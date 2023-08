Stuhr: Wassersport für geistig Beeinträchtigte am Steller See

Von: Rainer Jysch

Teilen

Spaß und sportliche Übungen am Steller See in Groß Mackenstedt: Drei Betreuer mit ihren Schützlingen vom Martinsclub Bremen, die bei optimalen Wetterbedingungen für Schwimmwettkämpfe trainieren. Ganz links: Übungsleiter Udo Klee, ganz rechts: Astrid Kratsch und Janik Wetjen. © Rainer Jysch

Die Campingplatzbetreiber ermöglichten erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung und ihren Betreuern kostenlos für künftige Schwimm-Wettkämpfe zu üben.

Groß Mackenstedt – Auf Einladung von Jana und Björn Kroll sind am Wochenende einige sportbegeisterte Mitglieder des Bremer Martinsclubs am Steller See in Stuhr-Groß Mackenstedt zu Gast gewesen. Die neuen Betreiber des dortigen Campingplatzes ermöglichten den erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung und ihren Betreuern auf dem weitläufigen Gelände rund um den See und im Wasser kostenlos zu trainieren und sich so auf zukünftige Wettkämpfe vorzubereiten.

Das laufende Schwimmtraining findet normalerweise wöchentlich in einer geschlossenen Schwimmhalle statt. „Wir haben früher im Lehrschwimmbecken des Südbades in der Bremer Neustadt trainiert“, berichtete Udo Klee (55), Übungsleiter und Mitglied im Aufsichtsrat des Bremer Martinsclubs. „Jetzt üben wir im Horner Bad, das erst im Juni 2022 eröffnet worden ist. Dort haben wir sogar eine 50-Meter-Bahn, die richtige Wassertiefe und eine Viertelstunde mehr Zeit“, freute er sich über die neuen Möglichkeiten.

„Hier am Steller See geht es darum, dass die Teilnehmer nicht nur in der Halle auf kurzer Strecke schwimmen, sondern sich auch einmal in einem offenen Gewässer bewegen“, erklärte Udo Klee das Trainingsprogramm. „Das ist selbst für erfahrene Schwimmer eine große Herausforderung.“ Die Wassertemperatur schätzte er auf 20 bis 22 Grad. Auch Astrid Kratsch und Janik Wetjen (28) vom Martinsclub opferten ihren freien Tag und begleiteten als Übungsleiter das Schwimmprogramm. „Heute nehmen von den zehn Teilnehmern, die der Schwimmgruppe angehören, nur sechs teil. Nicht alle hatten Zeit.“

Die Behindertenhilfe des Martinsclubs in Bremen

Der Martinsclub ist einer der größten Träger der Behindertenhilfe in Bremen. Gegründet im Jahr 1973 bietet er heute ein vielfältiges Leistungsangebot. Dazu zählen Wohnbetreuung, Assistenz in Schule, Jugendhilfe, Pflege, Bildungs- und Freizeitangebote, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Club beschäftigt rund 1 200 Mitarbeiter, darunter auch viele Ehrenamtliche, die sich in ihrer Freizeit gesellschaftlich engagieren. „Vieles könnte man ohne Ehrenamtlichkeit gar nicht anbieten, wie dieses Training heute“, sagte Udo Klee. Die Freude und der Spaß an dem geselligen Tag war den Teilnehmern anzusehen. Neben Standorten in diversen Bremer Stadtteilen ist der Verein, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, seit 2018 mit einem Quartierszentrum in Syke vertreten.

Nach dem Sport am und im Steller See stand ein gemeinsames Mittagessen am Grill auf dem Programm. Parviz Lotfi steht schon seit 40 Jahren mit seinem Wohnwagen als einer von 380 Dauer-Campern am Ufer des Sees. Er hatte den Kontakt zum Veranstaltungsort hergestellt. Sein Sohn Darius ist Mitglied im Martinsclub. „Wir sind der Betreiber-Familie sehr dankbar, dass sie uns den Tag hier am See für das Training bei Spiel und Spaß ermöglicht“, sagte Lotfi. An der Rezeption trafen alle Teilnehmer auf Jana und Björn Kroll und bedankten sich bei den Betreibern des Campingplatzes für die freundliche Aufnahme.