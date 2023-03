Stuhrer FDP-Ratsfraktion wünscht sich Hybridsitzungen zurück

Von: Edgar Haab

Gremien der Gemeinde Stuhr sollen aus Sicht der FDP-Ratsfraktion digitaler werden. © Hühne

Muss die Kommunalpolitik digitaler werden? Dies fordert zumindest die Stuhrer FDP-Ratsfraktion für die Gremien der Gemeinde. Sie hat nun einen Antrag gestellt und fordert in diesem, Hybridsitzungen (Teilnahme vor Ort oder digital) fortzuführen.

Stuhr – Konkret fordern die Freien Demokraten die Verwaltung der Gemeinde Stuhr dazu auf, „die technische sowie rechtliche Machbarkeit und Umsetzung von Hybridsitzungen von Rat und Ausschüssen“ zu prüfen. Sie soll „barrierefreie Rahmenbedingungen schaffen, um die öffentlichen Teile von Rats- und Fachausschusssitzungen digital verfolgen zu können“, heißt es in dem Antrag der Stuhrer FDP-Ratsfraktion.

„Für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und einem Engagement in der Kommunalpolitik sehen wir in der digitalen Kommunalpolitik einen Schlüsselanreiz. Die Teilnahme an Sitzungen kann dabei überwiegend unabhängig vom Aufenthaltsort des Ratsmitgliedes stattfinden. Die Corona-Pandemie hat bewiesen, dass dies ohne Probleme möglich ist“, erklärt Alexander Carapinha Hesse, Fraktionsvorsitzender der FDP Stuhr im Rat der Gemeinde.

„Man muss auch nicht das Rad neu erfinden“

Die Chancen einer digitalen Kommunalpolitik würden laut Carapinha Hesse neue Möglichkeiten einer breiteren Öffentlichkeit eröffnen. Dazu müssten allerdings öffentliche Teile von Rats- und Fachausschusssitzungen digital verfolgt werden können. „Man muss auch nicht das Rad neu erfinden, sondern kann sich an ,best practice‘-Beispielen aus der unmittelbaren Umgebung der Gemeinde Stuhr bedienen“, so Carapinha Hesse. Sitzungen würden beispielsweise bereits in den Kommunen der Gemeinde Seevetal und der Stadt Schortens online gestreamt, in der Gemeinde Wardenburg hybrid abgehalten werden.

Damit auch die Gemeinde Stuhr Hybridsitzungen anbieten kann, müsse zunächst die Geschäftsordnung des Rates ergänzt werden. Auch werde sich über eindeutige Regelungen bei der digitalen Teilnahme an Hybridsitzungen verständigt werden müssen, erklärt Carapinha Hesse. „Diese Herausforderungen sollten jedoch eine lösbare Aufgabe sein.“

Digitale Sitzungen bilden keinen Ersatz für Präsenzsitzungen

Die Option der digitalen Sitzungen würde der FDP zufolge keinen Ersatz für Präsenzsitzungen darstellen. Die ideale digitale Kommunalpolitik nutze aus Sicht von Alexander Carapinha Hesse vielmehr alle Chancen, die ihr die Digitalisierung bietet: „Digitale Kommunalpolitik ergänzt und erweitert dabei den politischen Diskurs sowie die Teilhabe an ihr.

Sie weitet die Möglichkeit der Entscheidungsfindung aus und ermöglicht letztendlich die erweiterte Partizipation der Bürgerinnen und Bürger.“ Darüber hinaus erleichtere digitale Kommunalpolitik die Arbeit der Ratsmitglieder und mache ein Engagement für die Kommunalpolitik attraktiver.

Alexander Carapinha Hesse: „Letztendlich wird es später keinen Unterschied machen, ob das kommunale Ehrenamt in Präsenz vor Ort oder digital vor dem heimischen Rechner, vor dem privaten Tablet fernab der Heimat oder sonstigem mobilen Endgerät während der Dienstreise ausgeübt wird.“