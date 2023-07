Stuhr sucht Aussteller aller Branchen für den Weihnachtsmarkt

Von: Andreas Hapke

Ein Gespann feiert Premiere: Federführend organisieren Nils Hinternesch von der Isu und Frauke Wulf von der Gemeinde den 34. Stuhrer Weihnachtsmarkt. © andreas Hapke

Für den 34. Stuhrer Weihnachtsmarkt sind ab sofort Bewerbungen möglich. Für die Organisatoren ist es das Jahr eins nach dem Fortgang von Henning Sittauer.

Stuhr – Im Sommer schon an Weihnachten denken – das geht nicht nur den Herstellern von festlichem Schmuck oder Schokoladenweihnachtsmännern so. Auch die Gemeinde und die Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu) haben das Fest der Liebe bereits auf dem Schirm: Ab sofort können sich Aussteller mit ihrem Stand für den Stuhrer Weihnachtsmarkt bewerben. Die inzwischen 34. Veranstaltung dieser Art geht am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember, über die Bühne.

Henning Sittauer hat den Stuhrer Weihnachtsmarkt 12 Jahre federführend begleitet

Keine Frage: Der Markt hat Tradition, und doch ist diesmal etwas anders als im vergangenen Jahr. Zum einen können die Besucher die adventliche Atmosphäre wieder im und um das Rathaus herum genießen. Das war 2022 nicht der Fall, weil der Verwaltungssitz aus Gründen der Pandemie für den Publikumsverkehr geschlossen blieb.

Zum anderen muss die Isu jetzt auf die Dienste des langjährigen Planers Henning Sittauer verzichten, der den Markt seit 2011 federführend begleitet hatte. Sittauer hat sich beruflich verändert und damit nach eigener Einschätzung die Bindung zu Stuhr verloren (wir berichteten). Das war zwar auch im vergangenen Jahr schon so, doch da half der ehemalige stellvertretende Isu-Vorsitzende noch einmal aus. Ab sofort steht sein Nachfolger auf diesem Posten, Nils Hinternesch, in der Verantwortung. Aber (noch) nicht ganz allein. „Henning Sittauer hat den Weihnachtsmarkt gelebt“, weiß Hinternesch. Organisationsleiterin Antje Darr, der erste Vorsitzende Volker Twachtmann und er würden sich die Aufgaben zunächst einmal aufteilen.

Bewerbungen Interessenten können für ihre Bewerbung das Bewerbungsformular unter www.stuhr.de herunterladen und ausgefüllt per E-Mail oder per Post an die Gemeinde Stuhr, Kultur, Blockener Straße 6, 28816 Stuhr schicken. Der Bewerbung sollten Fotos zu dem Angebot beziehungsweise dem Stand beigefügt werden. Bewerbungsschluss ist Freitag, 25. August. Weitere Informationen erteilen Frauke Wulf, 0421/56 95 246, und Nils Hinternesch, 0173/62 06 588.

Nach mehrjähriger Mitgliedschaft mit seinem Lackierbetrieb stieß Hinternesch vor etwas mehr als einem Jahr zum Isu-Vorstand. Die Organisation des Weihnachtsmarkts wolle er übernehmen, so lange es ihm Spaß bereite und er es nicht als anstrengend empfinde. Aktuell mache er das „gerne in diesem dynamischen Team“.

„Im vergangenen Jahr durfte ich Henning Sittauer schon unter die Arme greifen. Er weiß bestimmt jetzt noch, wer welche Standnummer hatte und wo was verkauft wurde. Da kann man ihn auch um 3 Uhr nachts wecken“, sagt Hinternesch und lacht. Nun, wo Sittauer weg sei, treffe es sich gut, dass die Stuhrer Kulturkoordinatorin Frauke Wulf den Job schon jahrelang mache.

Ziel: Erfolg der Vor-Corona-Zeit wieder erreichen

33 Ausstellern hatte die Gemeinde im vergangenen Jahr einen Platz angeboten, 2019 waren es noch 108 gewesen. „An den Erfolg aus der Zeit vor Corona wollen wir anknüpfen“, sagt Frauke Wulf.

Ihrer Auskunft nach haben bereits alle bekannten Beschicker eine E-Mail erhalten. Wer dabei sein möchte, muss sich bis zum 25. August bewerben und seinen Unterlagen ein Foto vom Stand beifügen. Wie positionieren sich die Aussteller? Wie passt der Stand zum Markt? Um diese Fragen gehe es bei der Auswahl, sagt Frauke Wulf. Bis Ende September erhalten die Bewerber eine Rückmeldung darüber, ob sie ihr Angebot in Stuhr präsentieren dürfen.

Frauke Wulf und Nils Hinternesch würden sich insbesondere über das Interesse der Hobbykünstler und Kunsthandwerker freuen. In diesem Angebot hatte es im vergangenen Jahr Lücken gegeben, da die Aussteller weder im Rathaus noch im Zelt unterkamen. Das Zelt wird es auch in diesem Jahr nicht geben. „Sie können sich alle für das Rathaus bewerben“, sagt Frauke Wulf. Sie weiß: „Einige langjährige Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen sich, wieder in Stuhr auszustellen. Andere sind während Corona ausgestiegen.“ Deshalb seien neue Aussteller herzlich willkommen. „Wir versuchen, das Angebot ein bisschen aufzumischen.“

Aufgrund gestiegener Kosten kommen die Organisatoren in diesem Jahr nicht umhin, höhere Gebühren zu erheben. Laut Frauke Wulf handelt es sich um ein Plus von 25 Euro „in jedem Segment“. Demnach müssen Hobbykünstler für einen Stand auf dem Außengelände oder im Rathaus 50 Euro berappen, Gewerbetreibende draußen und drinnen 125 Euro sowie Gastronomen 175 Euro.

Das Kulturprogramm steht noch nicht fest. Es wird aber von der Open-Air-Bühne wieder in den Ratssaal ziehen. Bewerbungen seien auch hierfür immer möglich, sagt Frauke Wulf. Das Kindertheater behält seinen angestammten Platz in der Turnhalle.

Der Weihnachtsmarkt hat am Samstag von 14 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.