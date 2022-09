Radwege – später oder gar nicht: Ausschuss diskutiert über Verbesserungen

Von: Andreas Hapke

Teilen

Den Bürgersteig der Straße Stuhrbaum nutzen auch Radfahrer, und das in beide Richtungen. Dort schlägt das Planungsbüro vor, den Radverkehr einseitig auf die Straße zu holen und dies mit Piktogrammen zu verdeutlichen. © Hühne

Der Bau und die Entwicklung von Radwegen in Stuhr wird sich verzögern. Das ergab ein Zwischenbericht im Stuhrer Verkehrsausschuss. Der Grund sei Personalmangel.

Stuhr – Ob der Verkehrsausschuss am Donnerstag im Nachhinein noch Positives für die Stuhrer Radfahrer bringt, muss sich zeigen. Ende des Jahres könnte die Politik Maßnahmen beschließen, die sich aus dem dann kompletten Radverkehrskonzept ergeben. In der Sitzung ging es zunächst um einen Zwischenbericht. Ernüchternd war, dass sich der Bau des Radwegs an der Warwer Straße weiter verzögert.

Zudem scheiterte die CDU mit ihrem Vorstoß, die Gemeinde möge die Radwege an der Wildeshauser Straße und der Hauptstraße selbst bauen und sich die Kosten vom Land erstatten lassen.

Verkehrsausschuss verkündet Verzögerung: Hiobsbotschaft zu Bau des Radwegs an der K114

Besucher Manfred Weikum aus Fahrenhorst musste lange warten, bis die Erste Gemeinderätin Bettina Scharrelmann gegen Ende des Ausschusses die Hiobsbotschaft zum Bau des Radwegs an der K 114 verkündete. Das Vorhaben werde sich um ein halbes bis zu einem Jahr verzögern, sagte sie. Grund: Der Landkreis habe den für die Finanzierung notwendigen Förderantrag nicht gestellt. Dies hätte bis zum 31. August passieren müssen. „Der Landkreis ist der Meinung, dass wir noch nicht weit genug sind, was die Planung und den Grundstückserwerb angeht“, sagte Scharrelmann. Da die Frist für dieses Jahr abgelaufen sei, müsse die Behörde 2023 einen neuen Anlauf unternehmen.

Da habe ich als Bürger kein Verständnis mehr für.

„Da habe ich als Bürger kein Verständnis mehr für“, sagte Weikum. Einige Grundstückseigentümer seien erst im Mai angesprochen worden. „Manchmal komme ich mir vor, wie das Stiefkind der Gemeinde Stuhr.“ Sinngemäß hatte sich auch CDU-Ratsherr Heiner Lampe in Bezug auf den Radweg an der Wildeshauser Straße so geäußert: „Das ist eine Stelle, die nicht in Brinkum oder Moordeich liegt. Aber da muss auch mal was passieren. Über 20 Jahre reden wir jetzt darüber. Die Fördertöpfe sind doch da.“ Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hatte bereits durchblicken lassen, dass sie keine Personalkosten übernehme, lediglich anteilig die Planungs- und Baukosten.

Personalmangel in der Verwaltung: Gemeinde sucht Tiefbau-Ingenieure

Die Gemeinde habe nicht das Personal, um den Bau selbst voranzutreiben, berichtete Scharrelmann. Selbst wenn die Kommune – wie von Lampe vorgeschlagen – einen externen Planer beauftrage, binde dies Kapazitäten im Rathaus. „Da ist immer eine fachliche Begleitung notwendig.“ Die Gemeinde suche händeringend Ingenieure für den Bereich Tiefbau, bekomme aber niemanden. Wenn Stuhr die Radwege in Angriff nehme, würde dies andere Projekte behindern. „Und wir sind eigentlich nicht für diese Straßen zuständig. Aus Verwaltungssicht kann ich das nicht befürworten.“

Dem ersten Teil von Lampes Antrag, die Gemeinde möge noch mal das Gespräch mit dem Ministerium suchen und Druck ausüben, stimmten alle Ausschussmitglieder zu. Dass die Kommune externe Planer für die beiden Radwege heranzieht, lehnten aber sieben Politiker ab, sechs waren dafür.

Dort, wo theoretisch Platz für Radwege wäre, werden sie also zurzeit nicht gebaut. Anderswo in der Gemeinde geben die baulichen Gegebenheiten den Raum dafür gar nicht erst her. „Die Straßenbreite verhindert das, auch wenn wir es wollten“, sagte Scharrelmann. Selbst für Schutzstreifen reiche der Platz vielerorts nicht aus. Die Folge: Häufig teilen sich Radfahrer den Bürgersteig mit Fußgängern und sind dort manchmal sogar in beide Richtungen unterwegs. Dies sei gefährlich, es gebe einen „erkennbaren Handlungsbedarf“, sagte Scharrelmann.

Radwegesituation in den Ortsteilen: Gemeinde gibt Gutachten in Auftrag

Deshalb hatte die Gemeinde bei der Planungsgemeinschaft Verkehr (PGV) Dargel Hildebrandt ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die Radwegebeziehungen zwischen Wohnquartieren und Schulen/Kitas, Sportanlagen und Einkaufsmöglichkeiten in den Ortsteilen analysieren soll, und zwar unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten. Außerdem soll das Büro konkrete Lösungen entwickeln, die die Sicherheit der Radler stärken und den Komfort für die Benutzung des Rads erheblich verbessern. Es gilt auch, alternative Radwegeverbindungen zwischen den Ortsteilen aufzuzeigen, die nicht an Bundes- oder Landesstraßen entlangführen. Für Stuhr, Brinkum, Moordeich und Varrel liegen erste Ergebnisse vor.

Auch das Büro hat „konfliktträchtige“ Situationen auf Bürgersteigen ausgemacht und schlägt vor, den Radverkehr zumindest einseitig auf die Straße zu holen. Wo kein Platz für einen einseitigen Schutzstreifen vorhanden ist, könnten Piktogramme auf Radfahrer auf der Straße hinweisen.

Beispiel Moordeich/Stuhr: Dort wäre das gegenläufige Benutzungsrecht zum Beispiel auf den Bürgersteigen entlang der Stuhrer Landstraße und der Straße Stuhrbaum aufzuheben – bei gleichzeitiger Markierung von Piktogrammen auf der Straße. Als Fahrradstraßen, auf denen Radfahrer Vorfahrt haben, kommen für PGV unter anderem die Tannen- und die Erlenstraße sowie der Neue Weg infrage. Fahrradzonen stellt sich das Büro an der Stuhrer Landstraße vor, nördlich und südlich der Achse Mainallee, August-Macke-Straße und Windhorst. Platz für einen einseitigen Schutzstreifen, der zum Beispiel auf der Bassumer Straße in Brinkum möglich wäre, sehen die Gutachter in Moordeich und Stuhr nicht.

Im nächsten Schritt möchte PGV Seckenhausen, Groß Mackenstedt, Heiligenrode und Fahrenhorst analysieren und dafür Vorschläge entwickeln. Es folgen eine grobe Kostenschätzung und die Priorisierung von Maßnahmen. Die Präsentation der gesamten Ergebnisse ist für Ende des Jahres vorgesehen.