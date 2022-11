Stuhr gelingt Haushalts-Ausgleich dank Griff in die Rücklagen

Von: Andreas Hapke

Einen ganzen Batzen Geld muss die Gemeinde Stuhr aus ihren Rücklagen ziehen. © Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Der Haushalt der Gemeinde Stuhr ist unter Dach und Fach, und er ist ausgeglichen. Diese frohe Botschaft erreichte die Politiker des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft am Dienstagabend zwar nicht zum ersten Mal, da die zuständige Fachdienstleiterin Jacqueline Trendel den Fraktionen das Zahlenwerk schon vorab präsentiert hatte. Aber manche Dinge kann man gar nicht oft genug hören. Den Haushaltsplan empfahl der Ausschuss jedenfalls einstimmig.

Stuhr – Wobei: Im ordentlichen Ergebnis weist der Etat ein Defizit auf, Erträge von rund 84 400 000 Euro stehen Aufwendungen von 93 600 000 Euro gegenüber. Der Ausgleich gelingt erst durch einen Griff in die Rücklagen, die bis Ende kommenden Jahres noch einmal um knapp zehn Millionen Euro auf 53 300 000 Euro steigen. In den darauffolgenden drei Jahren sinken sie sukzessive auf 32 500 000. Möglicherweise falle das Defizit aber geringer aus, sagte Trendel. „Wir haben vorsichtig geplant.“

Dass die Gemeinde ab 2023 überhaupt mit Fehlbeträgen rechnet, liegt laut Trendel an den gestiegenen Umlagen. 33,7 Millionen Euro muss die Kommune in die Ausgleichstöpfe zahlen, weil die Steuereinnahmen in den Vorjahren so üppig sprudelten. Allein 24,9 Millionen Euro muss Stuhr für die Kreisumlage berappen. Damit lösen die Transferleistungen die Personalkosten (33,5 Millionen Euro) als größten Posten bei den Ausgaben ab. Hinzu kommt die Energiekrise. „Auch wir sind von steigenden Kosten betroffen“, erklärte Trendel.

Der bislang höchste Gewerbesteuer-Ansatz in der Geschichte Stuhrs

Für die Gewerbesteuer plant die Verwaltung im kommenden Jahr mit Einnahmen von 35 Millionen Euro, der bislang höchste Ansatz in der Geschichte Stuhrs. Schon in ihrem Bericht zum dritten Quartal 2022 hatte Trendel Gewerbesteuereinkünfte von fast 31 Millionen Euro verkündet – der bisherige Höchstwert nach neun Monaten eines Jahres. „2022 wird das Rekordjahr. Wir knacken die 40 Millionen Euro“, kündigte die Fachdienstleiterin an. Die Gemeinde habe sich hervorragend aus der Pandemie rausgewunden. Der Anteil Stuhrs an der Einkommensteuer liegt bis 2026 durchgängig bei 20 Millionen Euro.

In den kommenden Jahren wird die Gemeinde kräftig investieren, 2023 insgesamt knapp 24 Millionen Euro. Davon fließen allein 3,6 Millionen Euro in die Sporthallen der KGS Brinkum. Der Bau der Feuerwehrhäuser schlägt mit zwei Millionen Euro zu Buche (1,5 Millionen Euro für den Grunderwerb). Für 3,7 Millionen Euro möchte die Kommune Gewerbeflächen kaufen, für zwei Millionen Euro Grundstücke, die sie für die Straßenbahnlinie 8 benötigt. Mit 1,2 Millionen veranschlagt das Rathaus Beschaffungen für den Bauhof.

2024 soll „Spitzenjahr“ in Sachen Investitionen werden

„Als „Spitzenjahr“ in Sachen Investitionen bezeichnete Trendel das Jahr 2024, wenn die Gemeinde mehr als 35 Millionen Euro in die Hand nimmt. Kein Wunder, schließlich fallen zwischen 2024 und 2026 allein 22 Millionen Euro für das Hallenbad in Brinkum sowie sieben Millionen Euro für die Kooperativen Gesamtschulen an.

Ohne Kredite geht das ab 2024 nicht, was nicht jedem Politiker schmeckte. „Das macht uns Sorgen“, sagte Joachim Döpkens von der „Besser“-Fraktion. „Wir leben in einer veränderten Welt mit einer hohen Inflationsrate. Die Zeit des billigen Geldes ist vorbei.“ Ähnlich sah es der CDU-Ratsherr Lutz Hollmann. „Schulden sind nicht unser Stuhr“, sagte er vor dem Hintergrund der Entwicklung ab dem übernächsten Jahr. Dann weist die aktuell schuldenfreie Kommune Verbindlichkeiten von mehr als 30 Millionen Euro auf, die nach weiteren Kreditaufnahmen in den Jahren 2025 und 2026 auf knapp 60 Millionen Euro steigen könnten.

Liquide Mittel könnten 2025 erstmals rote Zahlen schreiben

„Investitionen gibt es nicht umsonst“, stellte Trendel fest. Das zeigt sich auch bei der Entwicklung der liquiden Mittel, die 2025 erstmals rote Zahlen schreiben und zum Ende des Jahres 2026 einen Stand von minus 10,7 Millionen Euro erreichen. Kopfschmerzen bereitete Trendel das nicht. Der Betrag liegt immer noch über der Grenze, bei der sich die Kommunalaufsichtsbehörde einschaltet.

In das bevorstehende Haushaltsjahr gehen auch Döpkens und Hollmann sorgenfrei. „Als finanz- und ertragstarke Gemeinde werden wir die Schwierigkeiten meistern“, sagte Hollmann. „Für 2023 können wir erst mal beruhigt sein“, so Döpkens.

„Stuhr ist eine der wohlhabenderen Gemeinden im Speckgürtel Bremens, wenn nicht im Landkreis Diepholz. Wir sollten trotzdem nicht in Übermut verfallen“, riet Wolfgang Depken (Grüne). Volker Barthel (SPD) stellte fest, dass es insgesamt „gar nicht so schlecht aussieht, wie sich das in der Öffentlichkeit darstellt. Dass wir in eine Rezession schlittern, bildet sich hier nicht ab.“ Einer künftigen Kreditaufnahme sah er gelassen entgegen: Wer etwas erreichen wolle, müsse investieren.

Bürgermeister Stephan Korte bedankte sich beim Ausschuss für das in die Verwaltung gesetzte Vertrauen. Bei den Investitionen habe man „strenge, konservative Begutachtungen eingeholt, die auch schon Kostensteigerungen berücksichtigen.“