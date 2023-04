Fahrschul-Auto kracht frontal in Mercedes und Renault: Zwei Schwerverletzte in Stuhr

Von: Fabian Raddatz, Marcel Prigge

Teilen

Ein Fahrschul-Auto ist am Dienstagmittag frontal in zwei Fahrzeuge gekracht. Zwei Menschen wurden bei dem Aufprall schwer verletzt.

Stuhr – Schwerer Unfall am Dienstagmittag, 4. April 2023, in Stuhr-Seckenhausen im Landkreis Diepholz. Ein Fahrlehrer ist mit einem Fahrschul-Wagen frontal in einen Mercedes Geländewagen und Renault Clio gekracht. Zwei Personen wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die B 322 musste voll gesperrt werden.

Fahrschul-Auto kracht frontal in Mercedes und Renault: Zwei Schwerverletzte in Stuhr

Laut Reportern vor Ort kann die Polizei derzeit noch nicht den genauen Unfallhergang schildern. Fest stehe jedoch, dass ein Fahrlehrer, am Steuer eines VW Tiguan, auf der Delmenhorster Straße (B322) in Seckenhausen in einer langgezogenen Kurve in den Gegenverkehr geraten ist.

Zwei Menschen wurden bei dem Unfall in Stuhr schwer verletzt. © Nord-West-Media Tv

Dabei prallte der VW frontal mit einem Mercedes Geländewagen samt Anhänger sowie mit einem Renault Clio zusammen.

Alle drei Fahrzeuge blieben auf der Fahrbahn in Stuhr stehen. Die Fahrerin des Renault sowie der Mercedes-Fahrer wurden durch verklemmte Türen in den Autos eingeschlossen. Die Feuerwehr musste sie befreien. Der Fahrlehrer hingegen konnte den Angaben zufolge eigenständig das Wrack des Fahrschul-Wagens verlassen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall nach Angaben der Polizei schwer verletzt.

Rettungshubschrauber im Einsatz: Zwei Schwerverletzte in Krankenhäuser transportiert

Neben dem Großaufgebot der Feuerwehr und des Rettungsdienstes war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser transportiert.

Beamte der Polizei versuchen derzeit den genauen Hergang zu ermitteln und die Frage zu klären, wie das Auto in den Gegenverkehr geraten konnte. Die Bundesstraße 322 bleibt während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme voll gesperrt. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden.