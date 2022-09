Stuhr: Gemeinde setzt Bedarfe der Feuerwehr um

Von: Andreas Hapke

Umziehen soll das Stuhrer Feuerwehrhaus. Vor Ende 2026 dürfte das nichts werden, da mit einer Planungs- und Bauzeit von insgesamt drei Jahren zu rechnen ist. © Jysch

In dem Feuerwehrbedarfsplan sind die künftigen Projekte der Stuhrer Löschkräfte festgeschrieben. Die Kommune hat damit begonnen, ihn umzusetzen. Zurzeit führt sie Verhandlungen über Grundstücke für zwei Feuerwehrhäuser und sucht einen Dienstleister, der sich um die Beschaffung von Fahrzeugen kümmert.

Stuhr – Von der Fahrzeugbeschaffung über die Suche nach Grundstücken für Feuerwehrhäuser bis zum Ausbau der Digitalisierung: Der Feuerwehrbedarfsplan hat die Gemeinde vor einige Aufgaben gestellt. Der Rat hatte den Plan in seiner Januar-Sitzung beschlossen. Wie ist der Stand der Dinge? Darüber hat diese Zeitung mit der Ersten Gemeinderätin Bettina Scharrelmann gesprochen.

Was die Verlagerung und den Neubau der Feuerwehrhäuser in Heiligenrode und Stuhr angeht, befindet sich die Verwaltung laut Scharrelmann in Grundstücksverhandlungen. Bodenbeschaffenheit, Größe und Lage spielten dabei eine wesentliche Rolle.

Für beide Häuser gebe es mehr als eine Alternative. „Wir streben eine zeitnahe Umsetzung an. Unser Wunsch ist, in diesem Jahr die jeweiligen Grundstücke zu finden“, sagt Scharrelmann. Ab dann rechnet sie noch mit weiteren drei Jahren für die Planungs- und die Bauphasen. „Wir werden wohl nicht beide Häuser gleichzeitig fertigstellen.“ Fest steht, dass sich externe Planer mit der Umsetzung befassen werden.

Heiligenrode soll nach der Verlagerung des Feuerwehrhauses Hygienezentrum für die Gemeindefeuerwehr werden. © Andreas Hapke

Während Heiligenrode der Standort für das Lagerzentrum der Gemeindefeuerwehr werden soll, ist Seckenhausen als Hygienezentrum vorgesehen. Dafür ist ein Um- beziehungsweise Anbau auf dem Grundstück an der Hauptstraße notwendig. Mit der Planung beschäftigt sich das Bauressort der Gemeinde Stuhr. „Ende des Jahres wissen wir, wie es gehen könnte“, sagt Scharrelmann.

Voraussichtlich 2025 oder 2026 schafft die Gemeinde ein Hygienemobil an, über dessen Preis noch nicht einmal eine Schätzung vorliegt. „Die Feuerwehrleute sollen nach ihrem Einsatz bereits vor Ort ihre kontaminierte Kleidung loswerden und sich hygienisch versorgen können“, erklärt die Erste Gemeinderätin.

Vorübergehend muss das ein kleinerer Anhänger leisten, der laut Scharrelmann kürzlich erworben wurde. Neben dem Anbau für das Fahrzeug sei auch ein Umbau im Bestand möglich, um Material und Ausstattung unterzubringen.

Vier große Feuerwehrfahrzeuge sollen kommen

Neben dem Hygienemobil steht für die Jahre 2024 und 2025 die Beschaffung von vier größeren Feuerwehrfahrzeugen für schätzungsweise 2 150 000 Euro im Bedarfsplan: ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Brinkum, jeweils ein Löschgruppenfahrzeug 20 für die Ortsfeuerwehren Groß Mackenstedt und Seckenhausen (jeweils 500 000 Euro) und ein Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr Stuhr (650 000 Euro).

Die Ausschreibung und die Auftragsvergabe für die Wagen soll ein externer Dienstleister übernehmen, der die einzelnen Bedarfe in enger Abstimmung mit den Ortsfeuerwehren feststellt. „Wenn wir in diesem Jahr einen Dienstleister finden, dauert es erfahrungsgemäß weitere zwei Jahre bis zur Beschaffung“, sagt Scharrelmann. Ob es genau diese vier Fahrzeuge werden, sei nicht zu 100 Prozent sicher. „Nicht ausgeschlossen“ seien Modifizierungen, zum Beispiel im Zuge technischer Weiterentwicklungen.

Digitales Löschwasserkataster ist fertig

Bereits fertig sei das digitale Löschwasserkataster, das von Hydranten über Brunnen und Gräben bis hin zu Zisternen alle Stuhrer Löschwasserquellen listet und so einen besseren Zugriff ermöglicht. „Wenn zum Beispiel ein Hydrant nicht funktioniert, wird das im Kataster eingepflegt und steht als Information im Einsatz zur Verfügung“, erklärt Scharrelmann. In der Beschaffung seien die Tablets für die Einheitsführer der Feuerwehr.

Zum Zeitpunkt des Ratsbeschlusses waren 384 Männer und 48 Frauen Mitglieder in der Gemeindefeuerwehr. Scharrelmann sieht Stuhr gut aufgestellt. Damit das so bleibt, soll nicht nur die Motivation dieser Löschkräfte gestärkt werden. „Es geht uns auch darum, neue Ehrenamtliche zu gewinnen“, sagt die Erste Gemeinderätin. Beides ist im Beschluss zum Bedarfsplan aufgeführt.

Die Feuerwehr fahre mitunter riskante und belastende Einsätze. Wie geht es den Mitgliedern? Was sind ihre Wünsche für die Zukunft? Um diese Abfrage kümmert sich laut Scharrelmann eine AG, die ihre Arbeit bereits aufgenommen hat. Darüber hinaus soll ein mobiler Werbestand Interessierte für eine Tätigkeit in der Gemeindefeuerwehr gewinnen. Er soll bei Messen oder Veranstaltungen in den Ortsteilen zum Einsatz kommen.