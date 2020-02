Stuhr beschließt, Nachbar klagt

Stuhr – Diesmal waren auch die Grünen mit im Boot: Bei zehn Enthaltungen – alle aus den Reihen der SPD – hat der Rat der Gemeinde Stuhr am Mittwochabend den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Brinkum-Nord Sportfachmarkt“ gefasst. Dahinter verbirgt sich die Ansiedlung des Sportdiscounters Decathlon. Mit der Veröffentlichung wird der B-Plan rechtskräftig.

Die Reaktion aus der Nachbarschaft ließ nicht lange auf sich warten. Die Stadt Delmenhorst werde nun beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht Normenkontrollantrag stellen, teilt Pressesprecher Timo Frers mit. Heißt: Sie beklagt den Plan, womit zu rechnen war. Delmenhorst hatte dies bereits angekündigt, außerdem läuft noch eine Beschwerde der Stadt beim Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz. Die Antwort steht noch aus, weshalb die SPD lieber noch ein Weilchen mit ihrer Zustimmung warten möchte. Generell begrüße sie aber, wie alle anderen Fraktionen, die Decathlon-Ansiedlung.

Im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt hatten sich die Grünen am Donnerstag voriger Woche noch gemeinsam mit der SPD enthalten (wir berichteten). Der Umschwung ist laut der Fraktionsvorsitzenden Kristine Helmerichs auf die einzige seitdem eingetretene Änderung zurückzuführen: Nach Auskunft von Stadtplaner Christian Strauß hat nun auch der Landkreis keine Bedenken mehr gegen das Vorhaben. Ein raumordnerischer Zielverstoß sei nicht nachweisbar, teilte die Behörde per E-Mail mit. „Das ist mir am wichtigsten“, sagte Helmerichs. Die Mail stammt schon vom 17. Januar, wurde von der Verwaltung aber erst am Mittwochabend ins Feld geführt. ah