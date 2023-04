Mehr Fitness für Grundschüler

Von: Sigi Schritt

Startet den Lauf der Schülergruppe und setzt sich an die Spitze der Kinder: Der Bremer Marathon-Läufer Oliver Sebrantke, der vor vier Jahrzehnten selbst Schüler der Grundschule Varrel war. © Sigi Schritt

Marathon-Läufer Oliver Sebrantke schickt Erst- bis Viertklässler der Grundschule Varrel auf Rundkurs um Gut Varrel

Varrel – Vor vier Jahrzehnten war er selbst Schüler der Grundschule Varrel. Deshalb war es ihm eine besondere Freude, die aktuellen Erst- bis Viertklässler auf einen Laufparcours zu schicken.

Mangels eines eigenen Sportplatzes hatten sich die 145 Schüler aus acht Klassen auf dem Gelände des Gut Varrel versammelt. Bevor sie an den Start gingen, stellte sich Marathonläufer Oliver Sebrantke (Senioren-Europameister im Marathon 2012) den Mädchen und Jungen vor. „Ich heiße Olli“, sagte er. Er würde selbst mitlaufen, erläuterte. Deshalb stünde er als Ansprechpartner auf dem Rundkurs zur Verfügung.

Jeden Tag trainiere er einen Halbmarathon, sagt er. Obwohl der 47-Jährige in Bremen wohnt, läuft er regelmäßig auf seiner Zwei-Bundesländer-Touran seiner ehemaligen Grundschule vorbei. Er arbeitet im Rechenzentrum einer Bank und kann sich seine Zeit flexibel einteilen.

Schulleiterin Hella Hübner erklärte den Eingang mit dem schmiedeeisernen Tor zum Gut Varrel zum Startplatz. In den ersten Reihen fieberten 45 Erstklässler dem Lauf entgegen. Gut zu erkennen waren sie an ihren blauen T-Shirts. „Die gab es zum ersten Mal bei einer Einschulung“, ergänzte Hella Hübner. Die nächsten Jahrgänge werden auch welche bekommen, kündigte sie an. Dann könnten alle Jahrgänge mit einem Schul-T-Shirt auf die Strecke gehen.

Eltern und Lehrer hatten sich rechtzeitig eingefunden, um die Strecke abzustecken. Die Aufgabe für die jungen Läufer: Die Erst- und Zweitklässler sollten eine Stunde unterwegs sein, die Dritt- und Viertklässler eine weitere Stunde durchhalten. Ziel für alle war es, in dieser Zeit eine möglichst lange Strecke zurückzulegen und an einer Station Stempel zu sammeln. Die Älteren schaffen mehr als zehn Kilometer, sagt die Schulleiterin. Ganz Sportliche würden sogar 18 Runden in dieser Zeit schaffen.

Gibt es Noten für die Kinder? Nein, sagt Hella Hübner. Es gehe darum, sich an der frischen Luft zu bewegen und das soziale Miteinander zu fördern. Auch das gesundheitliche Wohlbefinden stehe im Vordergrund. „Bewegung ist schließlich auch ein Bildungsauftrag“, sagt sie. Dass solche Läufe während der Pandemie nicht möglich waren, bedauert die Sportlehrerin. Sie hat festgestellt, dass die Grundfitness der Schüler im Vergleich zu vor zehn Jahren abgenommen hat. Die Rektorin wünscht sich in dieser Hinsicht Steigerungen. Die Schule sorge für entsprechende Angebote wie den Bundesjugendspielen und einem alternativen Sportfest im Sommer.