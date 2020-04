Ein Stück der Klosterkirche zum Mitnehmen

Wer sich gerne ein Stück der Klosterkirche mit nach Hause nehmen möchte, hat nun die Gelegenheit dazu. Die Kirchengemeinde Heiligenrode hat neben der Kirchenkunst und dem „Segen to Go“ Klosterziegel ausgelegt. Dabei handelt es sich laut Pastorin Tabea Rösler um vom Klostergelände eingesammelte Ziegelstücke. Rösler hat sie mit ihren Kindern zusammengesucht. Die Ziegel stammen der Pastorin zufolge aus der Klosterzeit und sind noch heute rings um die Kirche zu finden. Dass es sich nicht um moderne Bausteine handelt, erkenne man unter anderem an der Art, wie sie gebrochen sind. „Der moderne Ziegel bricht anders, der ist feinkörniger“, sagt Rösler. Auch der Farbton unterscheide sich. Die Ziegel sind bewusst schlicht in naturfarben-weiß gehalten und nur mit einem kleinen bunten Detail verziert, damit die markante Oberfläche nicht komplett unter einer Farbschicht verschwindet. Beschriftet sind die Bruchteile mit ermutigenden Worten und christlichen Symbolen. Mitnehmen ist – anders als bei den bunten Steinen der Hoffnungskette an der Kirche – erlaubt und erwünscht. ks / Foto: Kirchengemeinde