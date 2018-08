Tag des offenen Denkmals jährt sich zum 25. Mal

Der Heimatverein hat schon oft bewiesen, dass er leckere Speisen zaubern kann. Am Tag des offenen Denkmals kramen die Mitglieder ihre Backutensilien wieder hervor.

Stuhr - Seit 25 Jahren präsentieren sich jährlich Denkmäler der Öffentlichkeit und natürlich macht 2018 keine Ausnahme. Am Tag des offenen Denkmals, Sonntag, 9. September, werden in Stuhr sieben Orte Angebote bereithalten, erklärt Marjet Melzer-Ahrnken vom Stadtmarketing.

Gleich drei der sieben sind Kirchen – die Kirche zum Heiligen Kreuz, Bremer Straße 41 in Brinkum, die Klosterkirche St. Marien, Auf dem Kloster 5 in Heiligenrode, und die St. Pankratius-Kirche an der Stuhrer Landstraße 142. Kennst du eine, kennst du alle? Das gilt definitiv nicht, zudem in allen Kirchen ein unterschiedliches Angebot bereitgehalten wird.

In der von 12 bis 17 Uhr geöffneten Kirche zum Heiligen Kreuz können Gäste an Kirchen-, Orgel- und Glockenturmführungen teilnehmen. Die Klosterkirche steht von 10 bis 18 Uhr offen, Interessierte finden dort Glocken aus dem frühen 14. Jahrhundert. In der St.-Pankratius-Kirche wird es kein spezielles Angebot geben, die Gemeinde hebt jedoch hervor, dass der spätgotische Flügelaltar nach den Restaurationen sehr ansehnlich Fresken zeigt, die einen Besuch lohnen.

Ganz praktisch wird es derweil von 11 bis 18 Uhr in der Alten Schusterwerkstatt, Auf dem Kloster 2a in Heiligenrode. Im ehemaligen Backhaus der Pastoren gibt der Heimatverein Heiligenrode mittlerweile einen Einblick in die Handwerkskunst vergangener Zeiten.

Noch unsicher ist hingegen, ob ein Blick in das Backhaus im Heiligenroder Mühlenensemble möglich sein wird. Ulrich Brauer vom Heimatverein erklärt aber, dass das einen guten Grund habe: Die Bäcker werden Pflaumenkuchen zubereiten, der gemeinsam mit einer Tasse Kaffee von 14 bis 18 Uhr auf der Mühlenwiese verspeist werden darf. Da die Arbeit vorgeht, bleibt das Backhaus solange verschlossen, wie die Handwerker arbeiten. Dafür können aber landwirtschaftliche Geräte in der Scheune betrachtet werden. Mitglieder der Mühlengemeinschaft werden außerdem Informationen bereithalten und Führungen auf dem Gelände anbieten. In der Kinderecke stehen laut Gemeinde Handmühle, Reibstein und Querne bereit.

Neben den Denkmälern ist im Mühlenensemble auch aktuelle Kunst zu sehen. Die Künstlerstätte öffnet und zeigt eine neue Ausstellung.

Und auch in Varrel wird es Angebote geben. Das Rauchhaus, Grüne Straße 8, öffnet von 10 bis 18 Uhr. „Es ist spannend, zu schauen, wie bäuerliche Arbeiter früher gelebt haben“, sagt Melzer-Ahrnken. Nach einer Besichtigung ist der Weg nicht weit bis zum Gut Varrel, wo Sommerfest und Hobbykunstmarkt ebenfalls von 10 bis 18 Uhr zum Stöbern einladen.

ml