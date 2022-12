Stuhr: Die Rückkehr der Festivals prägen das Kulturprogramm bis April

Von: Andreas Hapke

Sind beim Festival Irish Spring vertreten: Lisa Canny und Band. © Dexter Edmund

Von Akkordeon bis Zollhausboys: Viele bekannte Gesichter kehren auf die Bühnen Stuhrs zurück. Zu den Künstlern beim Kulturprogramm Stuhr gehören unter anderem die Band KLAUD, Martin Leßmann oder Lisa Canny und Band.

Stuhr – Das Kulturjahr 2023 in der Gemeinde Stuhr geht schon in den ersten vier Monaten in die Vollen. Von A wie Akkordeonale bis Z wie Zollhausboys kommen in dem Programm die unterschiedlichsten Musikstile zur Geltung. Die Akkordeonale steht außerdem für das Comeback der Festivals nach Jahren der Pandemie. Ein bisschen Tanz und Theater ist ebenfalls dabei. Der Vorverkauf für die Veranstaltungen bis Ende April hat schon begonnen. Für den einen oder anderen dürfte da noch ein passendes Weihnachtsgeschenk herausspringen.

Den Auftakt macht ein Ensemble, das seine Corona-Pause in Stuhr bereits beenden durfte: Die Klassische Philharmonie Nordwest gastiert nach ihrem Herbst- nun auch zu ihrem Neujahrskonzert auf Gut Varrel, und zwar am Sonntag, 8. Januar, um 16 Uhr. Die Besucher hören Walzer, Polkas und beschwingte Melodien von Johann Strauß, Franz von Suppé und Jaques Offenbach sowie bekannte Ouvertüren von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert und Giuseppe Verdi. Die Koloratursopranistin Marie-Christine Haase und der Tenor Martin Rainer Leipoldt werden nicht nur solo zu hören sein. In der Mitteilung ist auch von „schmachtenden, zu Herzen gehenden Duetten“ die Rede (20 Euro, ermäßigt 18 Euro).

Hamburger Duo Chris Olesch/Eric Konertz spielt am Stuhrer Rathaus

Es folgt das längst etablierte Jazzfest Stuhr, mit dem Organisator Jens Schöwing eine Nische in Norddeutschland geschaffen hat. Das Hamburger Duo Chris Olesch/Eric Konertz steht am Freitag, 27. Januar, um 20 Uhr mit Vibrafon und Posaune auf der Bühne des Rathauses. Es spielt Eigenkompositionen mit „groovigen Passagen“ und „freien Elementen“. Am selben Abend sind der Pianist Moritz Schöwing und sein Quintett aus Studierenden und Absolventen der HfK Bremen unter dem Namen „Close to Home“ mit Kompositionen des 2021 verstorbenen amerikanischen Pianisten Lyle Mays zu hören.

2022 gegründet: KLAUD spielen beim Jazzfest. © m. polo

Tag zwei des Jazzfests bestreiten am Samstag, 28. Januar, ab 20 Uhr die Hamburger Formation claasue4 und das Projekt KLAUD. Das Repertoire von claasue4 beinhaltet laut Mitteilung anspruchsvolle Kompositionen und einfache Melodien. Das 2022 gegründete Trio KLAUD hat seine Wurzeln im Jazz und in der improvisierten Musik. Zusätzlich zu ihren Instrumenten bedienen sie sich eines Sampleplayers, der im Rap/Hip Hop und in der elektronischen Musik zum Einsatz kommt (18 Euro pro Abend, ermäßigt 15 Euro).

Alte Bekannte schauen am Samstag, 4. Februar, um 20 Uhr im Rathaus vorbei. Die Zollhausboys präsentieren ihr drittes Programm mit ihrer „unverwechselbaren Mischung aus Songs, Kabarett, Tanz und Poetry“, wie es in der Mitteilung heißt. Wie kann der Klimawandel auf eine Bühne fluten? Kann man über Bremen eine euphorische Hymne schreiben? – mit diesen Fragen beschäftigt sich das Sextett ebenso wie mit der Sehnsucht nach der Heimat, dem Blick auf Deutschland und dem Drama der Geflüchteten in Moria.

Auf der Rathaus-Bühne: Martin Leßmann. © Harald_Scwörer

Um den Umgang erwachsener Kinder mit ihren an Demenz erkrankten Eltern geht es in „Du bist meine Mutter. Ein Stück über das Erinnern, das Vergessen und das Abschiednehmen“ des Bremer Theaterprojekts mit Martin Leßmann und Gero John (Violoncello). Als „poetisch anrührend, unsentimental und komödiantisch“ beschreibt das Projekt selbst seine Aufführung am Sonntag, 12. Februar, 17 Uhr, im Rathaus (18 Euro, ermäßigt 12 Euro).

Beendet ist die pandemiebedingte Durststrecke für Liebhaber des Orientalischen Abends. Die 23. Auflage dieser Veranstaltung lädt für Samstag, 25. Februar, 20 Uhr, in das Rathaus ein. Neben der gastgebenden Gruppe „Sterne der Nacht“ aus Stuhr treten viele Gäste aus dem Umland auf. Im Foyer des Rathauses gibt es einen SecondHand-Basar mit Tanzkostümen und anderem Zubehör (12 Euro, ermäßigt 10 Euro).

Bremer Band Vodoo Child kommt im März ins Rathaus

Für Soul-Jazz-Blues steht die Bremer Band Vodoo Child um die Schwedin Mia Guttormsson. Die Combo gibt sich am Samstag, 4. März, um 20 Uhr im Rathaus die Ehre. Guttormsson gilt als Sängerin mit „jeder Menge Soulpower in der Stimme“, die sich mühelos über sämtliche Instrumente erhebt. Als „Kraftwerk“ hat sich Drummer Mark Wetjen, der in allen musikalischen Stilen zu Hause ist, herauskristallisiert (18 Euro, ermäßigt 15 Euro).

In den Frühling startet die Kultur mit dem Irish Spring – Festival of Irish Folk Music am Freitag, 24. März, 20 Uhr auf Gut Varrel. Zum Start spielen die nordirischen Musiker Eimear Magee und Jordan Lively mit Gitarre und Fiddle. Es folgen die renommierte Sängerin und Gitarristin Eleanor Shanley und ihre Band mit ihrer Interpretation irischer Balladen. Zum Schluss stehen die siebenmalige Gewinnerin (Harfe und Banjo) der renommierten All Ireland Championships, Lisa Canny, und ihre sechsköpfige Band auf der Bühne. Canny sei hörbar verwurzelt in der Musiktradition ihrer irischen Heimat, verstehe es jedoch, diese Musik mit anderen Stilrichtungen zu verschmelzen, bis hin zu Pop und Hip-Hop-Elementen (30 Euro, ermäßigt 27).

Auf der Akkordeonale hat die Gabunerin Aicha Toure ihren Auftritt. © Gaelle Le Tragat

Die Akkordeonale führt am Freitag, 21. April, 20 Uhr, auf Gut Varrel sieben Künstler und Künstlerinnen aus sechs Nationen zusammen (27 Euro, ermäßigt 25 Euro). Nach drei Jahren Pandemie-Aus verspricht die Mitteilung ein Festival mit „slowenischer Seele, kraftvoll und subtil, meisterlichem französischem Tastenzauber, afrikanisch gefärbten Chansons über das Leben, diatonischen Barock-Pralinen mit Fuß-Bass und Dudelsack sowie niederländischer Klangästhetik“. Das „Instrument der unbegrenzten Möglichkeiten“ spielen: Jure Tori (Slowenien), Zabou Guérin, Benjamin Macke (beide Frankreich), Aïcha Touré (Gabun), Servais Haanen (Niederlande), Birgit Bornauw (Belgien) und Julius Oppermann (Deutschland/USA).

Tickets

Karten gibt es an allen Nordwest-Ticket- und Ticketmaster- Vorverkaufsstellen (0421/36 36 36) oder unter www.nordwest-

ticket.de. Reservierungen für die Abendkasse sind möglich unter der Rufnummer 0421/5695-294 oder per E-Mail an die Adresse

kultur@stuhr.de.