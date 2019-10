Räuber prügeln auf zwei Opfer ein und verfolgen sie bis nach Hause

Fünf Männer haben in der Nacht auf Samstag zwei Opfer in Stuhr-Moordeich angegriffen und sie bis nach Hause verfolgt.

Zwei Männer sind in der Nacht auf Samstag von fünf Angreifern geschlagen und verfolgt worden. Erst nach der zweiten Begegnung ließen die Täter von ihren Opfern ab.

Stuhr-Moordeich - Zwei Männer sind am frühen Samstagmorgen in Moordeich von fünf Angreifern überfallen, geschlagen und verfolgt worden. Das geht aus einer Meldung der Polizei hervor. Der Vorfall ereignete sich zwischen 1.40 und 2 Uhr im Bereich der Straße Schweinekamp/Pablo-Picasso-Straße.

Die beiden Opfer wurden durch eine fünfköpfige Gruppe angesprochen. Dabei wurde dem einem der Männer zunächst das Fahrrad weggenommen. Als dieser sein Eigentum zurückfordert, schlugen die Täter gemeinschaftlich mit den Fäusten auf ihn ein.

Anwohner geht mit Taschenlampe auf Überfall zu

Während der Auseinandersetzung eilte ein Freund des Opfers zur Hilfe und wurde unvermittelt von einem der Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Erst als ein Anwohner sein Haus mit einer Taschenlampe verließ, ließen die Täter laut Polizeiangaben von den Opfern ab.

Wenig später wurden die Opfer erneut von drei der fünf Täter aufgesucht und mit massiven Fahrradschlössern angegriffen. Die beiden Männer hatten gerade ihre Wohnung in Stuhr erreicht. Erst als die Opfer laut um Hilfe riefen, lassen die Täter von ihnen ab. Zeugen der Vorfälle werden von den Beamten gebeten sich bei der Polizei Weyhe unter 0421/8066-0 zu melden.

Messerangriffe in Bremen in derselben Nacht

In Bremen ist es in derselben Nacht zu zwei Überfallen gekommen, bei denen die Opfer mit Messern bedroht wurden. Ein Mann wurde durch einen Stich in den Rücken schwer verletzt. Die Polizei ermittelt nun, ob diese beiden Tagen miteinander in Verbindung stehen.