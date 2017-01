Stuhr-Festival: Ball liegt bei der Gemeinde

Varrel - Von Andreas Hapke. Einen Schritt weiter sind Klaus Schierenbeck und Manuel Winter mit ihrem Vorhaben, ein Sommerfestival auf Gut Varrel zu veranstalten. Ihr Konzept mit einem Mix aus Pop, Rock und Blues am Freitag und Sonnabend sowie einem Frühschoppen mit Kinderprogramm am Sonntag haben die beiden jetzt der Kulturabteilung der Verwaltung vorgestellt – Kostenvoranschläge inklusive, wie Schierenbeck berichtet. Der Ball liegt also jetzt bei der Gemeinde, die in Person von Frauke Wulf lediglich ein „konstruktives Gespräch“ bestätigt. Mehr könne sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitteilen. „Wir stehen erst am Anfang“, sagt Wulf.

„Wir haben das Gefühl, dass unser Konzept gut angekommen ist“, erklärt Klaus Schierenbeck auf Nachfrage.

Bürgermeister Niels Thomsen sagte gegenüber dieser Zeitung, dass er ein „nachgefragtes, niederschwelliges und nicht so teures Open-Air-Festival“ für Stuhr begrüßen würde. Insbesondere ein akzeptabler Eintritt liegt ihm am Herzen, um das Festival „nicht schon durch den Preis kaputtzumachen“.

Dem Verwaltungschef ist es allerdings auch wichtig, dass die Gemeinde – wenn nicht als alleiniger Veranstalter – so doch zumindest als Mitveranstalter im Boot sitzt. Das Gut Varrel werde niemandem einfach so zur Verfügung gestellt. „Wenn, dann machen wir das gemeinsam.“

„Wie sieht das Rahmenprogramm aus? Was ist mit Einzäunung, Sicherheitsdienst, Versicherungen? Was kann der eine, was der andere leisten? “ – alles Fragen, die laut Thomsen geklärt werden müssten. Gleiches gelte für die Risiken: „Es kann nicht sein, dass die allein bei der Gemeinde Stuhr landen.“ Sogar bei der Musikauswahl möchte die Kommune vor dem Hintergrund ihres eigenen kulturellen Jahresprogramms ein Wörtchen mitreden. „Es würde sich zum Beispiel nicht anbieten, ein Jazz-Festival auf Gut Varrel auszurichten, da es schon eins im Rathaus gibt.“

„Wir wollen uns keine goldene Nase verdienen“

Was die Zusammenarbeit mit der Gemeinde angeht, sind Schierenbeck und Thomsen nicht weit auseinander. „Wenn es anfangs so ‘rübergekommen ist, dass wir das Event alleine veranstalten wollen, dann war das ein Missverständnis. Wir wollen uns keine goldene Nase verdienen“, betont Schierenbeck. Von einer Kooperation könne man nur profitieren, Beispiel Sponsoring: „Als Privatpersonen sind wir gar nicht berechtigt, Spendenbescheinigungen auszustellen.“

„Wir sind nach wie vor entschlossen, das auf Gut Varrel durchzuziehen“, sagt der 61-Jährige und fügt hinzu: „Wir finden dort hervorragende Bedingungen und wollen gar nicht woanders hin. Außerdem glauben wir, dass unsere Zahlen überzeugen.“

Allerdings hätten er und sein Kollege Winter auch deutlich gemacht, dass kurzfristig eine Entscheidung hermüsse. Bands und PA-Anlage seien geblockt, ebenso Bühne und Würstchenstand. „Wir könnten sofort loslegen, vier Wochen vor dem Termin (angedacht Anfang September, die Red.) wird das schwer.“