„Malen ist für mich Meditation und Passion zugleich“

Brinkum - Von Andreas Hapke. Ihr erstes Bild hat Karin Frank bereits mit 14 Jahren verkauft. „Eine Buntstiftzeichnung, die eine Frau in einem Torbogen zeigt. Mein Vater hat sie noch gerahmt und hinter Glas gesetzt. Sie ging für 85 Mark weg“, erinnert sie sich. Der Kunstgewerbeladen habe dann 45 Mark Kommission genommen. „Ich war richtig geschockt, dass sie einem kleinen Mädchen so viel Geld abnehmen. Da habe ich direkt mein zweites Bild aus dem Laden rausgeholt.“

Negative Auswirkung auf ihr künstlerisches Schaffen hatte diese Erfahrung nicht. Karin Frank malt immer noch. Was, das erfahren die Besucher ihrer Ausstellung „Regengrau, Hoffnungsgrün, Stimmungsfarben“ im Brinkumer Mehrgenerationenhaus (MGH). Zur Vernissage mit Sekt, Kaffee und Kuchen lädt die Achimerin für Sonntag, 15 Uhr, ein.

„Immer, wenn ich Zeit und Lust habe, male ich. Für mich ist das Meditation und Passion zugleich“, sagt Karin Frank. Ein Gefühl dafür habe sie bereits auf dem Schoß ihrer Mutter bekommen. „Sie hat gemalt und ich habe dabei den Stift gehalten.“

Ihre Arbeiten sind überwiegend bunt, was auch den Themen geschuldet ist. Im MGH etwa hängen Bilder mit Blumen, Dünen und Vögeln ebenso wie Porträts ihrer Nichte und ihres Bruders. Natur und Menschen – das ist es, was Karin Frank interessiert. Nur das große Segelschiff mit mehreren Masten will nicht so recht in das Gesamtwerk passen. „Es ist eine Auftragsarbeit zu einem 60. Geburtstag“, klärt die Künstlerin auf.

Oft sind es ihre eigenen Fotos, die sie als Vorlagen für ihre Ölbilder und Radierungen nutzt. „Dafür setze ich mich nicht nach draußen.“ Zur Geltung bringt sie ihre Motive mit knallbunten Farben – eigentlich. Denn nach einem „schweren Schicksalsschlag“ in diesem Jahr habe sie plötzlich nur noch mit Grautönen arbeiten können. Auch aus dieser Phase haben Bilder Eingang in die Ausstellung gefunden. „Regengrau“ etwa, das eine nachdenkliche bis traurige Frau zeigt; oder „Hoffnungsgrün“, ein Selbstporträt mit einer jungen Karin Frank auf einem Sofa sitzend. „Bei diesem Bild ging es schon wieder etwas aufwärts“, verrät die Künstlerin, die nach eigener Auskunft fröhliche Ereignisse ebenso in Bilder umsetzt wie persönliche Rückschläge.

Die Anfrage von MGH-Leiterin Daniela Gräf, ob sie sich nach Februar 2015 eine weitere Ausstellung in der Einrichtung vorstellen könne, sei zur rechten Zeit gekommen. Die Künstlerin spricht von einem „Leuchtstern am Himmel“.

Im Laufe ihres Lebens habe sie viele Kurse besucht, erzählt Karin Frank. Mit Radierungen habe sie sich erst spät beschäftigt – und das, obwohl sie das „immer machen wollte, schon als Kind“. Es ist eine Feinarbeit, wie Karin Frank sie lange auch in ihrem Beruf als Landkartentechnikerin leisten musste. „Heute passiert alles am PC“, stellt sie ernüchtert fest. Zumindest was die Kunst angeht, bleibt ihr dieses Schicksal erspart.

Ulrike Dunkhase-Niemeyer, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung, wird Sonntag die einleitenden Worte sprechen. Die Ausstellung mit insgesamt 20 Bildern und 15 Radierungen ist bis zum 24. Oktober zu den Öffnungszeiten des MGH zu sehen. Einige Werke sind käuflich zu erwerben, wobei ein Teil des Erlöses für die sozialen Projekte des MGH bestimmt ist.