Stuhr gibt Baum-Gutscheine für Grundstückseigentümer aus

Von: Oliver Dörr

Marc Plitzko wirbt für die Baumgutscheine. © Oliver Dörr

Die Gemeinde Stuhr will die Anpflanzung von einheimischen und standortgerechten hoch- und mittelstämmigen Bäumen auf privaten Grundstücken fördern. Das teilte die Gemeinde kürzlich auf einer Pressekonferenz mit.

Stuhr – Danach plant die Gemeinde Stuhr ab Montag, 27. März, 100-Euro-Gutscheine an interessierte Bürger zu verteilen. Damit können sie in ausgewählten Stuhrer Gärtnereien und Baumschulen (siehe Kasten), die Gutscheine gegen Bäume eintauschen. Mit der Aktion will die Gemeinde Stuhr den Natur- und Klimaschutz fördern.

Antragsberechtig sind laut Pressemitteilung Personen mit Grundstückseigentum in der Gemeinde Stuhr. „Das bedeutet, dass wir jeweils einen Gutschein pro Person, Haushalt und Grundstück herausgeben“, stellt Marc Plitzko, Umweltbeauftragter der Gemeinde Stuhr, klar.

150 Bäume können pro Jahr gepflanzt werden

Für die Pflanzoffensive hat die Gemeinde für das laufende Haushaltsjahr 15 000 Euro eingeplant. Damit können 150 neue Bäume in der Gemeinde Stuhr gepflanzt werden. „Wir verteilen die Gutscheine, bis wir keine mehr haben. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, sagt Plitzko. Kleiner Trost für diejenigen, die leer ausgehen sollten: Auch im kommenden und darauffolgenden Jahr soll das Projekt weiterlaufen. Von 2023 bis 2025 stehen Stuhrer Bürgern also insgesamt 45 000 Euro für die Förderung der privaten Baumpflanz-Aktion zur Verfügung.

Neben dem Gutschein erhalten die Bürger die Förderrichtlinien, Informationen zum Nachbarrecht sowie eine Artenliste mit den zur Verfügung stehenden Bäumen ausgehändigt.

Artenliste umfasst 48 Baumarten

Die Artenliste umfasst 48 Baumarten – von A wie Ahorn bis Z wie Zweigriffeliger Weißdorn. Insgesamt sind es 46 Laub- und zwei Nadelbäume. Die Beratung, welcher Baum sich für welchen Garten oder welches Grundstück eignet, übernehmen die Fachbetriebe, in denen die Gutscheine auch gegen die Bäume eingetauscht werden können.

Plitzko weist darauf hin, dass wenn ein Baum günstiger als 100 Euro sei, ein weiterer bis zum Gesamtwert von 100 Euro dazugeholt werden könne. „Sollte der Baum oder die Bäume teurer werden als 100 Euro, zahlt der Bürger den Differenzbetrag. Ist der Baum hingegen günstiger als 100 Euro, kann der Differenzbetrag nicht in das kommende Jahr übertragen werden“, so Plitzko. Verteilt werden die sogenannten „Baum-Gutscheine“ im Fachdienst Stadtplanung im zweiten Obergeschoss des Stuhrer Rathaus.

Das Förderprogramm ist im November 2022 auf Antrag der FDP-Fraktion vom Rat beschlossen worden.

Baumschulen Blumen Ostmann an der Varreler Landstraße 31-45, erreichbar unter 0421/52 07 43. Karsten Ehlers, Am Schlatt 5 in Heiligenrode, erreichbar unter 0176/ 1 77 69 49 .

Pöppel Stauden an der Hauptstraße 95 in Seckenhausen, erreichbar unter 0421/ 80 48 79.