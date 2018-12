Nominierte gesucht: Stuhr zeichnet wieder seine „Wölfe“ aus

Vorschläge bis 14. Januar erwünscht

Stuhr - Zum 17. Mal soll im kommenden Jahr der Stuhrer Wolf verliehen werden. Der Preis ehrt all jene, die sich durch ihren aufopferungsvollen, ehrenamtlichen Einsatz in der Gemeinde hervorgetan haben. Wenn jedes Jahr fünf Bürger mit dem Preis ausgezeichnet werden, kommt zwangsläufig die Frage auf: Ist die Auswahl an Ehrenamtlichen nicht irgendwann erschöpft?