Stuhr hat mit Uwe Taute und Robert-Jan Stüssel zwei neue Schiedsmänner

Von: Andreas Hapke

Teilen

Bestätigung, Begrüßung, Verabschiedung: Bürgermeister Stephan Korte (r.) ehrt (v.l.) den langjährigen Schiedsmann Robert-Jan Stüssel, seinen neuen Kollegen Uwe Taute und dessen Vorgänger Wilco Freund. © Andreas Hapke

Sich bei nachbarschaftlichen Auseinandersetzungen außergerichtlich einigen: Dies ist das Ziel der ehrenamtlichen Schiedsleute, die gemeinsam mit den Parteien nach friedlichen Lösungen suchen. In Stuhr teilen sich Robert-Jan Stüssel und Uwe Taute diesen Job. Letzterer hat kürzlich Wilco Freund abgelöst.

Stuhr – Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte ist gelernter Jurist. Aus seinem Referendariat ist ihm in Erinnerung geblieben, dass es sich bei 40 Prozent der Fälle, die vor dem Amtsgericht landen, um Nachbarschaftsstreits handelt. Darin stecke eine Menge Potenzial für die Arbeit von ehrenamtlichen Schiedsleuten, findet er. Denn die treten als Schlichter und Vermittler auf, um gemeinsam mit den streitenden Parteien eine Lösung herbeizuführen. Und somit das Gerichtsverfahren zu vermeiden.

Korte spricht von einer wichtigen Funktion. Eine Einigung in einem Schiedsverfahren habe „prozessual eine Wirkung“ und sei „verbindlich wie ein gerichtliches Urteil“. Nach letzterem allerdings liege die Nachbarschaft in Scherben. „Ich habe auch nicht die Gewissheit, dass vor Gericht in meinem Sinn entschieden wird“, sagt Korte. „Das vorher zu regeln, ist eine tolle Sache.“ Und eine Herausforderung gleichermaßen. Denn den Knackpunkt in einer nachbarschaftlichen Beziehung zu erkennen, erfordere eine gehörige Portion Lebenserfahrung.

Uwe Taute bringt Lebenserfahrung mit

Diese Lebenserfahrung bringt nach Ansicht Kortes und des Gemeinderats Uwe Taute mit. Der Heiligenroder löst als Schiedsmann Wilco Freund ab, der den Bezirk I fünf Jahre lang betreut hatte und das Amt nach eigener Auskunft aus privaten Gründen niederlegt. Zum Bezirk I zählen Stuhr, Moordeich, Varrel und Groß Mackenstedt. Für den Bezirk II mit den Ortsteilen Brinkum, Seckenhausen, Neukrug, Heiligenrode und Fahrenhorst ist wie in den vorangegangenen zehn Jahren Robert-Jan Stüssel zuständig.

Uwe Taute ist 56 Jahre alt, wohnt in Heiligenrode und ist Geschäftsführer eines metallverarbeitenden Unternehmens in Delmenhorst. Dort und bei früheren Stationen seiner Karriere sei er mit diversen Konflikten konfrontiert gewesen. Raumtemperatur, Sicherheitskleidung, Parkplatzsituation – all dies sei betrieblich relevant, sagt Taute. Er spricht von den „wichtigen Dingen des täglichen Lebens“. Es gebe die „aberwitzigsten Situationen“, für die er Lösungen finden müsse. Und für den Fall, dass er Fragen habe, könne er sich an Freund oder Stüssel wenden. Die beiden Männer kenne er privat schon länger.

Streitkultur hat sich geändert

„Die Streitkultur hat sich geändert, der Ton ist rauer geworden“, bilanziert Freund seine Zeit als Schiedsmann. Der Aufwand – Telefonate, Verhandlungen – sei nicht gering, doch er blicke auch auf positive Dinge zurück. „Etwa wenn Leute nach einem Jahr anrufen und erzählen, dass es immer noch mit dem Nachbarn klappt. Insgesamt war es eine tolle Zeit. Es hat viel Spaß gemacht.“

Freund erinnert sich an einen baurechtlichen Fall, in dem es um die Grundstücksgrenze ging. „Da waren mehrer Sitzungen notwendig, doch am Ende sind beide Seiten zufrieden rausgegangen.“ Hecken, Zäune, Beleidigungen seien immer wieder Steine des Anstoßes. Beleidigungen endeten meistens mit einer Entschuldigung. „Dann können sich beide Seiten wieder in die Augen schauen.“

Menschen wollen ihr Recht durchsetzen

Dass die Konfliktfähigkeit immer mehr leidet, hat Stüssel in seiner bisherigen Amtszeit festgestellt. „Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Gesellschaft.“ Die Menschen würden in erster Linie an ihr Recht denken und dieses durchsetzen wollen, das Verständnis fehle. „Nachbarschaftsordnungen interpretieren sie nur in ihrem Sinn. Der Antragsteller stört sich an etwas und hat die Lösung schon im Kopf.“

Stüssel nennt das Beispiel des zu hohen Baums, der unbedingt beseitigt werden müsse. „Dass der laut Baumschutzsatzung nach fünf Jahren Bestandsschutz hat, wollen sie nicht wahrhaben. Und dann werden sie itzig.“ Manchmal habe er das Gefühl, er spreche mit einem bockigen Kind – und nicht mit einem 70-Jährigen.

Im Schiedsmann wird immer der Richter gesucht

Eine weitere Erfahrung Stüssels: „Im Schiedsmann wird immer der Richter gesucht, der ein Machtwort spricht.“ Dabei hätten die Parteien in dem Verfahren die große Chance, eine friedliche Lösung zu erarbeiten. Er sage den Leuten: „Der Richter fällt ein Urteil. Das ist immer ein Kompromiss, das könnt ihr besser.“ Sich trennen und nach 14 Tagen wieder an einen Tisch setzen, helfe auch. „Es geht nicht darum, eine Freundschaft zu schließen, sondern einen Konflikt zu lösen“, betont der Fahrenhorster. Die meisten Beteiligten würden den Sinn dieser gemeinsamen Anstrengung erkennen.

Dafür spricht auch die Statistik Stüssels: Von den rund 100 Fällen, die er bislang betreut habe, seien gerade mal zehn gescheitert. Dazu zählt sein erster Einsatz, in dem ein Paar die Mitarbeit verweigert habe. „Der Richter hat die Parteien dazu verdammt, einen Mediator aufzusuchen und den zu bezahlen. Das hat dann 500 Euro gekostet, statt 40 für den Schiedsmann.“

Stüssel spricht von durchschnittlich einem Einsatz pro Monat, was sich laut Korte zunächst überschaubar anhört. „Doch da steckt viel hinter“, stellt der Bürgermeister fest. „Viel Streit, viel Ärger.“ Dass er dennoch weitermache, zeige, „dass mir die Arbeit Spaß macht“, sagt Stüssel. „Dass es mir Spaß macht, das für die Gemeinde zu machen.“

Information

Die Schiedsmänner sind unter 04206/44 54 45 (Stüssel) und 04206/384 00 83 (Taute) zu erreichen.