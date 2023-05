Bau der sechs neuen Flüchtlingsunterkünfte in Stuhr startet

Von: Andreas Hapke

Teilen

Die geplanten Flüchtlingsunterkünfte orientieren sich an der Bauweise der Häuser an der Allerstraße. © Rainer Jysch

Am Löwenzahnweg in Neukrug starten am heutigen Mittwoch die vorbereitenden Arbeiten für den Bau dreier Flüchtlingsunterkünfte. Eine Woche später fällt der Startschuss für drei weitere Gebäude im Wohngebiet Auf dem Steinkamp in Brinkum. Anfang November sollen alle Häuser fertiggestellt sein.

Stuhr – Am Löwenzahnweg in Neukrug starten am heutigen Mittwoch die vorbereitenden Arbeiten für den Bau dreier Unterkünfte für Geflüchtete. Drei weitere Häuser entstehen im Wohngebiet Auf dem Steinkamp in Brinkum. Dort fällt der Startschuss für die Bauarbeiten eine Woche später. Nach Auskunft der Verwaltung sollen alle Gebäude Anfang November dieses Jahres fertiggestellt sein.

„Leider gibt es weder vom Land noch vom Landkreis Zuschüsse“

Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung Anfang März beschlossen, für die Unterbringung geflüchteter Menschen weitere Kapazitäten zu schaffen (wir berichteten). Mit dem Bau von sechs Häusern folgten die Politiker der Einschätzung der Kommune, wonach Alternativen aus Kosten- oder Zeitgründen nicht infrage kommen. Eine Containerlösung etwa sei zu teuer, was in der Regel auch für den Kauf oder das Mieten von Wohnungen auf dem privaten Markt gelte. Ein- oder Zweifamilienhäuser würden sich oft nicht oder nur mit „hohem Umbauaufwand“ eignen (wir berichteten).

Wenn es günstige Angebote gebe und die Situation es erfordere, werde die Gemeinde auch wieder Wohnungen mieten, teilt Gemeindepressesprecher Frank Meierdiercks auf Nachfrage der Kreiszeitung mit. Mit den geplanten Neubauten sei der Bedarf an Unterkünften aber „grundsätzlich“ gedeckt.

Die sechs Häuser lässt sich die Kommune rund 3,8 Millionen Euro kosten. Dafür hatte der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen kürzlich einen Nachtragsetat auf den Weg gebracht. „Leider gibt es weder vom Land noch vom Landkreis Zuschüsse“, bedauert Meierdiercks.

Wohnungen vorrangig für Familien gedacht

Zunächst einmal sind für den Zeitraum von ungefähr drei Wochen Vermessungs- und Erdarbeiten vorgesehen. Insgesamt werden dabei rund 2 000 Kubikmeter Boden bewegt. Laut Verwaltung muss der Boden dabei abgeschoben, überschüssige Erde abgefahren und der Restboden angeglichen werden. Danach folge der Einbau von Füllsand. Mit dem Abschluss der Erdarbeiten beginnt die Einrichtung der Baustellen. Die Baustellenanschlüsse müssen hergestellt werden, sodass anschließend die Gründungsarbeiten beginnen können.

Die sechs Unterkünfte verfügen über jeweils vier Wohneinheiten, in die vorrangig Familien einziehen sollen. „Für Menschen, die einzeln nach Stuhr kommen, eignen sich räumlich andere Unterbringungen besser“, sagt Meierdiercks.

Zur Ausstattung zählen Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen. Der Standard gewährleiste sowohl eine menschenwürdige Unterbringung der Geflüchteten als auch eine sinnvolle Nachnutzung der Häuser, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

„Bewährtes Vorbild“ Allerstraße

Der Bau der Mehrparteienhäuser orientiere sich „an dem bewährten Vorbild“ der Flüchtlingsunterkünfte an der Allerstraße in Brinkum. Dort waren fünf Häuser in einem nachhaltigen Holzrahmenbau entstanden. In den Gebäuden befinden sich acht Einraumwohnungen mit einer Kochmöglichkeit und einem Bad. Anfangs lebten dort zwei Personen in einer Wohnung, oft ein Erwachsener mit einem Kind. Inzwischen seien auch dort überwiegend Familien eingezogen, sagt Meierdiercks.

Das Beispiel Allerstraße zeigt, wie flexibel eine Kommune immer wieder auf die Entwicklung von Flüchtlingszahlen reagieren muss. Zunächst waren dort nur drei Unterkünfte geplant, die verteilt auf die Jahre 2014, 2015 und 2016 entstehen sollten. Doch der Zustrom von Migranten führte zur Fertigstellung aller Häuser in den ersten Monaten des Jahres 2015.

Zwei weitere Gebäude kamen wegen der Dringlichkeit benötigter Wohnungen hinzu, sodass an der Allerstraße Kapazitäten für rund 80 Personen entstanden. Laut Meierdiercks ist die Verweildauer der Geflüchteten dort sehr unterschiedlich. „Manche haben schon nach einem Monat eine eigene Privatunterkunft gefunden. Andere bleiben länger.“

Baurecht gibt Ausschlag für die beiden Standorte

Auch die Entwicklung der Preise auf dem Bau lässt sich am Projekt Allerstraße gut ablesen. Für eine Immobilie fielen seinerzeit rund 359 000 Euro an. Auf dem Steinkamp in Brinkum und am Löwenzahnweg in Neukrug geht die Verwaltung von knapp 570 000 Euro pro Gebäude aus. Den Ausschlag für die beiden Standorte gab laut Meierdiercks, dass die Gemeinde wegen des bestehenden Baurechts nur dort sofort tätig werden kann.

Beschwerden von Anwohnern befürchtet die Verwaltung nicht. In beiden Fällen habe das Rathaus umfänglich über die Vorhaben informiert, begründet Meierdiercks. An der Ratssitzung im März hätten auch einige Anwohner aus Neukrug teilgenommen.

Das Exposé für die zum Verkauf stehenden Grundstücke im Wohngebiet Auf dem Steinkamp weise zwar nicht auf die geplanten Flüchtlingsunterkünfte hin. Doch auch dort wüssten die Interessenten von dem Vorhaben. Hin und wieder kämen Rückfragen, wo genau die Häuser platziert werden.

Seit September 2022 hat die Gemeinde 217 Menschen aufgenommen

An dem Standort Allerstraße hatten Bürger damals vereinzelt Kritik geäußert. Die Ansammlung von Häusern widerspreche dem Grundsatz der Gemeinde, wonach Flüchtlinge dezentral untergebracht werden, hieß es zum Beispiel.

An allen drei Standorten sollen die Unterkünfte als bezahlbarer Wohnraum dienen, wenn sie nicht mehr für die Geflüchteten benötigt werden. Doch das dürfte noch dauern. Allein die aktuelle Aufnahmequote für den Zeitraum 1. April bis 30. September beträgt laut Meierdiercks 69 Personen, von denen der Gemeinde bereits 20 Menschen zugewiesen wurden. „In den nächsten vier Monaten sind daher noch 49 Personen aufzunehmen.“ Seit September 2022 habe die Gemeinde 217 Menschen empfangen. Zum Vergleich: 2013 hatten noch 50 Migranten in allen gemeindeeigenen Immobilien gelebt.