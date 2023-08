Stuhr: Großes Angebot beim Release-Begegnungsflohmarkt

Von: Horst Meyer

Auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände verteilten sich insgesamt 70 Anbieter. © Meyer, Horst

Der Begegnungsflohmarkt von Release hat für Belebung rund um den alten Brinkumer Bahnhof gesorgt. Rund 70 Anbieter verteilten sich auf dem Gelände.

Stuhr – Begegnungsflohmarkt nennt Release seine jährliche Veranstaltung in der Gemeinde Stuhr rund um den alten Brinkumer Bahnhof. Am Samstag war es wieder soweit. „Alles, was sich mal angesammelt hat“ hatten Claudia und Uwe Wessels aus Höltinghausen im Landkreis Cloppenburg auf fünf Meter Tapeziertisch ausgebreitet. Ihr Trauzeuge Matthias Bollmann aus Brinkum brachte sie auf die Idee, überflüssige Dinge aus Keller und Boden hier anzubieten. Praktischerweise hatte er seinen Stand direkt neben ihnen aufgebaut. Auf seinem Tisch fanden sich Reste eines aufgelösten Haushaltes. Unter anderem Bleikristallgläser, die einmal der Stolz im Wohnzimmerschrank ihrer Besitzer gewesen sein dürften. „Der Spaß überwiegt“ waren sich alle drei sicher, obwohl sie dafür recht früh aufgestanden waren.

70 Anbieter beim Begegnungsflohmarkt von Release am alten Brinkumer Bahnhof

Bereits seit 5 Uhr in der Früh waren auch Anke und Uwe Gaertner aus Seckenhausen vor Ort. Uwe Gaertner hatte in seiner Werkstatt aufgeräumt und bot Elektrowerkzeuge an, „die mittlerweile gegen Akku-Geräte ausgetauscht wurden und nur noch sinnlos rumliegen“. Ein zufriedener Kunde verabschiedete sich gerade mit mehreren Gliedermaßstäben, allgemein als Zollstöcke bezeichnet. Christa und Ira Schmidt versuchten, Spielzeug von Sohn und Enkelsohn einer neuen Verwendung zuzuführen. „Natürlich mit Zustimmung vom Sohn, der selbst ausgesucht hatte, was entbehrlich ist“, wie Ira Schmidt ausdrücklich bemerkte.

Insgesamt 70 Anbieter verteilten sich auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände. Ein reichhaltiges Angebot wartete auf Kunden, hochwertiges Kinderspielzeug und Gesellschaftsspiele neben Haushaltsgeräten. Von Ersatzteilen für Fahrräder oder Poolnudeln bis hin zum Kaffeevollautomaten.

Ilona Drescher von Release hielt dabei alle Fäden in der Hand. Wenn’s irgendwo hakte, sie hatte die Lösung. Gegen den kurz nach 10 Uhr einsetzenden Regen war allerdings auch sie machtlos. Für etwa 50 Minuten sah man nur noch mit Planen abgedeckte Tische. Das Rahmenprogramm mit Livemusik von Andrea Biermann und Romy Pelger ließ sich davon nicht beeinflussen. Nachdem die Himmelstore sich kurz vor 11 Uhr wieder schlossen, fand auch Günter Schumacher wieder junge Mitstreiter, die sich erfolgreich an seinen Jonglierangeboten versuchten.

Karitativer Hintergrund für den Release-Begegnungsflohmarkt

Zum Rahmenprogramm zählte auch die Bäckerei Brüne-Meyer mit dem für Release gespendeten 50-Meter-Kürbisbrot. Markus Meyer hätte es sich einfach machen und den Gegenwert einfach überweisen können. Wie in den Vorjahren verkaufte er das Brot aber direkt vor dem alten Bahnhof. „Letztes Jahr hatte unser Lehrling bereits um 11 Uhr alles verkauft. Mein Ehrgeiz war es heute, schon vor 11 fertig zu sein“ sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Regen machte ihm allerdings einen Strich durch die Rechnung, sodass er die vom Lehrling aufgelegte Messlatte nicht reißen konnte.

Für Claudia und Uwe Wessels steht der Spaß im Vordergrund. © Horst Meyer

Release bot im Café belegte Brötchen, Kaffee und andere alkoholfreien Getränke an, die während der feuchten Phase bei den Besuchern willkommen waren. Begehrt auch die im Außengelände von Release Urgestein Ingrid Plum angebotenen Waffeln am Spieß. Geschäftsführer Michael Elsner informierte derweil am Info-Stand über Angebote der Suchthilfe des Vereins.

Ilona Drescher wies im Gespräch darauf hin, dass „alle ehrenamtlich arbeiten und der Erlös komplett der Arbeit von Release zugutekommt“. Währenddessen klang „Simply the Best“ von der Bühne und man konnte den Eindruck gewinnen, nicht Romy Pelger sondern Tina Turner herself gaben es zum Besten. Egal, mit wem man sprach, alle äußerten sich trotz der widrigen Witterungsbedingungen zufrieden.

Einen kleinen Wermutstropfen gab’s bei Ilona Drescher denn doch noch. „Zehn Stangen, mit denen wir die Plätze markiert haben, verschwanden in der letzten Nacht. Ich wäre nicht böse, wenn die in den nächsten Tagen wieder hier am Gebäude stehen würden.“