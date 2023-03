Stuhr präsentiert das Kultur-Programm von April bis Juni

Von: Gregor Hühne

Glücklichsein lernt Johann (l.) von der Glücksfee. © Menke

Die Gemeinde Stuhr präsentiert ihr Kultur-Programm für kleine und große Kinder von April bis Juni, das im Rathaus und auf dem Gut Varrel stattfindet.

Stuhr – Die Kulturabteilung der Gemeinde hat das Programm „Kinderkultur in Stuhr“ für April bis Juni veröffentlicht. Präsentiert werden dabei Theaterstücke für Kinder im Rathaus Stuhr sowie das 26. Kinderkulturfest auf dem Gut Varrel.

Unter dem Titel „Stuhr lädt dich ein“ bietet die Gemeinde Kinderkulturveranstaltungen zum Preis von einem symbolischen Euro an. Das soll allen Kindern und Familien, die wenig Geld für Kultur und Freizeit zur Verfügung haben, den Besuch der Veranstaltungen zu ermöglichen, teilt die Kulturabteilung des Rathauses in einer Ankündigung mit.

Die Bremer Stadtmusikanten: Das Klavierduo Kondraschewa/Chica spielt auf Deutsch und Ukrainisch. © KondraschewChica Duo

Der Vorverkauf beginnt laut Ankündigung jeweils einen Monat vor der Veranstaltung. Der Kinderkultur-Flyer liegt unter anderem im Stuhrer Rathaus aus.

20. April: „Johann und die Glücksfee“

Am 20. April um 16 Uhr können die kleinen Gäste „Johann und die Glücksfee“, gespielt von „Compania T“, im Ratssaal Stuhr sehen. In dem Stück lernt Johann das Glücklichsein. Und was braucht es dazu? Diese Fragen beantworten die Figuren Johann und Isabella in dem zauberhaft-vergnüglichen Theaterstück aus Schauspiel, Musik und Tanz, wie es in der Ankündigung heißt. Mit dabei sind Erzählerin Luise, ihr 30 Zentimeter großer Kollege Tom und ein Koffer voller sprühender Ideen. Der Eintritt kostet fünf Euro.

5. Mai: „Die Bremer Stadtmusikanten“

Am 5. Mai um 16 Uhr sind „Die Bremer Stadtmusikanten“ im Ratssaal Stuhr für Kinder zu sehen. Das Klavierduo Kondraschewa/Chica erzählt mit Schauspielerin Claudia Spörri die Geschichte der vier Tiere, die sich auf den Weg machen, um eine bessere Zukunft zu finden. Vier Leidensgenossen teilen ein gemeinsames Schicksal: Nach einem anstrengenden Leben sind sie für ihre Besitzer zu nichts mehr zu gebrauchen und sollen getötet werden. Die vier beschließen, nach Bremen zu gehen und als Stadtmusikanten eine bessere Zukunft zu finden. Auf ihrem Weg begegnen sie einer Räuberbande, die es viel zu gut hat. Die Stadtmusikanten entscheiden, sich so ein Räuberleben in Saus und Braus nicht entgehen zu lassen. Der Eintritt kostet ebenfalls einen Euro pro Person.

8. Juni: „Die Blattwinzlinge“

Am 8. Juni um 16 Uhr macht das „Kindertheater Buchfink“ im Stuhrer Ratssaal Halt mit dem Stück „Die Blattwinzlinge – Eine Reise über den Blätterrand“. Im Frühjahr werden sie mit den Blättern geboren, wie es in der Ankündigung heißt: Winzige Wesen, Waldpüffchen, Laubhüpfer oder auch Blattwinzlinge genannt. Von Menschen unerkannt leben sie dort, bis die Herbstwinde sie mitsamt ihren Blättern wild durch die Lüfte tanzen lassen, bis sie am Boden wieder zu Erde werden. Das ist das Abenteuer ihres Lebens! Es geht aber das Gerücht um, dass im vergangenen Jahr ein Winzling nicht geflogen sei, dass er Dinge wie „Winter“ und „Schnee“ gesehen hätte, und er habe Haut wie Baumrinde und Moos im Gesicht. Ein Blattwinzmädchen macht sich auf den Weg, diesen seltsamen Alten kennenzulernen, mehr über ihre Welt zu erfahren. Ein Blick über den eigenen Blätterrand und eine Reise ins Ungewisse. Gespielt und erzählt mit Figuren und Livemusik. Der Eintritt kostet fünf Euro.

10. Juni: Kinderkulturfest

Am 10. Juni steigt das Kinderkulturfest zwischen 14 und 18 Uhr auf dem Gut Varrel. Endlich hat das Warten ein Ende, heißt es in der Ankündigung. Nach drei Jahren Zwangspause bieten beim 26. Kinderkulturfest rund 20 Stuhrer Vereine und Institutionen viele Mitmachangebote für Kinder an. Das Programm auf dem Gutshof verspricht eine Menge Spaß mit kreativen Bastelaktionen und Bewegungsspielen. Mitmachkonzerte und Stationen zum Ausprobieren von Instrumenten laden Kinder dazu ein, sich musikalisch auszuprobieren. Das kulinarische Angebot von Kuchen und Stockbrot sei Tradition. Die Gemeinde lädt alle kleinen und großen Kinder dazu ein, das Gut Varrel an diesem Junitag bunt und laut werden zu lassen. Der Eintritt ist frei.

Eintrittskarten Karten gibt es an den Nordwest-Ticket- und Ticketmaster-Vorverkaufsstellen (0421 / 363636) oder unter www.nordwest-ticket.de. Reservierungen für die Abendkasse sind möglich unter der Rufnummer 0421 / 5695294 oder per E-Mail an kultur@stuhr.de.