Stuhr: 850-Jahr-Feier beleuchtet die Entwicklung des Ortsteils

Von: Andreas Hapke

Nach einem Berg von Arbeit freut sich das Organisationsteam darauf, dass es bald los geht. Das © zeigt die Mitglieder

„Was wollen und können wir zum 850-jährigen Bestehen des Ortsteils Stuhrs machen? Da gibt es jetzt eine Antwort drauf“, sagt Bernhard Helmerichs, Mitglied des siebenköpfigen Organisationskomitees. Zu dieser Antwort zählt nicht nur das umfassende Bühnenprogramm, über das diese Zeitung bereits berichtet hat. Dazu zählen auch Beiträge der Gemeindeverwaltung, heimischer Künstler sowie der Vereine und Institutionen. Alle Beiträge zusammengenommen geben von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. September, einen Überblick über Stuhr im Wandel der Zeit.

Stuhr – Das Thema Zukunft etwa steht auf dem Rathausvorplatz im Mittelpunkt. Dort informieren die Stuhrer Stadtplaner über Ideen zur Ortskernentwicklung in Alt-Stuhr. Ihr „Dialogforum“, wie es in der Mitteilung heißt, ist am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Jugendliche sind aufgerufen, ihre Vorstellungen von der Zukunft des Ortsteils zu unterbreiten. „Wie kann Raum, der mal für Parkplätze gemacht wurde, anders gestaltet werden?“, nennt Frauke Wulf vom Orga-Team als Beispiel. Die BSAG informiert über die Straßenbahnlinie 8, der ADFC bietet am Samstag von 14 bis 16.30 Uhr Fahrradcodierungen an. Eigentumsnachweis und Personalausweis sind mitzubringen.

Urkunden und Zeitdokumente

Mit der Vergangenheit und der Gegenwart beschäftigen sich die Ausstellungen im Rathaus, die am Freitag um 19.30 Uhr beginnen. Angefangen bei den Urkunden aus der Gründungszeit bis hin zu Zeitdokumenten aus den 1970er-Jahren geht die Präsentation „Vergangenheit des Ortsteils Stuhr“ im unteren Rathaus-Foyer der Entwicklung Alt-Stuhrs nach. Zu einer Führung laden Archivarin Elisabeth Heinisch und Horst True vom Orga-Team für Samstag, 15 Uhr, ein.

Unter der Überschrift „Kunst der Gegenwart“ stellen Stuhrer Künstler im oberen Foyer eine Auswahl ihrer Arbeiten vor, wobei der Verein MachArt und Rita Wolff Köpfe in den Mittelpunkt rücken. Christian Frank, Regina Billder und Karin Hirschgänger widmen sich ebenfalls dem Schwerpunkt „Menschen“. Viele Werke sind in der Coronazeit entstanden, was den gegenwärtigen Charakter der Ausstellung verstärkt. Im Vorgriff auf ihre Heiligenroder Schau gibt auch die aktuelle Kunststipendiatin Mira Siering einen Einblick in ihr Schaffen. Auf der Wiese neben dem Rathausvorplatz lädt sie zudem für Samstag, 14 bis 17 Uhr, Besucher aller Altersgruppen zum Fertigen von Gipsabdrücken ein.

Kunst und Theater

An gleicher Stelle baut die Kunstschule Stuhr ein Aktionszelt auf, in der sie am Samstag und Sonntag das Thema Kinderrechtewelten künstlerisch umsetzt. Der Künstler Rodi Khalil lässt mit Kindern eine Mosaik-Skulptur für den öffentlichen Raum entstehen.

Zum „Kamishibai“, einer aus Japan stammenden Form des Theaters, lädt die evangelische öffentliche Bücherei Stuhr die Kinder für Sonntag ein. Statt Handpuppen werden in den Bühnenrahmen Bildkarten eingeschoben, die eine fortlaufende Geschichte zeigen, vorgetragen von einer Erzählerin. Zudem gibt es dort die Möglichkeit, bunte Lesezeichen zu basteln.

Vor dem Bürgerbüro bieten Stuhrer Vereine und Organisationen Mitmachaktionen für Groß und Klein an. Der Wassersport-Club Fink etwa präsentiert eine Kenterrollenmaschine. Darin können Besucher ausprobieren, wie es sich anfühlt, wenn sie plötzlich mit einem Kayak kentern. Das Lichtpunktgewehr kommt beim Schützenverein Stuhr zum Einsatz, während der Sportfischereiverein Bremen-Stuhr Wurfübungen mit der Angelrute anbietet. Casting nennt sich die Disziplin mit klassischer Angel, aber eben ohne Wasser und ohne Fisch.

„Da muss man alle drei Tage mitnehmen“

Mit Gastronomie und sportlichen Betätigungen, etwa beim Hand- oder Korbball, wartet der TV Stuhr auf. Weitere Vereine präsentieren sich und ihr ehrenamtliches Engagement im Rathaussaal.

Als Walkact begleitet das Maskenduo Elfi & Yvette die Jubiläumsfeier am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr. Die beiden stellen sich dem Publikum als „Spezialistinnen für alle Fälle“ vor. Auf dem benachbarten Pferdehof Brümmer an der Stuhrer Landstraße 144 schließlich hat der Reiterverein Stuhr am Sonntag von 15 bis 17 Uhr Ponyreiten und Voltigiervorführungen im Programm.

„Das Angebot ist so bunt, da muss man alle drei Tage mitnehmen“, findet Helmerichs. Er ist sich sicher, „dass wir hinterher sagen können: Da hat die Vorbereitungsgruppe gute Arbeit geleistet“. Ohne die Beteiligung der Stuhrer Vereine habe das Programm nicht entstehen können, betont Orga-Mitglied Uwe Schweers.

Die 850-Jahr-Feier des Ortsteils Stuhr geht mit dem Weinfest von Freitag bis Sonntag sowie dem Tag der offenen Tür der Stuhrer Feuerwehr am Sonntag einher.

Information

Über das Programm auf der Bühne, die Ausstellungen im Rathaus, die Aktionen und Info-Stände der Vereine sowie über das parallel stattfindenden Weinfest und den Tag der Feuerwehr können sich die Bürger hier informieren:

www.850jahrestuhr.de

www.facebook.com/850jahrestuhr

Fragen beantwortet Frauke Wulf unter f.wulf@stuhr.de oder 0421/56 95 246.