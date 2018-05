Stuhr - Von Andreas Hapke. Aus ihm hätte auch ein Landschaftsarchitekt werden können, den entsprechenden Studienabschluss jedenfalls hatte er bereits in der Tasche. Doch irgendwann kam Helmuth Schomaker in den Sinn, dass er etwas für die Kirche tun könnte. Und so kam es. Morgen, am Pfingstsonntag, begeht Schomaker sein 40-jähriges Priesterjubiläum. Die katholische Kirchengemeinde St. Paulus feiert das ab 10.30 Uhr mit einem Hochamt und einem anschließenden Empfang im Gemeindezentrum am Varreler Feld.

Schomaker wurde 1946 in Lohne geboren und wuchs mit seinen drei Geschwistern auf dem elterlichen Hof in Vechta, nahe des Stoppelmarkts, auf. Das katholisch geprägte Umfeld hatte auf seinen späteren Werdegang keinen Einfluss. „Als Kind war es ganz normal, in die Kirche zu gehen. Doch meine Eltern haben keinen Druck ausgeübt. Meine Freiheit ist mir geblieben.“

Schomaker nutzte diese Freiheit, um die Gartenbauschule in Vechta zu besuchen und dann „in den teuersten Gärten der Welt mitzuarbeiten“, zum Beispiel in München und England. 1968 begann er ein Studium an der staatlichen Ingenieurschule für Gartenbau und Landschaftsarchitektur in Osnabrück.

Heute bezeichnet er diese Zeit als „prägend“, weil sie den Anstoß zu seiner theologischen Karriere gab. „Ich habe in Osnabrück eine Gruppe von Leuten kennengelernt, die gemeinsam Bibeltexte gelesen haben. Dort habe ich den Glauben intensiv erfahren und gemerkt: Kirche geht auch ganz anders, als ich sie bis dahin erlebt hatte.“ Schomaker hatte seine Berufung gefunden. „Mensch, du solltest etwas für die Kirche tun“, schoss es ihm durch den Kopf.

„Wollte nicht mehr durch die Weltgeschichte reisen“

Nach dem Abschluss seines Studiums begann er im Borromäum zu Münster seine Priesterausbildung. „Das war mein Heimatbistum. Ich wollte nicht mehr durch die Weltgeschichte reisen, das hatte ich schon hinter mir“, erzählt Schomaker. Zehn Semester studierte er an der theologischen Fakultät. In dieser Zeit machte ihn ein Gefängnisseelsorger mit der Arbeit in der Jugendstrafanstalt Vechta vertraut. Schomaker wählte dies zum Thema seiner Diplomarbeit.

Nach der Diakonatsweihe Ende 1976 zog es ihn für ein Jahr als Diakon nach Warendorf. Anschließend bereitete er sich im Priesterseminar in Münster auf seine Priesterweihe vor. Diese ging Pfingsten 1978 im Hohen Dom zu Münster über die Bühne.

Es folgten unterschiedliche Einsätze als Kaplan, etwa als Urlaubspfarrer in Schillig, später in Wilhelmshaven und in anderen Orten des Offizialats. Nach vier Jahren der Wanderschaft verschlug es ihn 1982 als Kaplan nach Oldenburg, wo er zunächst in der Jugendarbeit tätig war und dann die Nachfolge des verstorbenen Pfarrverwalters antrat.

Immer wieder auch Seelsorger im Gefängnis

In all den Jahren hat Schomaker immer wieder als Seelsorger im Vechtaer Jugendgefängnis gearbeitet, ab seiner Oldenburger Zeit sogar mit einem festen Stundenkontingent. Als Glücksfall erwies sich, dass der Moordeicher Pfarrer Eduard Sandhaus 1984 nach Oldenburg wechseln wollte. Schomaker übernahm die vergleichsweise wesentlich kleinere Gemeinde St. Paulus und konnte dies besser mit seiner Tätigkeit als Anstaltsgeistlicher in Vechta in Einklang bringen.

Noch heute, über 30 Jahre später, bekleidet er neben seiner halben Stelle in St. Paulus eine halbe Stelle im Vechtaer Justizvollzug. „Dort gibt es viele Menschen, die mit einem Pastor sprechen wollen. Sie fragen und suchen nach Alternativen für ihren Lebensweg“, berichtet Schomaker. „Alle wollen raus und hoffen, dass die Freundin noch zu ihnen steht. Sie wollen einen Job. Doch die Hälfte kommt nach der Entlassung wieder rein. Ich hatte es auch schon mit Söhnen von Ex-Häftlingen zu tun.“

Aus der „Liebe zu meinen Leuten und zur Kirche“ zieht Schomaker nach eigener Auskunft auch mit 71 Jahren noch die Kraft und die Motivation für seinen Job. Wenn er fit bleibe, wolle er das auch noch bis zu seinem 75. Lebensjahr machen, sagt Schomaker. „Dann muss ich als leitender Pfarrer aufhören.“