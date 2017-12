Angebranntes Essen führt zu Feuerwehr-Einsatz

Brinkum - Angebranntes Essen hat am Dienstagabend einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Obwohl die anrückenden Kräfte kein Feuer löschen mussten, sei der Notruf infolge eines piependen Rauchmelders absolut berechtigt gewesen, teilte Rolf Wiechmann, der stellvertretende Ortsbrandmeister Brinkums mit.

Die Feuerwehr Brinkum und der Rettungsdienst wurden am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr alarmiert. An der Allerstraße hatten Anwohner über den Notruf 112 einen piependen Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus gemeldet, teilte Wiechmann mit.

Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug angerückt war, stellte fest, dass der Rauchmelder durch angebranntes Essen ausgelöst worden war. Ein Eingreifen der Einsatzkräfte sei in dem Fall nicht erforderlich gewesen. Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz wieder beendet.

Der Notruf der Anwohner war laut Wiechmann vollkommen gerechtfertigt und hätte unter Umständen auch Leben retten können.

Rubriklistenbild: © Mediengruppe Kreiszeitung / Marvin Köhnken