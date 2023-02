Junge Sängerinnen und Sänger gesucht

Von: Sigi Schritt

Im Gemeindehaus am Klavier: Britta Eidens (l.) und Clara Braun de Castro. © Sigi Schritt

Stuhr – Die evangelische Kirchengemeinde in Brinkum plant ein neues Chorprojekt. Pastorin Constance Lenski und Willi Waßmann, Vize-Vorsitzender des Kirchenvorstands, suchen Kinder ab acht Jahren, die Freude am Singen haben. Für das Projekt haben sie die Brinkumerin Britta Eidens verpflichtet. Es wäre der erste Kinderchor einer Kirchengemeinde in der Region.

Die 60-jährige Chorleiterin nennt klare Vorstellungen, was sie mit den jungen Sängerinnen und Sängern machen möchte und was nicht. „Es gibt so schöne Kinderlieder, die möchte ich mit Mädchen und Jungen singen.“ Für die kommenden Treffen hat sie Begrüßungs- und Winterlieder herausgesucht, die sie mit den Kindern einüben will. Die 60-Jährige wünscht sich, eine Gruppe anzuleiten, die aus zehn bis 30 Kindern besteht. Die Chorproben beginnen vorerst mittwochs um 16.30 Uhr.

Britta Eidens will sich nicht auf eine bestimmte Stilrichtung festlegen. Deshalb soll der neue Klangkörper zum Beispiel kein Pop-Gospelchor werden, sagt die Leiterin. Viel wichtiger sei es, dass in keinem der Lieder Alltagsrassismus vorkommt. Texte, die andere Menschen verletzen – die werde es ebenso wenig geben.

Die Kirchengemeinde hat mit Britta Eidens eine Chorleiterin gefunden, die bereits ihr ganzes Leben – nach eigenen Angaben – Lust und Freude hat, selbst Lieder zu singen. „Ich bin gebürtig aus dem Ruhrgebiet“, sagt sie. Auf Kinderfotos gebe es nur zwei Motive: Entweder weine oder singe sie. „Dazwischen gibt es nichts.“

Wegen ihrer Leidenschaft hatte sie sich fortgebildet und hat die Chorleiterlizenz C absolviert. Derzeit dirigiere sie zwei Erwachsenenchöre: den Allegro-Chor in Brinkum und den Gemischten Chor in Barrien.

„Singen macht mich total glücklich“, sagt Britta Eidens und wirbt dafür, dass andere Menschen einfach einmal eine Chorprobe besuchen, um diese Erfahrung selbst zu erleben. In diesem Zusammenhang will Britta Eidens die Kinder „zum schönen Singen“ anleiten. Stimmbildung sei ihr wichtig. „Ich gehe davon aus, dass Kinder immer lernen möchten. Wenn ein Kind gut hören kann, dann macht es ihm Freude, andere gut singen zu hören“, erläutert sie. Es gebe zwar Kinder, die das automatisch könnten, man könne aber durchaus daran feilen.

Möglicherweise schließt die Kirche mit dem neuen Projekt eine Lücke, die in der Schule auftritt. Clara Braun de Castro besucht die vierte Klasse. In der Grundschule würde sie zwar im Fach Musik das Spielen von Instrumenten lernen, Gesang sei aber nicht Teil des Unterrichts.

Die Neunjährige habe schon erste Erfahrungen im Rampenlicht gemacht: Auf einem Gartenfest hatte sie den Gästen ein Lied vorgetragen. „Mama hat mir den Text ausgedruckt. Das Lied habe ich dann mit Apple Music angehört.“ Wie fühlt man sich, wenn alle Blicke auf einen gerichtet sind? „Gut“, sagt die Neunjährige. „Ich würde am liebsten weitersingen.“

Ob es mit dem Chor Auftritte gibt, werde sich zeigen, so Pastorin Lenski. Eine Idee dafür hätte schon Willi Waßmann: So ein Chor könnte beim Gottesdienst mitmachen. Wenn die Kinder ihre Verwandten mitbringen, ist im Gotteshaus mehr los. Weitere Infos unter der Nummer 0157/78823896.

