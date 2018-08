Grüne wollen Hallenbad

Fraktion beantragt Beratung in Gremien

Stuhr - Von Katharina Schmidt. Die Grünen-Fraktion wünscht sich ein Hallenbad in Stuhr. „Unser Ziel muss sein, dass alle Kinder spätestens beim Verlassen der Grundschule ein Schwimmabzeichen in Bronze besitzen. Und unser Ziel muss auch sein, allen Einwohnern und Einwohnerinnen Schwimmsport vor Ort zu ermöglichen“, sagt Fraktionsvorsitzende Kristine Helmerichs. „Um dieses Ziel zu erreichen, halten wir den Bau und Betrieb eines Hallenbades in Stuhr für notwendig.“