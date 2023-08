Herrenloser Transporter landet in der Ochtum in Stuhr

Von: Marc Lentvogt, Edgar Haab

Ein herrenloser Transporter ist in der Ochtum in Stuhr gelandet. © Feuerwehr Stuhr

Einen Transporter, der in der Ochtum an der Kladdinger Straße in Stuhr stehen soll, haben Spaziergänger der Polizei am Sonntagmorgen gemeldet.

Stuhr - Die Polizei fand den Nissan unterhalb der Brücke. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Fahrzeugführer war nicht vor Ort. Der Wagen stand bis zur Windschutzscheibe im Wasser.

Die ersten Ermittlungen führten zum 35-jährigen Nutzer des Fahrzeugs. In seiner Wohnung fanden die Polizisten nasse Kleidungsstücke, heißt es in der Mitteilung. Da er deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Zusätzlich ergab ein Vortest, dass er auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Für die Bergung des Transporters rückte neben einem Abschleppunternehmen auch die Feuerwehr an. Sie brachte unter anderem Ölsperren gegen auslaufende Betriebsstoffe aus.