Stuhr wählt Bürgermeister am 26. Mai

Mehrheit des Rates stimmt für Zusammenlegung

Stuhr - Die Stuhrer wählen ihren neuen Bürgermeister am 26. Mai 2019. Das hat am Mittwochabend die Mehrheit des Stuhrer Rats beschlossen. Die SPD-Fraktion ist nicht so glücklich mit diesem Termin – sie hat dagegen gestimmt, blieb aber in der Unterzahl.