Cord Tinnemeyer folgt auf Anja Kalusche

Gemeindejugendfeuerwehrwartin gibt nach 18 Jahren ihr Amt ab

+ Stuhrs Bürgermeister Niels Thomsen (r.) mit (v.l.) Marcel Drettmann, Cord Tinnemeyer und Anja Kalusche. - Foto: Jantje Ehlers

Stuhr - In einer Feierstunde in der Kantine des Rathauses wurde Anja Kalusche am Donnerstagabend nach 18 Jahren als Gemeindejugendfeuerwehrwartin verabschiedet. Schon seit einem Jahr ist sie stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwartin.