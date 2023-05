Stuhr und Weyhe feiern Tag der Städtebauförderung

Von: Gregor Hühne

Samba in Weyhe. © Gregor Hühne

Die Gemeinden Stuhr und Weyhe haben jeweils den Tag der Städtebauförderung gefeiert. Dabei stellten die Nachbargemeinden in einem festlichen Rahmen bereits umgesetzte und noch in der Planung befindliche Maßnahmen vor. Das Ziel sei die Verbesserung der Lebensqualität vor Ort. Das Informations- und Kulturangebot stieß auf unterschiedlich reges Interesse in den Gemeinden.

Stuhr/Weyhe – Während in Weyhe die Menschen bereits die fertige neue Ortsteil-Zuwegung „Leester Wäldchen“ bestaunen konnten, mussten die Stuhrer etwas mehr Vorstellungsvermögen aufbringen. Dort stand vor allem die zukünftige Ortskernentwicklung rund um das Rathaus auf dem Papier.

Die Planungen der Politik sehen in Stuhr unter anderem die Schaffung einer großflächigen Radverkehrszone vor. Das schien jedoch viele Bürger zu verunsichern, wie sich bei einem Rundgang durch das künftige Fahrrad-Areal mit der ersten Gemeinderätin Bettina Scharrelmann zeigte.

Wie wichtig Kommunikation ist, bewies Scharrelmann und räumte ein Missverständnis aus der Welt: Eine Radverkehrszone bedeute nicht, dass dort gar keine Autos mehr fahren dürften.

Radverkehrzone bringt einige Änderungen mit sich

Es gehe vor allem darum, den Fahrradverkehr sichtbarer und sicherer zu machen, so die Gemeinderätin. Im Zuge dessen sollen Piktogramme auf der Fahrbahn und neue Fahrradzonen-Schilder an den Zufahrten des Ortskerns aufgestellt werden. Schon jetzt gelte in dem Bereich eine Tempo-30-Zone.

Petra Dierks vom Stuhrer Fachdienst Feuerwehr und Verkehr berichtete den rund 20 mitgelaufenen Bürgern, dass Autofahrer beim Überholen von Fahrradfahrern 1,5 Meter Sicherheitsabstand innerorts einhalten müssen. Außerdem müssten Fahrradfahrer in Fußgängerzonen, in denen Fahrradfahren erlaubt ist, Schritttempo fahren. Diese Rechtslage wurde aus der Gruppe mit einem höhnischen Lachen quittiert.

Die Realität beispielsweise im „Alte Windhorst“ sehe gänzlich anders aus, so eine Anwohnerin. Ein Mann aus Stuhr, der sich als Fahrrad-Freund zu erkennen gab, hätte lieber Radverbindungen zwischen den Ortsteilen oder neue Asphaltdecken auf den Wegen gesehen anstatt 40 Jahre alter, ausgetretener Pflasterung. Von neuen Schildern und Piktogrammen halte er wenig.

Skeptisch: Irmtraud Wolfrum (l.) und Ute-Heide Appel haben noch einige offene Fragen zur Fahrradzone. © Gregor Hühne

Skeptisch und interessiert zeigten sich auch Irmtraud Wolfrum und Ute-Heide Appel aus der Mainstraße von der Ortskerngestaltung. Sie bemängelten aber die Parkplatzsituation vor Ort. Es gebe zu wenige Plätze oder die seien verstellt. Rettungswagen oder Handwerker würden heute schon keine Parkplätze mehr finden.

Stuhrs Bürgermeister Stephen Korte rief derweil bei seiner Begrüßung alle Stuhrer zur Mitgestaltung der Ortskern-Erneuerung auf.

Samba und mehr Sträucher in Weyhe

Mehr als 100 Besucher folgten in Weyhe der Eröffnung des Städtebauförderfestes. Die Samba-Gruppe Confusio entzückte die Zuschauer zum Einklang mit Musik und Kostümen. Bei schönstem Kaiserwetter, wie Bürgermeister Frank Seidel in seinem Grußwort herausstellte, lobte der Verwaltungschef das bisher Erreichte.

In Anspielung auf den Namen der Samba-Gruppe sagte Seidel, dass die Vorhaben der Projekte der Städtebauförderung keineswegs konfus seien, sondern von langer Hand geplant und durchdacht.

Chor in Stuhr. © Gregor Hühne

Abseits der neuen Wegeverbindung „Leester Wäldchen“ werde Weyhe noch weitere „ganz tolle Nahwegeverbindungen“ bekommen, kündigte der Bürgermeister an.

Weitere Vorhaben seien außerdem die Sanierung der Alten Wache und der Start des Ausbaus des Henry-Wetjen-Platzes. „Viel erreicht, viel zu tun“, resümierte Seidel während seiner Rede.

Doch wo gehobelt wird, fallen Späne, heißt es im Volksmund. Der Bürgermeister dankte daher ausdrücklich den Nachbarn, die während der Bauphasen Staub und Lärm zu ertragen hatten. „Danke für Ihr Verständnis“, sagte Seidel versöhnlich.

Der Baulärm ist dabei längst vergessen. Einige Anwohner der Straße Papengrenze sind dennoch „weniger begeistert“.

Leester Wäldchen: Von diesen kurzen und neu angelegten Zuwegungen soll es künftig weitere in der Gemeinde Weyhe geben. Der Nabu half bei der Auswahl der Pflanzen. © Gregor Hühne

Sie sitzen im Erdgeschoss mit ihrem Gartentisch nur wenige Meter von der neuen Zuwegung entfernt. „Vorher war schöner“, sagt eine Frau, die namentlich nicht genannt werden möchte. Früher sei dort ein Feld gewesen, wo heute etliche Passanten entlang spazieren. Doch alles halb so wild. Die Anwohner haben bereits Sträucher gepflanzt, die nun anwachsen sollen.

Insgesamt scheinen die Projekte auf große Zustimmung zu stoßen. So auch bei Ute Fietze aus Leeste. „Das wird großartig“, sagt sie und schaut sich interessiert die Aushänge am Infostand an.