Stuhrer Landstraße: Sperrung und Bauarbeiten gestartet

Stuhr - Autofahrer in Stuhr müssen unter Umständen Umwege einplanen. Wer auf der Stuhrer Landstraße in Richtung Delmenhorst fahren will, steht auf Höhe des Schützenwegs vor einem Sperrzaun samt „Durchfahrt verboten“-Schild. Montag fiel der Startschuss für die Aufweitung der dortigen Kurve und die Sanierung der rund zwei Kilometer entfernten Haferflockenkreuzung.

Die Strecke zwischen den beiden Baustellen ist eigentlich nur für Anlieger frei – unsere Aufnahme legt aber die Vermutung nahe, dass sich daran (noch) nicht alle halten. Die Straße an sich soll ebenfalls saniert werden, aber laut einer Mitteilung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr frühestens ab Mitte August. Sie rechnet damit, dass die gesamten Bauarbeiten bis Mitte September abgeschlossen sind – sofern alles glatt läuft und das Wetter mitspielt.

Die Varreler Landstraße und die Stuhrer Landstraße werden bekanntlich samt der Haferflockenkreuzung saniert. Die Haferflockenkreuzung sowie die Kurve auf Höhe des Schützenweges – diese wird aufgeweitet – werden dafür gesperrt. Zwischen diesen beiden Punkten können Anlieger weiterhin die Stuhrer Landstraße in beide Richtungen befahren.

+ © Heinfried Husmann

Die bauausführende Firma bricht zunächst im Bereich der Haferflockenkreuzung die Asphaltschichten und Rinnenanlagen auf. Parallel zum Bau der neuen Rinnen sanieren Versorgungsunternehmen ihre Leitungen. Für die erste Augusthälfte ist der Auftrag neuer Asphaltschichten vorgesehen. Danach folgen Markierungsarbeiten.

Zeitgleich dazu wird auf Höhe des Schützenwegs der Gehweg aufgebrochen und Versorgungsunternehmen legen Leitungen um, bevor die zuständige Firma ab Anfang August die neue Gehweganlage schafft. Ende August soll in diesem Abschnitt der neue Asphalt draufkommen. Die Baukosten insgesamt: rund 920.000 Euro.

Haferflockenkreuzung: Anfrage der SPD

Bezüglich der Sanierungsarbeiten hat die Stuhrer SPD-Fraktion eine Anfrage an die Gemeindeverwaltung gestellt. Sie möchte wisse, ob die Mitarbeiter im Rathaus vorhaben, auf die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr einzuwirken, damit diese Betroffenen zuverlässige Informationen zur Verfügung stellt. Die Infoveranstaltung der Behörde am 25. Juni habe bei Zuhörern in erster Linie Verwirrung gestiftet. Anwohner hätten nicht erkennen können, ob sie ihr Grundstück jederzeit erreichen können, so die Sozialdemokraten. Gewerbetreibende befürchteten das Fernbleiben von Gästen, da nicht einfach zu erkennen sei, wie sie während der Bauzeit erreichbar sind.

Sollte die Landesbehörde keine genaueren Infos geben, so sollte in den Augen der SPD-Fraktion die Verwaltung der Gemeinde den Betroffenen entsprechende Unterlagen zur Verfügung stellen.

Linie 55: Umleitungen

Die Baustellen beeinflussen auch den öffentlichen Personennahverkehr. Die Linie 55 wird ab Montag umgeleitet. In Fahrtrichtung Brinkum entfallen laut einer Mitteilung der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) die Haltestellen Rotterdamer Straße bis Moordeicher Landstraße. In Richtung Roland-Center bedienen die Busse die Haltestellen Moordeicher Straße bis Friedhof Huchting nicht. Am Hexendeich halten sie in Fahrtrichtung Roland-Center an der gleichnamigen Haltestelle in Gegenrichtung. Für den Stopp Schule Moordeich, Richtung Roland-Center, wird eine Ersatzhaltestelle vor der Schule entgegen der regulären Richtung eingerichtet.