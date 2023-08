Hajo Giesecke blickt auf seine Zeit als Stuhrs Bauamtsleiter zurück

Von: Horst Meyer

Hajo Giesecke mit einem Miniaturwohnwagen als Anspielung auf sein Hobby, der auf seiner Terrasse als Domizil für gefiederte Freunde bereitsteht. © Horst Meyer

Von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt hat sich der Stuhrer Bauamtsleiter Hajo Giesecke bereits im Dezember 2022 krankheitsbedingt in den Ruhestand verabschiedet. Nun sprach er mit der Kreiszeitung über seine abgeschlossenen, aktuelle und bevorstehende Projekte in der Gemeinde.

Stuhr – Giesecke war 2009 als Nachfolger von Erich Schmidt zur Gemeinde gekommen und hatte als erstes Projekt die Einrichtung einer Bauaufsichts- und -genehmigungsbehörde umzusetzen. Diese Aufgabe hatte die selbstständige Gemeinde seinerzeit vom Landkreis Diepholz übernommen. Für Giesecke ein „Glücksfall“, da er nach dem Umzug des kreiseigenen Bauamtes von Syke nach Diepholz nach einer Alternative suchte.

Mit der neuen Arbeitsstelle rückte er dann auch etwas näher an seine Geburtsstadt Bremen, wo er auch aufwuchs. Nach dem Abitur und anschließendem Zivildienst verfolgte er zielstrebig seinen frühen Berufswunsch und nahm ein Architekturstudium in Hannover auf. Dieses beendete er 1989 erfolgreich. „Dann folgte allerdings eine leichte Phase der Ernüchterung, weil es im Frühjahr 1989 wenig zu tun gab für Architekten. Ich entschloss mich daher, in den öffentlichen Dienst zu gehen“, berichtet er.

Mauerfall bewirkt zwischenzeitlich einen anderen Arbeitsmarkt

Bei der Oberfinanzdirektion Münster absolvierte er ein Hochbaureferendariat, das er 1991 mit dem zweiten Staatsexamen abschloss. Zwischenzeitlich hatte der Mauerfall einen komplett anderen Arbeitsmarkt bewirkt. „Ich konnte mir dann plötzlich aussuchen, wohin ich gehe“, schildert er die damalige Situation.

Er wechselte als stellvertretender Fachdienstleiter für Bauordnung und Städtebau zum Landkreis Diepholz ins Syker Kreishaus. Zeitgleich fand die Familie ein Domizil in der Nähe, in Neubruchhausen, wo er heute noch lebt.

Nach seinem Wechsel zur Gemeinde Stuhr fand er dort ein „hoch motiviertes und fachlich sehr gut aufgestelltes Team vor“, mit dem er nach eigenen Worten all die Jahre gerne zusammenarbeitete. Seinen Einstieg dort bezeichnet er heute als komfortabel, da sein Vorgänger Erich Schmidt ihn noch sechs Monate einarbeiten konnte.

Bemerkenswerte Taktgeschwindigkeit beim Bau neuer Kitas

Der Zeitplan für den Aufbau der Bauaufsicht wurde eingehalten, ebenso wie bei den meisten folgenden Projekten. Im Rückblick findet er die Taktgeschwindigkeit beim Bau neuer Kitas bemerkenswert. „Wir haben im Schnitt alle drei Jahre eine neue Kita gebaut“, stellt er fest.

Seine Aufgaben veränderten sich im Laufe der Jahre. Nach einer Organisationsänderung war er plötzlich auch für den Bereich Ordnung zuständig. „Da gehörte dann viel mehr dazu, als nur bauen“, bemerkt er. Er ist heute zufrieden, dass das „Tagesgeschäft immer zeitnah und qualitativ abgearbeitet werden konnte“. Die Projekte im Baubereich nahmen aber weiterhin einen breiten Raum für ihn ein.

Er erinnert sich an die Ertüchtigung aller Schulen, was sich im Einzelfall auch schon einmal über mehrere Jahre erstrecken konnte. Nach 2015 waren flexible Flüchtlingsunterkünfte gefordert, die in Brinkum neu entstanden. Auch durch Baumaßnahmen im Sportbereich sieht Giesecke Stuhr „weit vorne“.

Entwicklung des Brinkumer Ortskern ist ein sich ständig verändernder Prozess

Die Entwicklung des Ortskernes in Brinkum bezeichnet er als sich „ständig verändernden Prozess, bei dem sich Stuhr frühzeitig durch Ankauf von Grundstücken verschiedene Optionen offenhielt“. Ein Prozess, der bereits vor seinem Dienstantritt in Stuhr begann und sich jetzt in der Umsetzungsphase befindet. „Das hat aber auch seine Zeit gebraucht“, ist er sich sicher. Hochwasserschutz und die Straßenbahn sind weitere Themen, die auch seinen Nachfolger noch beschäftigen werden.

Hajo Giesecke widmet sich jetzt seinem Hobby, der Restaurierung von alten Wohnwagen, von denen er aktuell vier besitzt. Das älteste Modell ist 63 Jahre alt und wird von ihm gemeinsam mit seiner Frau mit einem Oldtimer als Zugfahrzeug für Kurztrips genutzt. Für längere Reisen, beispielsweise demnächst auf dem Landweg nach Marokko, greifen sie aber auf das modernere Wohnmobil zurück.

Seit etwa 20 Jahren engagiert er sich außerdem in der Chronikgruppe des Heimatvereins in Neubruchhausen. Und dann ist da ja auch noch die Familie. „Ich habe keine Befürchtung, dass mir zukünftig langweilig wird“ stellt er abschließend fest.