Stuhrer Ausschuss stimmt Offenlegung der F-Plan-Änderung zur Windenergie zu

Von: Andreas Hapke

Windkraft spielt bei den Energiezielen des Bundes eine wichtige Rolle. Da muss auch Stuhr seinen Beitrag leisten. © dpa / Patrick Pleul

Die Gemeinde Stuhr muss der Windkraft mehr Raum geben und hat deshalb ein neues Standortkonzept erarbeitet, das als Grundlage für die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans dient. Hintergrund ist die neue Gesetzeslage auf Bundesebene. Fahrenhorst kommt als Standort hinzu.

Stuhr – Aufgrund der neuen Gesetzeslage muss die Gemeinde Stuhr der Windkraft mehr Raum geben. Um ihren Einfluss auf die Standortplanung zu behalten, muss dafür eine Änderung des Flächennutzungsplans her. Die Hintergründe hat Stadtplanerin Ina Rehfeld vom Oldenburger Büro NWP am Donnerstagabend den Politikern des Ausschusses für Bauen und Ortsteilentwicklung erklärt. Die winkten die Offenlegung der inzwischen 42. F-Plan-Änderung anschließend einstimmig durch.

Laut Rehfeld hat die Bundesregierung insbesondere mit dem Wind-an-Land-Gesetz neue Fakten geschaffen. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg sind zudem die Ausführungen zur Windenergie im regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Diepholz unwirksam.

Bund hat Ziel ausgerufen

Der Bund hat das Ziel ausgerufen, dass bis 2030 mindestens 80 Prozent des Stromverbrauchs auf erneuerbare Energien zurückgeht. „Um das zu erreichen, muss noch einiges passieren“, sagte Rehfeld. Bei der Steigerung des Ausbautempos spiele Windkraft in ganz Deutschland eine wichtige Rolle.

Deshalb „verdonnert“ die neue Gesetzgebung die Länder zu verbindlichen, mengenmäßigen Flächenzielen für die Ausweisung von Windenergiegebieten. Niedersachsen etwa müsse bis Ende 2027 mit 1,7 Prozent seiner Fläche zur Energiewende beitragen, erklärte Rehfeld, bis Ende 2032 seien es 2,2 Prozent. Dies sei auch der – gesetzlich noch nicht fixierte – Richtwert für den Landkreis Diepholz.

In Stuhr geht das aktuelle Standortkonzept noch auf die zwölfte F-Plan-Änderung zurück, die Windenergie nur in Groß Mackenstedt ermöglicht. Insgesamt stehen in dem Ortsteil elf Windenergieanlagen (WEA), zwei weitere befinden sich weiter westlich an der Gemeindegrenze. Das ist ein unzulänglicher Status quo. Sämtliche Anlagen haben zudem eine Gesamthöhe von 85 bis 120 Metern, was nicht mehr modernen Standards entspricht.

Windenergie auch in Groß Mackenstedt

Das neue Standortkonzept, das die Grundlage für die F-Plan-Änderung bildet, sieht weiterhin Windenergie in Groß Mackenstedt vor, „jedoch in deutlich verändertem Flächenzuschnitt und bestehend aus mehreren Teilflächen“, wie im Entwurf der Planänderung zu lesen ist. Heißt: Der Windkraft wird dort mehr Raum gegeben. Ein weiterer Standort ergibt sich nördlich und östlich Fahrenhorsts: zwei Teilflächen entlang der Kreisstraße 113 in Richtung Ristedt. Ursprünglich war in dem Ortsteil noch eine weitere Fläche vorgesehen, doch dann wären die Bewohner an der K 113 von WEA umgeben gewesen.

Die Darstellung der beiden Standorte Groß Mackenstedt und Fahrenhorst reiche aus, um „der Windenergienutzung in substanzieller Weise Raum zu geben“, heißt es im Entwurf weiter. An anderen Stellen des Gemeindegebietes wären WEA damit ausgeschlossen. Als Anlagenhöhe „kann man 150 Meter realisieren“, sagte Rehfeld. Repowering sei erlaubt.

Allerdings besteht ihrer Auskunft nach Zeitdruck: Die F-Plan-Änderung müsse bis zum 1. Februar 2024 wirksam sein. Nur dann gelte die Ausschlusswirkung bis zum Erreichen der Stuhrer Flächenziele. Erreicht die Gemeinde ihr Flächenziel bis Ende 2027 nicht, wären Windenergieanlagen ohnehin im gesamten Planungsraum als privilegierte Bauvorhaben im Außenbereich genehmigungsfähig. „Sie haben es in der eigenen Hand“, sagte Rehfeld.

Stuhr würde 0,93 Prozent seiner Fläche für Windenergie zur Verfügung stellen

Mit dem neuen Standortkonzept würde Stuhr 0,93 Prozent seiner Fläche für die Windenergie zur Verfügung stellen. Welchen Beitrag die Kommune letztlich zu leisten hat, steht nach Auskunft von Rehfeld nicht fest. Die Grünen-Fraktionschefin Kristine Helmerichs bezweifelte jedoch, dass Stuhr nachbessern muss. Dies gebe die Gemeindefläche nicht her. Der Landkreis müsse insgesamt 2,2 Prozent seiner Fläche zur Verfügung stellen, nicht jede seiner Kommunen.

Ob die Planung der Freiflächenfotovoltaik im Wege stehe, wollte Lutz Hollmann (CDU) wissen. Dazu sei ihr nichts bekannt, antwortete Rehfeld. Sie verwies noch auf Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz, wonach WEA in Landschaftsschutzgebieten nicht verboten seien (Ausnahmen: Natura-2000- Gebiete und Gebiete zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt). Artenschutzrechtliche Bedenken gebe es im Geltungsbereich des F-Plans nicht. Auf den Rotmilan und den Kiebitz müsse man aber aufpassen.