Rund 200 Strohballen stehen in Gr. Mackenstedt in Flammen

Ein Strohballen-Lager in Gr. Mackenstedt steht in Flammen.

Gr. Mackenstedt - Rund 200 Strohballen stehen nach ersten Schätzungen der Polizei in Gr. Mackenstedt in Flammen. Die Löscharbeiten dauern weiter an, erklärte ein Polizeisprecher am Morgen. Verletzt wurde niemand.

Die Alarmierung von Feuerwehr und Polizei erfolgte am Mittwochmorgen gegen 5.20 Uhr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte in der Straße Kronschlatt in Gr. Mackenstedt stand das große Strohballen-Lager auf einem Acker in Vollbrand. Unverzüglich wurden die Löschmaßnahmen eingeleitet. Sichtbehinderungen auf den angrenzenden Autobahnen 28 und 1 sind den Einsatzkräften nicht bekannt.

Erkenntnisse über die Brandursache liegen der Polizei noch nicht vor. Zuerst müssten die Löscharbeiten abgeschlossen werden, um weitere Ermittlungen einzuleiten, so der Sprecher.

Feuerwehr-Pressesprecher Christian Tümena geht davon aus, dass der Einsatz bis in die Abendstunden andauern wird. Entgegen der Schätzungen der Polizei geht er von 350 bis 400 Strohballen aus, die kontrolliert abbrennen. Am Morgen waren über 60 Einsatzkräfte von vier Stuhrer Ortsfeuerwehren im Einsatz.

Mehrere Vorfälle in der Region

Das Feuer in Gr. Mackenstedt steht in einer Reihe mit zahlreichen Strohballen-Bränden in der Region. In Bassum brannten am 13. Dezember rund 100 Strohballen ab. Ganz in der Nähe des jetzigen Einsatzortes in Gr. Mackenstedt brannte bereits Mitte Oktober ein Strohballenlager.