und sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit interessieren, wissen häufig gar nicht, was es alles für Möglichkeiten gibt“, berichtete Horst Pittelkow, der seit 2016 als Ansprechperson der FAS fungiert. Telefonisch oder im persönlichen Gespräch „bei einer Tasse Kaffee“ steht er Interessierten zur Verfügung. „Wir versuchen gemeinsam herauszufinden, für welche Aufgabe der Interessent geeignet wäre, was für ihn oder sie in Frage käme oder was gar nicht geht.“

„Vielen ist gemeinsam, dass sie helfen möchten und etwas Gutes tun wollen“, berichtete Gudrun Baumann. „Es gibt Menschen, die bringen ihre Fähigkeiten ein. Es gibt aber auch solche, die im Rahmen des Ehrenamtes etwas Neues lernen möchten.“ Im Bundesschnitt gibt es eine starke Unterstützung durch Ehrenamtliche über alle Altersgruppen hinweg „ohne die, die Gesellschaft wahrscheinlich gar nicht funktionieren würde“, zitierte Horst Pittelkow aus einer Erhebung des Familienministeriums.

Ziba Mirzai (16) ist die jüngste Ehrenamtliche im Kreis der vorgestellten Personen. Die Schülerin der zehnten Klasse an der Lise-Meitner-Schule in Moordeich stellt sich in ihrer Freizeit als Übersetzerin für Persisch (Iranisch) und Dari (Afghanisch) zur Verfügung. Sie hilft Ausländern bei Arztbesuchen, im Brinkumer Flüchtlingstreff „B5“ oder bei amtlichen Angelegenheiten, wie der Einschulung von Kindern mit Eltern aus dem Iran oder Afghanistan. Selbst ist Ziba Mirzai als Tochter iranisch-afghanischer Eltern vor vier Jahren nach Deutschland geflüchtet und beherrscht die deutsche Sprache erstaunlich gut. „Es macht mich glücklich zu sehen, dass ich anderen Menschen mit der Übersetzungsarbeit helfen kann“, sagte sie. Sie selbst habe erfahren, dass es „richtig schlimm“ sei, wenn man sich mit Sprache nicht verständlich machen kann.

Dr. Martin Möhring (57) aus Brinkum ist nach eigenen Angaben bereits seit 40 Jahren ehrenamtlich tätig. Als Pädagoge arbeitet er in der beruflichen Rehabilitation. Ehrenamtlich organisiert er unter anderem Gesprächskreise für Menschen mit Diabetes und berät diese Personen auch. Seit September werden im MGH einmal monatlich kurze Fachreferate abgehalten, die Menschen mit Diabetes interessieren könnten. Er selbst sei von der Krankheit betroffen und habe gemerkt, dass es ihm sehr geholfen habe, sich mit anderen in der gleichen Situation auszutauschen.

Mousa Rasule (47) arbeitet seit vier Jahren ehrenamtlich im Reparatur-Café des MGH und setzt gespendete Fahrräder im Treffpunkt „B5“ und bei der KGS Brinkum wieder instand. Der gebürtige Iraner hat in seiner Heimat als Elektromechaniker gearbeitet und dort unter anderem Waschmaschinen repariert. Seit sieben Jahren ist er in Deutschland. Es mache ihm Freude, mit seinem handwerklichen Geschick anderen Menschen zu helfen, so seine Motivation für das Ehrenamt.

Natascha Piasta (51) aus Stuhr-Moordeich engagiert sich seit Beginn des laufenden Schuljahres als Lesepatin in der Grundschule Seckenhausen. Über eine Stuhrer Facebook-Seite habe sie von dem Bedarf erfahren. Sie habe sich als Lesepatin schon in der Schule ihres Sohnes engagiert und sich gesagt „das kann ich, dazu habe ich Lust.“

Zwei Stunden in der Woche unterstützt sie Kinder beim Lesenlernen. Sie ist über den sehr unterschiedlichen Leistungsstand der Schüler erstaunt. „Kinder sind das Wichtigste, was wir haben“, nennt sie den Grund für ihr Engagement.

Stuhrer Wolf Im Rahmen des jährlichen Frühlingsempfangs möchte die Gemeinde Stuhr ehrenamtliche Leistungen würdigen und sichtbar machen. Die Auszeichnung „Stuhrer Wolf“ wird zum 19. Mal herausragend engagierten, ehrenamtlich aktiven Bürgern verliehen, deren Einsatz Anerkennung verdient, schreibt die Gemeinde. Anlässlich des heutigen internationalen „Tag des Ehrenamtes“ ruft die Gemeinde dazu auf, einen engagierten Menschen für eine Ehrung vorzuschlagen. Bürger sollen ihren Vorschlag mit Begründung unter Angabe der persönlichen Daten und Darstellung der ehrenamtlichen Leistungen bis zum 15. Januar 2023 bei der Gemeinde Stuhr oder per E-Mail an p.krause@stuhr.de einreichen.

Martin Sattelberg (68) aus Alt-Stuhr bringt sich gleich bei drei Ehrenämtern ein. Fast 20 Jahre ist er im TV Stuhr als Übungsleiter beim Gesundheitssport aktiv. Gleich mit Beginn seines Rentnerdaseins vor zwei Jahren hatte er sich bei der FAS gemeldet: „Da bin ich und ich möchte was machen.“ Zunächst und bis zum Beginn der Coronapandemie war er in der Demenz-Abteilung eines Brinkumer Pflegeheims eingesetzt. Anschließend war er bei der evangelischen öffentlichen Bücherei in Stuhr mit Aufgaben beschäftigt. „Ich lese selbst auch gerne und die Arbeit in der Bibliothek macht mir großen Spaß“, sagt der ehemalige Tiefbau-Ingenieur. Ferner ist Martin Sattelberg Nachtwanderer und Ansprechpartner für Jugendliche in der Gemeinde aktiv. „Man bleibt selbst auch jung dabei“, hat er festgestellt. „Wir suchen händeringend noch Nachtwanderer“, rief er zum Mitmachen auf.

Erich Sigloch (81) aus Stuhr-Varrel ist als „Urgestein unter den Ehrenamtlichen“ bereits rund 50 Jahren im Nabu aktiv. Seit vielen Jahren hat er sich als Experte für Schleiereulen und Turmfalken einen Namen gemacht. Mit seinem Einsatz zum Bau und Aufhängung von Nistkästen habe er erheblich dazu beigetragen, dass die Population von Schleiereulen in der Region wieder zugenommen habe. Da er als Jugendlicher zwei Honigbienenvölker hatte, erhielt er innerhalb des Nabu auch die Zuständigkeit für Wespen und andere Stechinsekten und war im Bereich des Hornissenschutzes tätig. „Man macht etwas und merkt hinterher, das hat Erfolg gehabt“, nannte er seine Motivation.

„Man muss sich nicht viele Stunden in der Woche engagieren“, gab Natascha Piasta einen Hinweis insbesondere an jüngere Interessenten, die sich ehrenamtlich betätigen möchten. „Ungefähr 60 bis 70 Prozent aller ehrenamtlich Engagierten stellen sich zwischen ein und zwei Stunden wöchentlich zur Verfügung“, weiß Gudrun Baumann aus einer Statistik. „Es entsteht durch das Ehrenamt keine langfristige Bindung an eine Organisation“, fügte Pittelkow hinzu.

Am 24. Juni im kommenden Jahr will die Freiwilligenagentur Stuhr „Mach mit!“ laut Ankündigung eine Ehrenamtsmesse auf Gut Varrel organisieren. „Ein Rahmenprogramm wird die Veranstaltung begleiten“, blicken Gudrun Baumann und Horst Pittelkow voraus. So wollen auch die Mitglieder des Fördervereins Gut Varrel während der Messe ihren traditionellen Backtag ausrichten.