Stuhrer Gemeindeelternrat erstellt eigene Umfrage zur Betreuung der Grundschulkinder

Von: Andreas Hapke

Mittagessen und ab nach Hause: Diese Betreuungsmöglichkeit wünschen sie viele Eltern für ihre Kinder in der Grundschule.

Den Unmut der Eltern aufgenommen hat der Gemeindeelternrat in Stuhr. Die Vorsitzende Silvia Rievers plädiert für flexible Lösungen.

Stuhr – Wie groß ist der Bedarf an einer Betreuung von Grundschulkindern bis 14 Uhr? Viele Eltern würden diese Abholzeit nach dem Mittagessen begrüßen. Zurzeit müssen sie ihr Kind aber für das bis 15.30 Uhr laufende Ganztagsangebot anmelden, wenn es in den Genuss der Mittagsverpflegung kommen soll. Ansonsten bleibt nur die Abholung nach dem Unterricht um 13 Uhr. Eine inzwischen erfolgte Bedarfsabfrage der Gemeinde hat in Teilen der Elternschaft Unmut hervorgerufen.

Die aktuelle Regelung entspreche nicht der Lebenswirklichkeit vieler Eltern mit mehreren kleinen Kindern, weiß Silvia Rievers, Elternratsvorsitzende der Stuhrer Kitas. „Sie holen ein Kind ohne Mittagessen um 13 Uhr aus der Schule ab, danach ein anderes, das schon gegessen hat, um 14 Uhr aus der Kita. Wenn ich nicht für ein einziges Kind kochen möchte, muss ich es gleich bis 15.30 Uhr in den Ganztag geben.“ Mit Sportverein oder Musik werde es danach stressig.

Abgesehen davon würden es viele teilzeitbeschäftigte Mütter einfach nicht bis 13 Uhr zur Grundschule schaffen. Sie selbst erlebe es häufiger, dass eine Fahrt zwischen Stuhr und Bremen nicht 25, sondern 55 Minuten dauere. Die Folge laut Rievers: „Viele Eltern melden ihr Kind bis 15.30 Uhr an, obwohl ihnen 14 Uhr reichen würde.“

Rücklauf der Abfrage ist noch nich ausgewertet

Mit der Abfrage bei den Eltern der Erst- bis Drittklässler sowie der Kinder in den letzten beiden Kita-Jahren hat die Gemeinde einen Auftrag der Politik umgesetzt. Der Rücklauf ist laut der Ersten Gemeinderätin Bettina Scharrelmann noch nicht ausgewertet. Selbst wenn: Nach Ansicht von Rievers wäre das Ergebnis nicht aussagekräftig.

Manche Eltern bräuchten eine flexiblere Regelung, weiß Rievers. Eine Regelung, die ihnen erlaubt, ihr Kind mal um 14 Uhr abzuholen, aber auch mal bis 15.30 Uhr im Ganztag zu lassen. Derlei Optionen waren in der Abfrage nicht berücksichtigt. Die Eltern hatten nur die Wahl zwischen 13, 14, 15.30 und 17 Uhr (ergänzende Betreuung), und das für die ganze Woche.

Zudem sind laut Rievers „unglaublich viele“ Eltern über eine Formulierung der Verwaltung „zum Teil sehr aufgebracht“ gewesen. „Ein solches Angebot (bis 14 Uhr, die Red.) könnte möglicherweise dazu führen, dass das bisherige Ganztagsschulangebot für Kinder, deren Eltern auf längere Betreuungszeiten angewiesen sind, eingeschränkt werden müsste“, heißt es in dem Schreiben. Sie habe den Eindruck gehabt, dass die Formulierung „ganz stark Absicht war, damit ein neuer Bedarf gar nicht erst entsteht“.

Unsicherheiten bei den Eltern: Welche Zeiten soll ich ankreuzen?

Damit standen die Erziehungsberechtigten vor einem doppelten Dilemma: „Soll ich jetzt 15.30 Uhr ankreuzen, weil ich das ein oder zwei Mal pro Woche brauche? Und was ist, wenn ich 14 Uhr ankreuze und damit zu Einbußen beim Ganztag beitrage? Meine Nachbarin ist doch darauf angewiesen.“ Einige Eltern hätten sich nach Erhalt des Briefs verzweifelt an den Elternrat gewandt. „Egal, was ich ankreuze, ich setze mich in die Nesseln“, habe der Tenor gelautet.

Um solche Unsicherheiten abzupuffern, hat der Gemeindeelternrat eine eigene Abfrage mit Optionen für einzelne Wochentage gestartet. Auch die ist abgelaufen, am Wochenende war das der Fall. Mehr als 450 Eltern hätten sich gemeldet, sagt Rievers. „Das ist nicht so viel, aber auch nicht ganz wenig.“ Alle möglichen Kombinationen seien dabei gewesen: zwei Tage 13 und zwei Tage 14 Uhr; oder 13, 14 und 15.30 Uhr; oder durchgängig 17 Uhr, bis auf 15.30 Uhr an einem Tag. „Wir wollten die Abfrage der Gemeinde nicht torpedieren. Wir haben nur den Unmut der Eltern aufgenommen“, versichert Rievers. Für sie steht fest: „Den Bedarf 14 Uhr wird es geben.“

Dass die Gemeinde zunächst die Kitas in externer Trägerschaft bei ihrer Abfrage ausgespart hatte, obwohl auch deren Kinder später die kommunalen Schulen besuchen, registrierte Rievers mit Verwunderung. Diesen Fauxpas hat die Verwaltung inzwischen korrigiert.

„Das sollte nicht als Drohung ankommen“

Bettina Scharrelmann kündigte im Gespräch mit der Kreiszeitung an, die Abfrage des Elternrats „bei unserer Prüfung“ einzubeziehen. Was die eigene Umfrage und die Formulierung des Anschreibens angeht, sagt die Erste Gemeinderätin: „Das sollte nicht als Drohung ankommen. Es wäre nicht ehrlich, dass ein zusätzliches Angebot keine Konsequenz für das Ganztagsangebot hätte. Wenn es keine Folgen hätte, würden wir es tun. Wir wollten den Eltern nicht das Gefühl geben: Sucht euch das Mittagessen aus, und wir machen das. Wir wollten vielmehr wissen, wie der Bedarf sein könnte, wenn ein Angebot bis 14 Uhr theoretisch möglich wäre.“

Fakt ist laut Scharrelmann: Die Kinder, die zusätzlich essen, müssten betreut werden. „Wenn wir das machen und haben nicht genügend Personal, müssen wir das aus dem Ganztag rausnehmen.“ Die Kritik, die Verwaltung habe die Abfrage nicht detailliert genug angelegt, wies die Erste Gemeinderätin zurück. „Das hat die Politik ja so nicht vorgegeben.“ Ebenfalls aus Elternkreisen stammt der Vorwurf, dass eine Abholung nach dem Mittagessen in Orten wie Leeste funktioniere. Doch „weil es bisher nicht gewollt war, haben wir es auch nicht gemacht“, sagt Scharrelmann. Der Schwerpunkt in Stuhr liege auf dem Ganztagsangebot.

Dass dies „mitnichten qualitativ gut“ sei, habe sie am Beispiel ihres eigenen Sohns erfahren, sagt Rievers. Der habe im Ganztag im Klassenzimmer „irgendwas gebastelt“. Und bei dem angebotenen Ball- und Freisport würde sie auch nicht von einem „qualitativen Bewegungsangebot“ sprechen.

Scharrelmann hält das aber nicht für eine flächendeckende Kritik, sondern für Einzelmeinungen. „Wir gehen davon aus, dass wir ein sehr gutes, pädagogisch orientiertes Ganztagsangebot haben.“