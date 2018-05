Thema „Natürlich“: Abstrakte Kunst auf Gut Varrel

Varrel - Von Janna Silinger. Gemeinsam malen, sich gegenseitig unterstützen, Tipps geben und Kunst schaffen – darum geht es den sieben Frauen vom Kunstverein Machart. Am morgigen Samstag, von 16 bis 20 Uhr, und am Sonntag, von 11 bis 18 Uhr, öffnet ihre Ausstellung im Varreler Gutshaus. In zwei Räumen zeigen die Künstlerinnen Werke zum Thema „Natürlich“.

Es handelt sich dabei um 40 bis 50 Bilder. Außerdem habe die Kursleiterin Ingrid Bernhard den Impuls gesetzt, dass jede der Frauen zusätzlich ein Werk nach ähnlichen Vorgaben erstellen sollte: in diesem Fall ein Metall-Fisch, der am oberen Ende einer Stange angebracht ist. Der Fisch passt ins Thema, so die Künstlerinnen.

Was sich die sieben Frauen jeweils unter „Natürlich“ vorstellen, variiert stark. Die eine hat das Meer oder Blumen gemalt, die andere ein schwarzes Loch oder den Sonnenuntergang – viele Farben, bunte Bilder.

An dem Thema hat die Gruppe rund zwei Jahre gearbeitet. Die Bilder werden nun zum ersten Mal ausgestellt. Bernhard hatte das Thema vorgeschlagen. Motiv-Vorgaben gab es keine. Die einzige Anregung: abstrakt malen. Die Frauen sollten das auf die Leinwand bringen, was ihnen „im Kopf umherschwirrte“, so beschreibt es Ulrike Stein, eine der Künstlerinnen.

Da Bernhard aus persönlichen Gründen zur Zeit verhindert ist, müssen die sieben selbst über die Reihenfolge der Bilder entscheiden. „Dabei geht es um Motive und Farben, die zueinander passen sollen, nicht darum, von wem welches Werk stammt“, erzählen sie.

Der Verein Machart wurde im Dezember 1987 gegründet. Er ist in zwei Gruppen eingeteilt: Eine trifft sich immer am Montagabend, die andere am Dienstagmorgen. Gemeinsam organisieren die Kursleiter und Künstlerinnen Workshops und Ausstellungen in Stuhr, beispielsweise im Rathaus, auf Gut Varrel oder in Heiligenrode.

Mit der Ausstellung an diesem Wochenende schließen sie das Thema „Natürlich“ ab und widmen sich einem Neuen. Welches das sein wird, steht noch in den Sternen.