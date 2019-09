Verfolgungsjagd durch mehrere Gärten: Polizei stellt mutmaßlichen Einbrecher

Polizisten wollten am Freitagmittag einen Mann auf einem goldenen Fahrrad in Stuhr kontrollieren. Mehrere Zeugenbeschreibungen passten zu dem Mann, der im Verdacht steht, Einbrüche begangen zu haben. Nach einer Verfolgungsjagd konnten die Beamten den mutmaßlichen Täter stellen.

Stuhr - Einer Polizeistreife ist am Freitag gegen Mittag im Asternweg in Stuhr ein Mann auf einem besonderen Fahrrad aufgefallen. Die Beschreibung des Mannes, 1,75 Meter groß, circa 25 Jahre alt und die des Fahrrades, Farbe Gold, veranlasste die Polizisten, den Mann zu kontrollieren. Die Angaben passten zu Zeugenaussagen vergangener Einbrüche, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Als der Radfahrer die Polizei erkannte, flüchtete er zunächst durch mehrere Gärten in Richtung Alter Postweg. Nach kurzer Verfolgung trafen die Polizisten den Mann am Ende des Asternweges an und nahmen ihn fest. Auf seiner Flucht hatte er das Fahrrad und weitere Gegenstände weggeworfen.

Stuhr: Mutmaßlicher Einbrecher wieder auf freiem Fuß

Der 32-jährige Mann aus Bremen wurde auch wegen eines gefälschten Ausweises für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Wache nach Weyhe gebracht. Die Absuche seines Fluchtweges führte zum Auffinden eines Schraubendrehers und ein paar Handschuhen. Der Mann wurde nach Abschluss der Befragung wieder entlassen.

Die Beamten ermitteln nun unter anderem wegen Urkundenfälschung. Die sichergestellten Gegenstände (Handschuhe und Schraubendreher) werden nun mit den Einbrüchen der letzten Wochen in der Umgebung verglichen und begutachtet, ob Tatzusammenhänge bestehen.

