Verwirrung über Straßenbau: „Wir fangen überall gleichzeitig an“

Stuhr - Mit großen Erwartungen waren am Dienstagabend rund 250 Personen in den Saal des Stuhrer Rathauses gekommen, darunter viele Anwohner der Haferflockenkreuzung und der Stuhrer Landstraße. Sie wollten wissen, womit sie ab Montag, 8. Juli, rechnen müssen. Dann lässt die Geschäftsstelle Nienburg der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr unter Vollsperrung die Kreuzung und die Landesstraße sanieren.

Wann genau was passiert und welche Auswirkungen dies für die Anlieger haben wird, blieb trotz des von Jörg Schlichting vorgelegten und für die Besucher schwer zu erkennenden Bauzeitenplans unklar. Schlichting ist der zuständige Abteilungsleiter des ausführenden Bauunternehmens Stehnke aus Osterholz-Scharmbeck. Die Ankündigung des Straßenbauamts – „Wir fangen überall gleichzeitig an“ – stiftete noch mehr Verwirrung. Schließlich waren viele Anwohner bis zur Veranstaltung davon ausgegangen, dass zumindest die Stuhrer Landstraße in Abschnitten saniert wird.

Laut Zeitenplan wird die Baustelle am Freitag, 5. Juli, auf sämtlichen drei Abschnitten eingerichtet. Der erste Bauabschnitt, die Haferflockenkreuzung, soll nach 33 Tagen, also am 20. August, fertiggestellt sein. Für die Stuhrer Landstraße ist das auf ihrer gesamten Länge nach 45 Tagen vorgesehen, erst am 5. September. Die Kurvenentschärfung in Höhe des Schützenwegs bildet den zweiten Bauabschnitt, die Sanierung zwischen Kurve und Haferflockenkreuzung den dritten. „Überall laufen parallel Arbeiten in mehreren Kolonnen“, sagte Schlichting.

+ Die Sanierung und ihre Abschnitte: die Haferflockenkreuzung (1), die Entschärfung der Kurve in Höhe Schützenweg (2) sowie die Stuhrer Landstraße zwischen Kurve und Kreuzung (3). © Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Kompliziert sind Vorhersagen auch deshalb, weil nicht nur die Landesbehörde ihre Arbeiten erledigen lässt. Bei dieser Gelegenheit wollen die Versorger ihre Leitungen gleich miterneuern. Auf der Haferflockenkreuzung etwa sind dafür 15 Tage vorgesehen. Hinzu kommt, dass dort die Bremen-Thedinghäuser Eisenbahn ihre Bahnübergänge saniert.

„Wir machen alles zusammen, weil es sonst ein halbes Jahr dauern würde“, erklärte Mona-Lisa Guzek, Fachbereichsleiterin Bau bei der Landesbehörde. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Löhmann sagte sie den Anliegern zu, jederzeit zu ihren Grundstücken gelangen zu können. Für sie soll die Stuhrer Landstraße halbseitig befahrbar bleiben. Einschränkungen gibt es laut Schlichting beim Asphalteinbau, denn dann ist die Straße einen oder zwei Tage lang nicht zu befahren. Wann das der Fall sei, wollte eine Bewohnerin wissen, um sich darauf einstellen zu können. „Muss ich zwei Tage Urlaub nehmen?“, wollte sie wissen.

Stuhrer Landstraße während Asphaltierung erreichbar

Laut Löhmann ist die Stuhrer Landstraße auch in der Zeit der Asphaltierung immer über die Mosel- und die Rheinallee zu erreichen. Dies sagte er auch, um die Gewerbetreibenden an der Stuhrer Landstraße zu beruhigen. „Zu mir kommt doch keiner zu Fuß“, sagte die Besitzerin einer Boutique. Ob die Teestube Schmücker, das Restaurant Inizio oder das Kosmetikstudio von Mirijam Butzke: Sie allen fürchten für die Zeit der Sanierung einen Rückgang der Kundschaft. Manch einer hätte deshalb eine sukzessive Sanierung über einen längeren Zeitraum bevorzugt.

Ein älterer Mann sorgte sich über die Erreichbarkeit der Praxis für Krankengymnastik und Physiotherapie Janssen. „Sie werden dort mit dem Auto hinkommen“, sagte Guzek. Auch der Anlieferverkehr über die Haferflockenkreuzung werde „geregelt“, sagte Löhmann. Dass im Zweifel immer Arbeiter ansprechbar seien, hob Schlichting hervor.

+ Über den Verlauf der Buslinie 55 informiert Stefan Neumann (r.) von der Bremer Straßenbahn AG. Am Podium sitzen (v.r.) Jörg Schlichting von der Baufirma Stehnke sowie Mona-Lisa Guzek und ihr Kollege Löhmann von der Straßenbaubehörde. © Hapke

Die Ankündigung, der Verkehr werde großräumig über Harpstedt und Delmenhorst umgeleitet, erntete mehr Lacher als manch ein Comedian, der an gleicher Stelle schon aufgetreten war. Grund: Viele Anlieger nehmen an, dass Ortskundige künftig die umliegenden Straßen nutzen, zum Beispiel die Stuhrreihe und den Neuen Weg. Davon geht auch die Behörde aus. „Die Lkw fahren oft bis vor die Sperrung, aber dagegen können wir nichts tun“, sagte Löhmann. Seine Kollegin Guzek erklärte, dass ihre Behörde lediglich über Ausweichmöglichkeiten auf Bundes- und Landesstraßen informieren dürfe.

Ein Anwohner der schon zu Bremen zählenden und von der Stuhrer Landstraße abgehenden Hermannsburg befürchtet, die Straße werde zur Hauptverkehrsader zwischen Stuhr und Huchting. Auch die Buslinie 55 von Brinkum zum Roland-Center müsse diesen Weg nehmen.

Bremer Straßenbahn AG gibt Antworten zum ÖPNV

Dass es überhaupt Antworten auf Fragen zum öffentlichen Personennahverkehr gab, war allein der Bremer Straßenbahn AG zu verdanken. Eingeladen war das Unternehmen nach Auskunft von Stefan Neumann, Fachbereich Verkehrs- und Angebotsplanung, nicht. Nach dem Motto „Geh’ mal vorsichtshalber da hin“ sei er ins Rathaus gekommen. Neumann erklärte, die Linie 55 werde von der KGS Moordeich über Am Hexendeich, Hespenstraße und Hermannsburg nach Huchting fahren. „Die Hermannsburg wird in der Zeit belastet sein.“

Laut Neumann behält die BSAG die seit November bestehende Taktverdichtung bei. „Die Busse fahren pünktlich ab Roland-Center.“ Über weitere Zeiten könne er noch nichts sagen.

Kommentar zum Thema

Von Andreas Hapke

Etwas mehr wäre weniger ärgerlich

Mag sein, dass es auch an der Komplexität des Vorhabens liegt, weshalb viele Besucher die Informationsveranstaltung zur Sanierung der Haferflockenkreuzung und der Stuhrer Landesstraße gefühlt uninformiert und deshalb unzufrieden verließen. Ein Stück weit muss sich die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr das aber selbst zuschreiben.

Zumindest sollte die Behörde darüber nachdenken, ob es künftig reicht, nur die anliegenden Eigentümer im Vorfeld über die anstehende Maßnahme zu unterrichten, und nicht zusätzlich die Gewerbetreibenden selbst, auch wenn es sich in dem einen oder anderen Fall um dieselbe Person handelt. Diese Menschen haben berechtigterweise Angst um ihre Existenz und können deshalb keine weiteren Verunsicherungen gebrauchen.

Dass die BSAG nur auf eigener Initiative zugegen war, mutet ebenfalls merkwürdig an. Denn dass Fragen zum öffentlichen Personennahverkehr kommen würden, lag eigentlich auf der Hand.

Gleiches gilt übrigens für die Versorger, die ebenfalls nicht mit am Tisch saßen, obwohl sie zum Beispiel allein auf der Haferflockenkreuzung an 15 von 33 Bautagen zu tun haben. Manchmal ist weniger mehr, in diesem Fall aber wäre etwas mehr weniger ärgerlich gewesen.