Stuhrer Brandmeister Rainer Troue: „Ihr seid spitzenmäßig“

Stuhr - „Die Zahl der Einsätze im Jahr 2016 ist gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen“, bilanzierte der Ortsbrandmeister der Stuhrer Feuerwehr, Rainer Troue, am Freitag auf der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus. Die Helfer hätten jedoch viele Einsätze mit Todesopfern verzeichnet.

Das sei für die Kameraden nicht leicht zu verarbeiten gewesen. So konnte bei einem Badeunfall am Silbersee ein junger Mann nur noch tot geborgen werden. Er bedankte sich bei Pastor Robert Vetter, der spontan zur Nachbesprechung ins Feuerwehrhaus gekommen sei. Im zweiten Fall seien die Löschkräfte zu einem Sofabrand gerufen worden. Beim Eintreffen habe bereits die ganze Wohnung in Flammen gestanden. Troue lobte den Einsatz von Harald Schulenberg und Achim Bellmann, die eine schwer verletzte Person unter Atemschutz aus der brennenden Wohnung geborgen und ihr damit das Leben gerettet haben. Das sei alles nur möglich durch die gute Ausbildung in den Gruppen und die funktionierende Zusammenarbeit. „Ihr seid alle spitzenmäßig – danke!“

Insgesamt sei die Wehr zu 50 Einsätzen ausgerückt, das sei ein Rückgang um acht. Die Zahl der Brandeinsätze sei mit 23 stabil. Der Rückgang sei bei den Hilfeleistungen und Fehlalarmen zu verzeichnen. Die Zahl der aktiven Mitglieder sei von 67 auf 70 gestiegen, darunter seien vier Frauen. Man brauche auch so viele Leute, das Problem sei, dass viele durch eine auswärtige berufliche Tätigkeit nicht jederzeit zur Verfügung stünden.

Wahlspektakel als gelebte Demokratie

Bei den anstehenden Wahlen wurde Rainer Troue als Ortsbrandmeister bestätigt, bei der Wahl seines Stellvertreters gab es ein Patt. Die beiden Vorschläge Torsten Strauß und Thomas Bredemeier erhielten jeweils die Hälfte der 46 abgegebenen Stimmen. Die Wiederholung wurde auf eine außerordentliche Mitgliederversammlung vertagt. Als Gruppenführer wurden Henning Meyer und Marc Schwarting ins Amt berufen. Letzterer löst Michael Griesoph ab, der nach 15 Jahren sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Das Amt des Sicherheitsbeauftragten, das durch die Wahl von Marc Schwarting als Gruppenführer vakant wurde, übernimmt nun Uwe Banach.

Auf dieses Wahlspektakel ging auch Bürgermeister Niels Thomsen in seiner Begrüßungsrede ein. Er habe heute alle Facetten gesehen, wie Wahlen in Demokratien durchlaufen können. „Es gab geplante Wahlen, es gab spontane Wahlen, es gab mal eine Wahl so zwischendurch, langsame Wahlen und auch mal ein bisschen schnellere“, lautete sein Kommentar. Den Arbeiten der Feuerwehrleute zollte er hohen Respekt.

Jugendfeuerwehrwart Tim Lorentz projizierte ein mit fetziger Musik unterlegtes Video über die Arbeit der Jugendfeuerwehr an die Leinwand. Gemeindejugendfeuerwehrwart Dennis Spörhase freute sich über 13 neue Mitglieder. Gemeindefeuerwehrwart Michael Kalusche beleuchtete noch einmal die insgesamt 271 Einsätze aller Ortsfeuerwehren.

bos