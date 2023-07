Großer Schritt für die Elektromobilität: Stuhr und Weyhe erarbeiten Konzept für Ladeinfrastruktur

Von: Andreas Hapke

Teilen

An einem Strang ziehen Stuhr und Weyhe beim Ladeinfrastrukturkonzept: (v.l.) Weyhes Bürgermeister Frank Seidel, Weyhes Klimaschutzmanagerin Kirstin Taberski und Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte. © Andreas Hapke

Gemeinsam mit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr haben Stuhr und Weyhe ein Ladeinfrastrukturkonzept erarbeitet. Dessen Ziel ist der Ausbau der Elektromobilität. Das Konzept sieht jeweils mehr als 70 zusätzliche Standorte für Ladesäulen in den benachbarten Kommunen vor.

Stuhr – Die Gemeinden Stuhr und Weyhe nehmen immer häufiger gemeinsame Projekte in Angriff. Jüngstes Beispiel ist das Ladeinfrastrukturkonzept, das die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) erarbeitet hat. Davon profitieren Stuhr und Weyhe als zwei von acht Modellkommunen in Niedersachsen. Ziel des Konzepts ist der Ausbau der Elektromobilität. Dazu wurden die Bedarfe an weiteren Ladesäulen ermittelt und mögliche Standorte identifiziert.

Grundstein für den strategischen Ausbau der Ladeinfrastruktur

Bis 2030 will die Bundesregierung den CO2-Ausstoß im Verkehrssektor um 48 Prozent reduzieren. Demnach dürfte dann jedes zweite Auto nicht mehr fahren oder müsste klimaneutral unterwegs sein, wie Shivam Tokhi, Elektromobilitätsmanager bei der NLStBV, im Stuhrer Ausschuss für Klima- und Naturschutz, Naherholung und Tourismus vorrechnete. Ein ambitioniertes Ziel. Denn in den vergangenen Jahren habe sich nichts getan, sagte Tokhi. „Im Gegenteil, der Ausstoß ist gestiegen.“

60 Prozent der Emissionen des Gesamtverkehrs gingen auf das Konto von Personenkraftwagen, womit der Autoverkehr die Stellschraube Nummer eins sei. „Da spielt Elektromobilität eine große Rolle“, folgerte Tokhi. 15 Millionen E-Autos sollen bis 2030 auf Deutschlands Straßen unterwegs sein. Der Anteil Niedersachsens beträgt 1,5 Millionen Wagen.

Das Konzept seiner Behörde bilde den Grundstein, um vom sporadischen zum strategischen Ausbau der Ladeinfrastruktur zu gelangen. Im späteren Verlauf des Abends war Tokhi noch in der Weyher Arbeitsgruppe Klima zu Gast, um die Ergebnisse vorzustellen.

Bis 2030 soll der Bedarf an Ladesäulen gedeckt sein

Die beiden Gemeinden sind sich darin einig, nicht selbst als Betreiber von Tankstellen oder Ladestationen aufzutreten. Sie streben eine gemeinsame Konzessionsausschreibung und Vergabe der Ladeinfrastruktur an. Bis 2030 sollen die Stationen sukzessive entstehen. Dann soll der Bedarf gedeckt sein – und zwar in allen Ortsteilen beider Gemeinden. Nicht nur dort, wo die Aussicht auf Profit am größten ist. Die Transformation müsse für die Menschen greifbar sein, so Tokhi.

In Stuhr hat der Ausschuss bereits empfohlen, dass Bürgermeister Stephan Korte im Zusammenspiel mit Weyhe die Möglichkeiten eines solchen Vorgehens prüfen soll. In Weyhe steht ein politischer Beschluss noch aus. Das allerdings nur, weil die AG Klima kein beschlussfähiges Gremium ist. Doch er habe bereits „deutliche Signale“ aus der Politik erhalten, sagte Bürgermeister Frank Seidel gestern.

Laut Weyhes Klimaschutzmanagerin Kirstin Taberski hat die NLStBV das Ladeinfrastrukturkonzept als Blaupause für die Modellkommunen erstellt. Die Behörde habe eine Berechnungsgrundlage erfunden, wie viele Ladesäulen – gemessen an der jeweiligen Einwohnerzahl und der Zahl der angemeldeten Privatautos – notwendig seien. Das Ganze vor der Annahme, das 20 Prozent der Fahrer von Elektroautos auf eine öffentliche Station angewiesen seien. Die Mehrheit lade das Fahrzeug privat auf.

Zeitliche Umsetzung in Etappen

Für Stuhr hat die NLStBV 33 vorhandene Ladepunkte ermittelt. Gemeinsam mit der Kommune hat die Behörde dann weitere 71 Standorte identifiziert, um den Bedarf zu decken. Die mit Abstand meisten befinden sich in Brinkum, viele in Moordeich, Varrel und Groß Mackenstedt, einige wenige auch in Heiligenrode und Fahrenhorst. Weyhe verfügt über elf Ladepunkte und bräuchte weitere 77 Standorte, auch in abgelegeneren Ortsteilen wie Jeebel und Ahausen. Im ebenfalls abgelegenen Dreye bieten sich aufgrund der Autobahnnähe mehrere Standorte an. Die Säulen könnten auf öffentlichen und halböffentlichen Grundstücken stehen, etwa auf Supermarktparkplätzen.

Für die zeitliche Umsetzung sieht das Konzept bereits Etappen vor. 21 Standorte könnten bis 2025, 29 bis 2028 und 21 bis 2030 entstehen. In Weyhe wären es 31 bis 2025, 30 bis 2028 und 16 bis 2030. Doch so weit denkt Bürgermeister Stephan Korte (noch) nicht. „Wir wollen erst mal schauen, wie wir vorgehen.“ Schneidet man Gebiete zu oder vergibt man den Auftrag als Gesamtpaket? Unter anderem darum gehe es. Er wolle sich informieren, wie andere Städte die Konzessionsvergabe bewerkstelligt hätten, etwa Braunschweig, sagte Korte. „Das Ergebnis des Konzepts ist hervorragend und belastbar. Es hält eine solide Datengrundlage bereit.“

Zusammen mit den Mobilitätsmanagern der NLStBV arbeiten Stuhr und Weyhe seit Januar 2022 an dem Konzept. Niedersachsen gilt als Vorreiter, da die Behörde schon 2021 die Beratung der Kommunen initiiert hat und damit vor dem aktuellen Masterplan Ladeinfrastruktur II des Bundes.