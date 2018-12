Konfis backen Brot für die Welt

360,40 Euro für soziale Projekte zusammengekommen

+ © Kirchengemeinde Immer schön vorsichtig: Konfirmandinnen beim Zuschneiden des Brotes. © Kirchengemeinde

Stuhr - Erstmals haben sich Konfirmanden aus Stuhr und Varrel an der bundesweiten Aktion „Brot für die Welt“ beteiligt. Sie sind am Wochenende früh aufgestanden, um um 8 Uhr in der Backstube der Bäckerei Helmers an der Moordeicher Landstraße zu backen. Die Brote wurden nach einem Gottesdienst in der Stuhrer Kirche gegen eine Spende zugungsten sozialer Projekte abgegeben. Bei der Aktion in Stuhr sind laut einer Mitteilung von Pfarrer Robert Vetter 360,40 Euro zusammengekommen. Das Geld geht an folgende Projekte: